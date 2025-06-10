Почему некоторые туристы не могут находиться в красильнях города Феса

Знаменитые красильни Шуара в Фесе, Марокко, представляют собой уникальный культурный и исторический феномен, привлекающий туристов со всего мира. Фес, как один из старейших и наиболее исторически значимых городов Марокко, славится своей традиционной ручной кожевенной промышленностью, а красильни Шуара являются знаменательным примером этой древней ремесленной истории.
Покраска изделий /Фото:24warez.ru
Известными достопримечательностями этого древнего города являются красильни, которые привлекают огромное количество туристов. Не стоит забывать, что производство кожи распространено по всему Марокко, но именно в Фесе оно приобретает особую популярность и масштабы. Красильни Шуара находятся в историческом районе Феса, известном своей мединой, которая внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот район также привлекает туристов сов сего мира своими узкими улочками, переполненными яркими цветами, резьбой по дереву и уникальными магазинами.
В Фесе расположено три завода по обработке кожи, согласно местной традиции, основание предприятия связывают с появлением города, которое происходит от Идриса II, то есть с началом девятого века. Однако некоторые источники указывают на двенадцатый. В любом случае, этот завод является одной из старейших подобных мастерских.
При покраске используются натуральные красители /Фото:ru-travel.livejournal.com
Процесс приготовления кожи в Шуара — это настоящее искусство, уходящее корнями в эпоху средневековья. Здесь, на открытых площадках, где работают мастера, происходит процесс окрашивания кожи в яркие цвета с использованием натуральных красителей — растения, минералы и другие природные компоненты.Именно он, в сочетании с несколькими другими ингредиентами, и создает тот характерный запах, вызывающий неприязнь у некоторых чувствительных людей.
Хотя для некоторых тот аромат не кажется таким уж неприятным. В целом, он вполне приемлемый, к тому же, марокканцы всегда готовы предложить веточку мяты, которая, как гласит негласная традиция, помогает справиться с интенсивностью ароматов. Это традиционная технология, которая передается из поколения в поколение. Наиболее популярными цветами являются красный, синий, желтый и зеленый, каждый из которых имеет свою символику и применение.
Работа трудная /Фото:ren—ar-livejournal-com
Процедура замачивания шкур — это важный этап подготовки к окрашиванию, который длится от двух до трех суток. Этот процесс позволяет обеспечить максимальную гибкость и мягкость материала, что способствует более равномерному и глубокому впитыванию красителей. Для замачивания обычно используются большие ванны с водой, где шкуре предоставляется время для насыщения влагой.
Для окрашивания применяются только натуральные красители, что делает конечный продукт безопасным и экологически чистым. Маки используют для получения красного оттенка, они позволяют достичь яркого и насыщенного цвета. Индиго — еще один популярный растительный краситель, который создает богатый синий цвет, широко используемый во всех традиционных текстильных и кожевенных производствах. Хна, получаемая из листьев лавсонии, придаёт шкурам теплый оранжевый оттенок.
После завершения процесса окрашивания шкуры сушат на солнце, что не только помогает закрепить цвет, но и придает материалу дополнительную прочность и эластичность. Сушка под солнцем также обеспечивает естественную стерилизацию, что является важным аспектом в производстве качественной кожи.
Сушка изделий /Фото:discoverynn.ru
Посетители красильни Шуара могут наблюдать за всем процессом — от подготовки кожи до ее окрашивания и последующей обработки. Мастера, трудящиеся в красильнях, используют методы, которые были актуальны много веков назад. Для очистки кожи используют смесь из воды и извести, что позволяет добиться мягкости и эластичности материала. Затем кожу погружают в красители, создавая великолепные оттенки.
Несмотря на свою привлекательность, работа в красильнях Шуара не из легких. Мастера сталкиваются с сильными запахами и химическими веществами, что делает труд на таких производствах тяжелым. На протяжении всей истории кожевенные фабрики были известны как районы с высоким уровнем загрязнения, вызванного сбросом сточных вод и резкими запахами, исходящими от них. С началом девятнадцатого века на этих предприятиях стали активно применять хром для улучшения процесса обработки кожи. Работники фабрик и жители окрестностей неоднократно высказывали недовольство по поводу негативного воздействия на здоровье, которое иногда принимало серьезные формы.
Купить вещи можно рядом /Фото:dzen.ru
В двадцать первом веке начался крупный проект по восстановлению реки Фес с целью улучшения экосистемы города и контроля за загрязнением. В рамках этой инициативы были рассмотрены предложения о закрытии кожевенного завода или его переносе на другое место. Однако в итоге заводы остались на том же месте. Ведь это ремесло сохраняет свою актуальность, и многие молодые люди стремятся продолжить семейные традиции. Это также поддерживает развитие местной экономики и дает работу многим жителям Феса, несмотря на то, что завода всего три, они обеспечивают местных жителей рабочими местами.
Красильни Шуара в Фесе играют важную роль в экономике города благодаря своему вкладу в производство традиционных кожаных изделий, которые являются неотъемлемой частью местной культуры и ремесел. Стоят изделия, в туристических магазинах довольно недёшево. Эти красильни находятся в старой части города и представляют собой уникальный пример ручного труда, передающегося из поколения в поколение.
Весь процесс под открытым небом /Фото:marokko.falktime.ru
Экономическое значение красильней также проявляется в создании рабочих мест для сотен людей, занятых в производстве кожи, а также в смежных отраслях, таких как транспорт, туризм и торговля. Развитие этих ремесел способствует не только сохранению традиций, но и укреплению внутреннего и внешнего спроса на продукцию, что в свою очередь поддерживает экономический рост региона.
Кроме того, красильни Шуара становятся важной частью туристической инфраструктуры Феса. Посещение этих мастерских часто включается в туристические маршруты, что создает дополнительные доходы для города. Привлечение туристов способствует улучшению услуг и инфраструктуры в целом, положительно влияя на экономику города.
Исторические документы подтверждают, что кожевенное производство играло значительную роль в экономике города с самых ранних времен и было ключевым элементом его промышленности. Изделия местных кожевенных мастерских пользовались высоким престижем и, согласно различным сведениям, экспортировались даже в такой удалённый город, как Багдад. В прошлом в Фесе функционировали примерно 86 кожевенных мастерских, а в период правления династии Маринидов, это с тринадцатого по пятнадцатый век, их количество достигало ста.
Тапочки бабуши /Фото:experience.tripster.ru
Кроме того, красильни Шуара привлекают туристов не только своей историей и процессом, но и возможностью приобретения уникальных изделий — от кожаных сумок до обуви и ремней, включая сумки, пальто и традиционные тапочки, известные как бабуши — особенно популярные среди туристов. Купить такие изделия можно непосредственно на месте, что дает возможность поддержать местных мастеров и пережить истинный дух марокканской культуры.
Красильни Шуара в Фесе — это не только место, где производится высококачественная кожа, но и живое свидетельство богатого культурного наследия Марокко. Создавая уникальные изделия, связанные с традициями и историей, красильни Шуара остаются важным элементом как жизни города, так и всей страны.
Глиняные чаны с краской сохранились со средневековья /Фото:ВКонтакте
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