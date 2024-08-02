Кухонная реанимация: самый простой способ, как спасти подгоревшую сковородку

Как избавиться от следов нагара на сковороде с помощью подручных средств
Кулинария – это не только отдел готовой еды в супермаркете, но и отличное хобби. А заодно весьма экономное. Правда, без жертв тоже не обходится. Если вы слегка увлеклись в ходе творческого эксперимента и сожгли сковороду – не отчаивайтесь.
С кем не бывает?
Еда пригорает даже у опытных хозяек. И с этим нужно просто смириться. А заодно всегда иметь в запасе кулинарный план «Б» и способ, как эффективно избавиться от следов нагара с помощью подручных средств.
Вооружаемся
Для быстрой реанимации подгоревшей сковороды вам понадобятся:
1. Стакан уксуса;
2. 2 столовых ложки соды;
3. Стакан воды
4. Жёсткая мочалка-скраб
Шаг 1
Налейте на сковородку воды так, чтобы покрыть дно
Шаг 2
Добавьте уксус
Шаг 3
Ставьте сковороду на огонь и доведите до кипения
Шаг 4
Снимайте сковороду с огня, добавляйте две ложки соды и смотрите, как она резво пузырится
Шаг 5
Выливайте гремучую смесь, а вместе с ней и растворённые частицы нагара. Вымойте сковородку, как обычно
Шаг 6 (дополнительный)
Если несколько пятен упрямо не хотят покидать сковородку, потрите их жёсткой мочалкой с небольшим количеством соды
Аварии, как будто и не бывало.
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