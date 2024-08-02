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Кухонная реанимация: самый простой способ, как спасти подгоревшую сковородку


Как избавиться от следов нагара на сковороде с помощью подручных средств

Как избавиться от следов нагара на сковороде с помощью подручных средств

Кулинария – это не только отдел готовой еды в супермаркете, но и отличное хобби. А заодно весьма экономное. Правда, без жертв тоже не обходится. Если вы слегка увлеклись в ходе творческого эксперимента и сожгли сковороду – не отчаивайтесь. А в экстренном порядке вспоминайте вот эти правила «реанимации» и спасения от следов нагара.

С кем не бывает?

С кем не бывает?

 

Еда пригорает даже у опытных хозяек. И с этим нужно просто смириться. А заодно всегда иметь в запасе кулинарный план «Б» и способ, как эффективно избавиться от следов нагара с помощью подручных средств.
Вооружаемся

Вооружаемся

 

Для быстрой реанимации подгоревшей сковороды вам понадобятся:

1. Стакан уксуса;
2. 2 столовых ложки соды;
3. Стакан воды
4. Жёсткая мочалка-скраб

Шаг 1


Налейте на сковородку воды так, чтобы покрыть дно

Налейте на сковородку воды так, чтобы покрыть дно

 

Шаг 2


Добавьте уксус

Добавьте уксус

 

Шаг 3


Ставьте сковороду на огонь и доведите до кипения

Ставьте сковороду на огонь и доведите до кипения

 

Шаг 4


Снимайте сковороду с огня, добавляйте две ложки соды и смотрите, как она резво пузырится

Снимайте сковороду с огня, добавляйте две ложки соды и смотрите, как она резво пузырится

 

Шаг 5


Выливайте гремучую смесь, а вместе с ней и растворённые частицы нагара. Вымойте сковородку, как обычно

Выливайте гремучую смесь, а вместе с ней и растворённые частицы нагара. Вымойте сковородку, как обычно

 

Шаг 6 (дополнительный)


Если несколько пятен упрямо не хотят покидать сковородку, потрите их жёсткой мочалкой с небольшим количеством соды

Если несколько пятен упрямо не хотят покидать сковородку, потрите их жёсткой мочалкой с небольшим количеством соды

 
Аварии, как будто и не бывало.

Аварии, как будто и не бывало.

 

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