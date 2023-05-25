7 причин лучше умереть, чем лечиться у средневекового доктора

4. Раскалённое железо против геморроя.

Когда-то считалось, что если человек не молится Святому Фиакру ("защитнику от геморроя"), то, как вы уже догадались, будет от него страдать. Если вы оказались одним из тех несчастных, то вас отправят к монахам, которые засунут раскалённое железо в ваш анус. Не очень приятная, если не сказать большего, процедура. Но менее болезненная альтернатива была не такой эффективной: монахи отправят вас посидеть на известном камне Святого Фиакра, месте, где в седьмом веке ирландский монах чудесным образом излечился от геморроя. Именно по этой причине на протяжении всего средневековья геморрой называли ''болезнью Святого Фиакра". К 12-му веку многое изменилось. Еврейский врач Моисей Маймонид написал трактат из 7 глав о лечении геморроя, ставя под сомнение средства лечения данной эпохи. Он предложил более простой метод: сидячие ванны.