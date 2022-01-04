Уздечка для женщины: Зачем надевали железную маску на провинившихся дам

Уздечка для женщины.

XVI век, Шотландия. Маска хранится в музее Глазго.

XVIII век, маска находится в одном из музеев Берлина.

Маска с колокольчиком - таким образом к наказуемой женщине привлекалось больше внимания.

Литография 1885 года. Женщина в маске в Новой Англии.

Маска с железным язычком, который должен был обездвижить язык женщины .