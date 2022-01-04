Уздечка для женщины: Зачем надевали железную маску на провинившихся дам

Уздечка для женщины.
Средневековье известно своими изощренными пытками и издевательствами "во благо," и железная маска, которая надевалась на женщин среднего и низкого сословия, тоже, безусловно, использовалась исключительно "ради благих целей."
XVI век, Шотландия. Маска хранится в музее Глазго.
Железные маски были похожи на уздечку, которую надевали на лошадей, чтобы управлять их поведением. Так и женщин в то время старались с помощью таких масок "научить уму-разуму." Если женщину обвиняли в злословии или в распространении слухов, ее вполне могли облачить в такой жуткой "наряд" и провести через все поселение так называемой "дорой стыда." Обычно такую женщину вел за поводок собственный муж. Раз уж она посмела осквернить его честь, так сам он ее и накажет - такое поведение считалось тогда вполне логичным. Муж вел свою жену в маске через главную площадь, а собравшиеся люди обзывали женщину, кричали ей обидные слова и плевались в нее.
XVIII век, маска находится в одном из музеев Берлина.
Несмотря на жестокость этого наказания, злословие и распространение сплетен не считалось тогда настолько серьезным преступлением, чтобы применять физическую расправу. Людям на главной площади не разрешалось бросать в обвиняемую камни или как-либо толкать ее. Считалось, что женщина не отвечает за свой язык - он как бы сам по себе. И потому наказывался скорее рот женщины, чем она сама.
Маска с колокольчиком - таким образом к наказуемой женщине привлекалось больше внимания.
По этой же причине большинство масок имело небольшой железный "язычок": надевая маску, этот язычок оказывался во рту женщины, не давая ей возможности говорить. Для особо свернословных особ имелась особенная маска, у которой на язычке были шипы, так что даже попытка что-либо сказать приводила к травме. Но опять же - ничего личного, "все наказание получает язык, а не женщина".
Литография 1885 года. Женщина в маске в Новой Англии.
Первое упоминание о таком наказании относится к 1567 году и произошло оно на территории Шотландии. Данная варварская традиция была распространена, в основном, на территории Великобритании, однако со временем стала также "популярной" и в Германии, где на женщину, помимо маски, еще надевали колокол, который должен был звенеть во время прохождения "дороги стыда."
Маска с железным язычком, который должен был обездвижить язык женщины.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии