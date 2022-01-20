Ужасные трагедии в парках развлечения

Все любят парки развлечений. Это чудесные места, где каждый может повеселится, расслабиться, и получить свою дозу адреналина (кто со мной на американские горки?). Не зря же эти места называются парками развлечений, не так ли?







Однако на деле здесь оказывается не всё так радужно. К сожалению, за историю существования парков развлечений в них произошло немало шокирующих инцидентов. Конечно, некоторые из этих инцидентов объясняются тем, что владельцы парков нарушали правила, или работники не следовали им, в некоторых случаях виновата небрежность родителей.



Тем не менее, факт остается фактом: эти несчастные случаи оставили пятно на репутации парков развлечений как безопасного места для отдыха и получения адреналина.



Перед вами 15 самых жутких несчастных случаев в парках аттракционов.



Меттерхорн Бобслед, Диснейленд, Анахейм, Калифорния

Биг Диппер, Парк Беттерси, Лондон, Великобритания

Горка из стали, Дерин Лейк, Дерин, Нью-Йорк

Циклон, Кони Айленд, Нью-Йорк, Нью-Йорк

Черная ведьма, Меджик Харбор, Миртл Бич, Южная Каролина

Башня силы Супермена, Королевство 6 флагов Кентукки, Луизвиль, Кентукки

Чертово колесо, Тематический парк вселенной Гулливера, Ворингтон, Великобритания

Экстрим Рейсер, Леголенд Билунд, Билунд, Дания

Реджин Каджун, 6 флагов Америки, Верхний Мальборо, Мэриленд

Колосс, Магическая гора 6 флагов, Валенсия, Калифорния

Дикая кошка, Парк развлечений Белл, Тульса, Оклахома

Инферно, Терра Метиса, Бенидорм, Испания

Вампир, Ля Ронде, Квибек, Канада

Космическое путешествие, Заокеанский восточный китайский город, Шеньжень, Китай

Дыхание огненного дракончика, Лагун, Фармингтон, Юта