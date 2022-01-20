Ужасные трагедии в парках развлечения

Все любят парки развлечений. Это чудесные места, где каждый может повеселится, расслабиться, и получить свою дозу адреналина (кто со мной на американские горки?). Не зря же эти места называются парками развлечений, не так ли?
Однако на деле здесь оказывается не всё так радужно. К сожалению, за историю существования парков развлечений в них произошло немало шокирующих инцидентов. Конечно, некоторые из этих инцидентов объясняются тем, что владельцы парков нарушали правила, или работники не следовали им, в некоторых случаях виновата небрежность родителей.
Тем не менее, факт остается фактом: эти несчастные случаи оставили пятно на репутации парков развлечений как безопасного места для отдыха и получения адреналина.
Перед вами 15 самых жутких несчастных случаев в парках аттракционов.
Меттерхорн Бобслед, Диснейленд, Анахейм, Калифорния
Меттерхорн Бобслед с его горкой из стали представляет собой модель горы Меттерхорна швейцарских Альп. В 1964 году он стал местом первого несчастного случая в Диснейленде: пятнадцатилетний мальчик получил травмы после того, как вылез из вагончика и упал. Три дня спустя он скончался в результате травм.
Биг Диппер, Парк Беттерси, Лондон, Великобритания
Биг Диппер, деревянная горка в лондонском парке Беттерси стала свидетелем одного из самых трагичных несчастных случаев в истории парков развлечений. В мае 1972 вагончик, который поднимали к старту, сорвался с каната и скатился назад, врезавшись в другой вагончик. 5 детей погибли и еще 13 получили травмы в результате несчастного случая.
Горка из стали, Дерин Лейк, Дерин, Нью-Йорк
В июле 2011 ветеран войны в Ираке Джеймс Хакимер, потерявший во время атаки обе ноги, погиб в результате падения с металлической горки в тематическом парке по мотивам произведений о Супермене — Дерин Лейк в Нью-Йорке. Горку закрыли, но затем открыли снова, после того, как признали, что смерть Джеймса была ошибкой оператора. Он не должен был пускать Хакимера на аттракцион в связи с его инвалидностью.
Циклон, Кони Айленд, Нью-Йорк, Нью-Йорк
Циклон — одна из самых несчастливых горок-аттракционов в США. Она была построена в 1927 году и к настоящему моменту лишила жизни трех человек. В мае 1985 29-летний мужчина погиб в результате того, что встал на ноги в вагончике и стукнулся головой о поперечную балку. Всего три года спустя, 26летний мужчина погиб, упав с Циклона. В июле 2007 53-летний мужчина сломал себе шею, катаясь на Циклоне. Он умер несколько дней спустя.
Черная ведьма, Меджик Харбор, Миртл Бич, Южная Каролина
Когда-то Меджик Харбор был преуспевающим парком развлечений и одним из самых популярных мест отдыха в Южной Каролине. Он стал свидетелем трагедии в 1983 году, когда 13-летняя девочка была практически обезглавлена в вагончике аттракциона Черная Ведьма. Практически сразу после её смерти парк был закрыт.
Башня силы Супермена, Королевство 6 флагов Кентукки, Луизвиль, Кентукки
В июне 2007 канаты Башни силы Супермена оборвались, и группа девочек полетела вниз. Одна из девочек запуталась в канатах. Когда вагончик упал, канат отрезал ей ногу. Сразу после несчастного случая аттракцион закрыли и вскоре убрали из парка.
Чертово колесо, Тематический парк вселенной Гулливера, Ворингтон, Великобритания
В июле 2002 15-летняя девочка с синдромом Дауна погибла, вылезла из кабинки Чертова колеса в Тематическом парке вселенной Гулливера, упала и погибла. Во время расследования выяснилось, что она хотела прокатиться вместе со своей мамой, но работники парка отказали ей в этом, заявив, что ее мама весит слишком много и ей нужно отдельное место.
Экстрим Рейсер, Леголенд Билунд, Билунд, Дания
29 апреля 2007 сотрудница парка, которой был 21 год, была убита вагончиком Экстрим Рейсера после того, как перелезла через линию безопасности, чтобы поднять кошелек посетителя парка. Вскоре после инцидента аттракцион закрыли, но достаточно быстро открыли вновь, и он всё ещё работает.
Реджин Каджун, 6 флагов Америки, Верхний Мальборо, Мэриленд
29 мая 2004 года 52-летний механик из Зиона, Иллинойс, был убит вагончиком аттракциона Реджин Каджун в парке 6 флагов Америки в Мэриленде после того, как попытался пересечь пути. В результате серьёзной черепно-мозговой травмы, мужчина скончался в больнице Фродтерта в Милуоки вскоре после инцидента.
Колосс, Магическая гора 6 флагов, Валенсия, Калифорния
Колосс, когда-то самая высокая и быстрая деревянная горка в мире, в 1978 году стал местом трагедии с 20летней девушкой, упавшей с горки. Защитный ремень был застегнут по всем правилам, но в связи с ожирением, которым страдала девушка, он оказался неэффективен. В связи с инцидентом горка была закрыта на год, пока вагончики переводили на другие пути, и проводились некоторые другие приготовления.
Дикая кошка, Парк развлечений Белл, Тульса, Оклахома
В апреле 1997 на главном аттракционе парка развлечений Белл, Дикой кошке, произошел несчастный случай. Ошибка механиков привела к тому, что вагончик, находившийся на вершине горки, отцепился от остальной цепочки и покатился назад, столкнувшись с другим вагончиком. В результате несчастного случая погиб 14-летний подросток, шестеро получили травмы.
Инферно, Терра Метиса, Бенидорм, Испания
В июле 2014 год 18-летний парень из Исландии выпал из своего сиденья на аттракционе Инферно в парке Терра Метиса, Испания. Он скончался по пути в больницу. Экспертиза установила, что ремень безопасности на его сиденье был расстегнут, но причина тому не была найдена.
Вампир, Ля Ронде, Квибек, Канада
6 июля 2012 аттракцион Вампир в парке Ля Ронде, Канада, стал фатальным для 67-летнего работника парка, который получил травму головы. Он был найден в запретной зоне. Представители парка заявили, что работник был сбит вагончиком аттракциона. Мужчину объявили мертвым.
Космическое путешествие, Заокеанский восточный китайский город, Шеньжень, Китай
Горка Космическое путешествие находится в Шеньженьском парке развлечений. Она представляла собой вагончики, катающиеся под сводом, на котором транслировались фильмы о космосе. В июле 2010 один из вагончиков внезапно сорвался. Свод начал обваливаться, перед тем как рухнуть на землю вместе с более чем 40 людьми. Произошел пожар, вызванный коротким замыканием. Шестеро погибли, пятеро оказались в критическом состоянии, ещё пятеро получили серьезные травмы.
Дыхание огненного дракончика, Лагун, Фармингтон, Юта
Несмотря на то, что Дыхание огненного дракончика — один из самых медленных и безопасных аттракционов парка, в 1989 он унес жизнь шестилетнего мальчика. Мальчик выскользнул из ремней безопасности, упав между путями, затем, когда он попытался вернуться на пути, был сбит возвращающимся вагончиком, тем самым, из которого выпал. Мальчик получил удар в голову и скончался на месте.
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