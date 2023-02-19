Макеты и кетчуп: как создавались спецэффекты для кино до появления компьютерной графики

1. Движение камеры

Если присмотреться, то можно заметить неестественный наклон линии горизонта - значит, отклонили камеру. /Фото: moviessilently.wordpress.com

2. Комбинированные съемки

Кадр из фильма «Золотая лихорадка», где использован один из приемов комбинированной съемки - Блуждающая маска. /Фото: wikipedia.org

3. Рир-проекция

Схема технологии рир-проекции. /Фото: leonidkonovalov.ru

Кадр из фильма «Терминатор». /Фото: fresher.ru

4. Макетирование

Для съемок советского фильма «Золушка» выстроили целый сказочный мир в масштабе. /Фото: www.kino-teatr.ru

Красивейший и детальный макет волшебной школы Хогвартс. /Фото: wp.com

5. Жидкости в кино

Не так страшна кровь в кино, какой она кажется на экране. /Фото: gastronom.ru

Пока не было графики, всю подобную красоту снимали в небольшом бассейне с водой. /Фото: greenbelarus.info