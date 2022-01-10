7 громадных машин и механизмов, которые должны были изменить ход истории, но им что-то помешало

Машины, с которыми что-то пошло не так.
Машины и механизмы – это то, что помогает человеку в самых разных начинаниях. Само собой, далеко не каждый инженерный замысел может перебраться с бумаги в ангар. Иногда бывает и такое, что если какая-то машина так и не была доделана – это куда большее благо для всех, чем неудача и разочарование. Именно о таких случаях сейчас и пойдет речь.
1. Аналитическая машина
Аналитическая машина оказалась никому не нужна.
В начале XIX века британский изобретатель Чарльз Бэббидж собирался создать первую вычислительную аналитическую машину. Предполагалось, что работать она будет на перфокартах и сможет выполнять математические вычисления и хранить полученные результаты. После всех расчётов, оказалась, что такая машина будет размером с локомотив. В итоге от проекта отказались из-за нехватки денег и технологий.
2. Panzer 1000 «Ratte»
Хорошо, что его так и не сделали.
Любили немцы создавать большие и безумные вещи в годы Второй мировой войны. Метали они и о самом большом танке. Предполагалось, что 35-метровый и 1000-тонный Panzer 1000 «Ratte» будет вмещать до 40 человек, иметь разнообразное вооружение и 25-сантиметровую броню. В итоге от проекта отказался сам его создатель, заявив фюреру, что реализация на практике не даст нужного ему результата, так как подобные гиганты будут слишком уязвимы для артиллерии и авиации.
3. Элеполис
Судьба Элеполиса очень иронична.
Македонский царь Деметрий I Полиоркет страсть как любил инженерное дело. Во всяком случае, когда речь заходила об осадах городов. На приступе Родоса он приказал построить огромную 40х20 метров осадную башню. В движение она приводилась при помощи кабестана, который вращало (только вдумайтесь!) 3400 человек. И все было бы ничего, если бы хитроумные защитники города не додумались затопить окрестности. В итоге башня Элеполис просто застряла в грязи.
4. Ракета Н-1
Ракета Н-1 так и не полетела.
Данная ракета была сконструирована самим Сергеем Королевым и должна была конкурировать в лунной миссии с американским «Сатурном-5». После четырех пробных пусков, было выявлено множество конструктивных недочетов, в результате чего стало понятно, что эта ракета никуда не полетит. Вносить в нее изменения так и не стали.
5. Bennie Airway
Проект рельсового самолета обанкротился.
Так называемый «рельсовый самолет» был создан Джорджем Бенни в конце 20-х годов прошлого столетия. Машина использовала двигатели и несколько пропеллеров, благодаря которым разгонялась до 190 км/ч. К несчастью, Бенни очень быстро обанкротился и совсем скоро о необычном проекте и вовсе забыли.
6. Калинин К-7
Калинин полетел всего раз.
Многоцелевой самолет-гигант разработанный советскими конструкторами в 30-е годы XX века. Его длина достигала 28 метров, а размах крыльев составлял 53 метра. Машина также имела семь двигателей. Всего был создан один такой летательный аппарат. К великому разочарованию, он потерпел крушение 21 ноября 1933 года в ходе первых испытаний.
7. Lockheed Star Сlipper
Слишком смелый был проект.
В 60-е годы этот проект должен был ознаменовать начало новой эры в области создания космических челноков. Его грузоподъёмность могла составить 9 тонн. Однако, сей проект оказался слишком смелым и от него решили отказаться.
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