7 громадных машин и механизмов, которые должны были изменить ход истории, но им что-то помешало

Машины, с которыми что-то пошло не так.

1. Аналитическая машина

Аналитическая машина оказалась никому не нужна.

2. Panzer 1000 «Ratte»

Хорошо, что его так и не сделали.

3. Элеполис

Судьба Элеполиса очень иронична.

4. Ракета Н-1

Ракета Н-1 так и не полетела.

5. Bennie Airway

Проект рельсового самолета обанкротился.

6. Калинин К-7

Калинин полетел всего раз.

7. Lockheed Star Сlipper

Слишком смелый был проект.