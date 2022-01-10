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7 громадных машин и механизмов, которые должны были изменить ход истории, но им что-то помешало


Машины, с которыми что-то пошло не так.

Машины, с которыми что-то пошло не так.

Машины и механизмы – это то, что помогает человеку в самых разных начинаниях. Само собой, далеко не каждый инженерный замысел может перебраться с бумаги в ангар. Иногда бывает и такое, что если какая-то машина так и не была доделана – это куда большее благо для всех, чем неудача и разочарование. Именно о таких случаях сейчас и пойдет речь.

1. Аналитическая машина


Аналитическая машина оказалась никому не нужна.

Аналитическая машина оказалась никому не нужна.

 

В начале XIX века британский изобретатель Чарльз Бэббидж собирался создать первую вычислительную аналитическую машину. Предполагалось, что работать она будет на перфокартах и сможет выполнять математические вычисления и хранить полученные результаты. После всех расчётов, оказалась, что такая машина будет размером с локомотив. В итоге от проекта отказались из-за нехватки денег и технологий.

2. Panzer 1000 «Ratte»


Хорошо, что его так и не сделали.

Хорошо, что его так и не сделали.

 

Любили немцы создавать большие и безумные вещи в годы Второй мировой войны. Метали они и о самом большом танке. Предполагалось, что 35-метровый и 1000-тонный Panzer 1000 «Ratte» будет вмещать до 40 человек, иметь разнообразное вооружение и 25-сантиметровую броню. В итоге от проекта отказался сам его создатель, заявив фюреру, что реализация на практике не даст нужного ему результата, так как подобные гиганты будут слишком уязвимы для артиллерии и авиации.

3. Элеполис


Судьба Элеполиса очень иронична.

Судьба Элеполиса очень иронична.

 

Македонский царь Деметрий I Полиоркет страсть как любил инженерное дело. Во всяком случае, когда речь заходила об осадах городов. На приступе Родоса он приказал построить огромную 40х20 метров осадную башню. В движение она приводилась при помощи кабестана, который вращало (только вдумайтесь!) 3400 человек. И все было бы ничего, если бы хитроумные защитники города не додумались затопить окрестности. В итоге башня Элеполис просто застряла в грязи.

4. Ракета Н-1


Ракета Н-1 так и не полетела.

Ракета Н-1 так и не полетела.

 

Данная ракета была сконструирована самим Сергеем Королевым и должна была конкурировать в лунной миссии с американским «Сатурном-5». После четырех пробных пусков, было выявлено множество конструктивных недочетов, в результате чего стало понятно, что эта ракета никуда не полетит. Вносить в нее изменения так и не стали.

5. Bennie Airway


Проект рельсового самолета обанкротился.

Проект рельсового самолета обанкротился.

 

Так называемый «рельсовый самолет» был создан Джорджем Бенни в конце 20-х годов прошлого столетия. Машина использовала двигатели и несколько пропеллеров, благодаря которым разгонялась до 190 км/ч. К несчастью, Бенни очень быстро обанкротился и совсем скоро о необычном проекте и вовсе забыли.

 

6. Калинин К-7


Калинин полетел всего раз.

Калинин полетел всего раз.

 

Многоцелевой самолет-гигант разработанный советскими конструкторами в 30-е годы XX века. Его длина достигала 28 метров, а размах крыльев составлял 53 метра. Машина также имела семь двигателей. Всего был создан один такой летательный аппарат. К великому разочарованию, он потерпел крушение 21 ноября 1933 года в ходе первых испытаний.

7. Lockheed Star Сlipper


Слишком смелый был проект.

Слишком смелый был проект.

 

В 60-е годы этот проект должен был ознаменовать начало новой эры в области создания космических челноков. Его грузоподъёмность могла составить 9 тонн. Однако, сей проект оказался слишком смелым и от него решили отказаться.

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7 громадных машин и механизмов, которые должны были изменить ход истории, но им что-то помешало

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7 громадных машин и механизмов, которые должны были изменить ход истории, но им что-то помешалоПодписаться на мой Instagram
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