Воины бразильского племени готовы воевать с золотоискателями до последней капли крови

Племя ваямпи под угрозой уничтожения.

Вождь Джапарупи показывает жареную обезьяну.

Тсако - вождь племени ваямпи.

Девушка из племени ваямпи.

57-летний индеец со своей семьей.

Каждая женщина несет более 50 кг маниока - растения для приготовления пива.

Пиво из маниока пью и взрослые, и дети.

Вырубка деревьев для того, чтобы высадить маниока.

Племя ваямпи столетиями живет в тропических лесах Амазонии.

Племя ваямпи живет на территории резервации Ренка.

Бесстрашные воины ваямпи готовы защищать свою землю до последней капли крови.

Воин из племени ваямпи.