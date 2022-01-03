Воины бразильского племени готовы воевать с золотоискателями до последней капли крови

Племя ваямпи под угрозой уничтожения.
Казалось бы, времена золотой лихорадки уже давно прошли, но в мире до сих пор есть места, где орудуют золотоискатели, ставя под угрозу исчезновения целые самобытные регионы. Недавно разгорелось противостояние между древним племенем ваямпи и международной горнодобывающей компанией. На территории, где испокон веков обосновалось племя, исследователи нашли драгоценный металл…
Вождь Джапарупи показывает жареную обезьяну.
Когда речь идет о перспективном месторождении золота, многие теряют голову и идут на все ради наживы. На этот раз жертвами золотоискателей может стать древнее племя индейцев, проживающих в тропических лесах Амазонии. Территория, на которой располагается их поселение, относится к резервации Ренка, которая занимает площадь, соотносимую по размеру с площадью Швейцарии.
Тсако - вождь племени ваямпи.
Девушка из племени ваямпи.
Племя ваямпи столетиями живет в гармонии с природой, они практически не пользуются современными технологиями, а продолжают традиции предков, обеспечивая себя всем необходимым самостоятельно. Несмотря на то, что всего в нескольких часах езды от их поселения расположены современные города, племя ваямпи все еще существует в каменном веке.
57-летний индеец со своей семьей.
К сожалению, нынешнее правительство мало обеспокоено сохранением первобытной культуры. Резервацию Ренка планируют открыть для дельцов из горнодобывающей промышленности, вскоре здесь могут появиться охотники за золотом и другими полезными ископаемыми.
Каждая женщина несет более 50 кг маниока - растения для приготовления пива.
Пиво из маниока пью и взрослые, и дети.
Вырубка деревьев для того, чтобы высадить маниока.
Племя ваямпи живет в хижинах из пальмовых листьев, из оружия у них – луки и стрелы. Но даже так они готовы воевать за землю, которую считают своей. 36-летний воин племени уверяет, что даже если бразильское правительство пришлет солдат для зачистки территории, воины-индейцы встанут на защиту своего дома, будут сражаться до последней капли крови.
Племя ваямпи столетиями живет в тропических лесах Амазонии.
Племя ваямпи живет на территории резервации Ренка.
Решение об отмене ограничений на добычу в резервации принял президент Мишел Темер, что вызвало волну негодования среди защитников окружающей среды, к протестной кампании присоединились и многие знаменитости, в частности, Леонардо Ди Каприо.
Бесстрашные воины ваямпи готовы защищать свою землю до последней капли крови.
Племя ваямпи впервые серьезно пострадало от контакта с цивилизованным миром в 1970-е годы. Тогда их только обнаружили, и контакты с внешним миром обернулись для индейцев волной болезней. В лесах, где живут ваямпи, нет мобильной связи, электричества и газа. Если белые люди придут на эти земли, то молодежь ваямпи уже не захочет жить так, как жили их предки. Они будут мечтать о телефонах, компьютерах, машинах и прочем. Старейшины племени стараются всеми силами этого не допустить. Они уверены, что на их земле не должны действовать бразильские законы.
Воин из племени ваямпи.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии