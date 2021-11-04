Чтобы доказать свое мнение, сантехник нарочно смыл целую миску моркови в унитаз

Унитаз-«суперсмыв».

И почему людям больше нечем заняться?

Eco Quattro – унитаз, который смоет всё.

Кило моркови смывают в унитаз.

Шахматы смывают в унитаз.

И мячи для гольфа тоже смывают в унитаз.

Такой суперунитаз точно не забьётся.

Все «плюшки» Eco Quattro.