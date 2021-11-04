Чтобы доказать свое мнение, сантехник нарочно смыл целую миску моркови в унитаз

Унитаз-«суперсмыв».
Выбрать унитаз – это почти, как спутника жизни: хочется, чтоб раз и навсегда. Ладно-ладно, шутки в сторону. Но всё же, данный элемент сантехники отнюдь не бюджетен, а если выйдет из строя, то доставит целую кучу (кхм) неудобств. Так что выбирать и эксплуатировать надо с умом. Но только подумать: некоторые люди специально для видео отважно смывают в канализацию гору моркови или 20 мячей для гольфа. Интересно, и какой унитаз такое выдержит?
И почему людям больше нечем заняться?
Ну подумайте: кто из нас уделяет большое внимание характеристикам такой деликатной штуки, как унитаз? Или, может, читает отзывы перед покупкой? Есть, и на том спасибо. А ведь именно этот предмет относится к вещам первой необходимости и беспощадно эксплуатируется n-нное количество раз за день. Так что разобраться в характеристиках не помешает. И в новинках тоже. К примеру, существуют даже унитазы-звёзды интернета. Об одном из них речь ниже.
Eco Quattro – унитаз, который смоет всё.
Встречайте: Eco Quattro – унитаз, о котором говорят в Интернете. А всё благодаря демонстрационным видеороликам, на которых Eco Quattro с лёгкостью скармливают:
Кило моркови смывают в унитаз.
1 килограмм моркови…
Шахматы смывают в унитаз.
…4 комплекта шахмат…
И мячи для гольфа тоже смывают в унитаз.
…или 20 мячей для гольфа. А ещё много других интересных вещей, которые ни один человек в трезвом уме не станет смывать в унитаз. Зачем? Чтобы продемонстрировать функцию «суперсмыва», который на 125% мощнее, чем любой обычный.
Такой суперунитаз точно не забьётся.
На логичный вопрос, зачем такая мощь, создатели «суперунитаза» отвечают: чтобы не забивался. С мощным потоком воды ничего не заблокирует слив и не придётся вызывать сантехника. Кстати, сливное отверстие у Eco Quattro также на 28% больше стандартного.
Все «плюшки» Eco Quattro.
Также «суперунитаз» использует в два раза меньшее количество воды, чем стандартные модели аналогичного размера. А ещё его легче чистить в силу «эргономичной формы». Но это всё – приятные бонусы. Давайте лучше посмотрим видео, где в Eco Quattro смывают всё подряд.
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