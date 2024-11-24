«Хоторнский эффект»: почему многие люди работают лучше, если за ними наблюдают

Помните комические сцены из советского фильма «Девчата», когда завхоз стал чрезмерно услужлив, когда в общежитие пришёл проверяющий? Жиза, не так ли? Материал расскажет о так называемом «эффекте Хоторна», суть которого заключается в том, что многие люди работают лучше, если за ними наблюдают.
1. Что это такое?
Вот так это было... / Фото: Pinterest.com
В двадцатых годах двадцатого века решили на заводе электроники в городе Хоторн, США, провести эксперимент, для того, чтобы понять, как освещение влияет на продуктивность рабочих. Делали его то слишком ярким, то слишком тусклым, то нормальным. И выявился странный результат: успехи сотрудников были… ОДИНАКОВО хороши. Побочным эффектом стало открытие совершенно иного толка: сотрудники работали хорошо, потому что… за ними постоянно наблюдали эксперты. Попросту: они не хотели опозориться и пеклись о своей репутации. Ларчик просто открывался. Так можно ли использовать понимание того, как работает «эффект Хоторна» на благо продуктивности компании/учреждения? Можно. И далее мы расскажем как.
2. Спонтанные собрания в «зуме»
Зум в помощь. / Фото: petecodes.co.uk
Если вы руководитель, то стоять над чьей-то душой – не очень приятно, как ни крути. Но можно договориться с командой, что за рабочий день будет три созвон-конференции в «зуме» (даже с выключенными камерами) для того, чтобы озвучить выполненные задачи. Можно назначать время, или, напротив, сказать, что созвоны будут неожиданными. Так у сотрудников всегда будет мотивация выполнить запланированное, но при этом они могут позволить себе время от времени «поковырять в носу».
3. Командный эксель-файл для выполненных задач
Это просто и это работает. / Фото: corpo.com
Создайте с командой в общем доступе гугля эксель-файл, где у каждого сотрудника будет ячейка, которую он обведет цветом, когда выполнит задачу. Это снова не будет никаким домокловым мечом в виде постоянного наблюдения, но, тем не менее, даст установку: если до конца дня ты не обвел всё цветом – ты не поработал, а если обвёл и обманул, это в любой момент будет очень легко проверить.
4. Два захода к сотруднику в рабочий день
Ну вот, всё ж супер! / Фото: kobbler.rs
Вы можете условиться, что будет только два захода к рабочему месту сотрудника: например, сразу после обеденного перерыва и за 10 минут до конца дня. Таким образом вы и «эффект Хоторна» осуществите, и, заодно убедитесь, что сотрудник не удирает с рабочего места раньше срока. Но важно здесь то, что вы не подарите сотруднику стресс из серии «зайду в любую минуту и будет тебе *додумайте сами что*».
5. Кто на удалёнке – поручите близкому проверять вас
Да, да, да точно, да, сделала я всё, скрины пришлю, спасибо, на кофе идём, да!!! / Фото: dw.com
Конечно, данный пункт не подойдёт для отпетых лентяев, но нашей редакции кажется, что оные даже данный материал бы не открыли. В общем. Если вы работаете удалённо, сделайте родственника, партнёра или друга вашим конфидентом по выполнению работы. Вряд ли он будет против. Сами назначьте, какой будет профит, если всё выполнили. Например, с вас кофе или печенька. Или приятная прогулка. Вариантов - куча!
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии