«Хоторнский эффект»: почему многие люди работают лучше, если за ними наблюдают

1. Что это такое? Новости СМИ2

Вот так это было... / Фото: Pinterest.com

2. Спонтанные собрания в «зуме»

Зум в помощь. / Фото: petecodes.co.uk

3. Командный эксель-файл для выполненных задач

Это просто и это работает. / Фото: corpo.com

4. Два захода к сотруднику в рабочий день

Ну вот, всё ж супер! / Фото: kobbler.rs

5. Кто на удалёнке – поручите близкому проверять вас

Да, да, да точно, да, сделала я всё, скрины пришлю, спасибо, на кофе идём, да!!! / Фото: dw.com