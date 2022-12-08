7 забытых городов мира, которые до сих пор привлекают своими тайнами и величием

1. Затерянный город Тикаль (Гватемала)

Тикаль – один из важнейших центров цивилизации майя (провинция Эль-Петен, Гватемала).

Затерянный город Тикаль был столицей Мутульского царства (Гватемала). | Фото: adcitymag.ru.

2. Самый крупный доколумбовый город Чан-Чан (Перу)

Чан-Чан – самый крупный доколумбовый город Южной Америки (Трухильо, Перу).

Вот такая красота открывается взору археологам и всем, кому интересно знать, как жили предки (Чан-Чан, Перу).

3. Древнейший город Мохенджо-Даро (Пакистан)

Древний город Mohenjo Daro расположен на возвышенности в современном районе Ларкана провинции Синд (Пакистан).

Обожженный кирпич стал основным материалом для строительства зданий (Mohenjo Daro, Пакистан). | Фото: pinterest.com.

4. Античный город Ктесифон (Ирак)

Древний город Ктесифон расположен на берегу Тигра (Ирак).

5. Древний римский город Лептис Магна (Ливия)

Leptis Magna – величественный «Рим» в Африке (Ливия).

Leptis Magna – древний город на побережье Средиземного моря (Ливия).

6. Древний город Геркуланум (Италия)

Древний город Геркуланум признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО (Италия).

7. Столица средневекового армянского царства Ани (Турция)

Ани — средневековая армянская столица (Турция).

Руины «Города тысячи храмов» (Ани, Турция).