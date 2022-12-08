7 забытых городов мира, которые до сих пор привлекают своими тайнами и величием

За время существования человеческой цивилизации было построено множество городов, но сколько из них заброшено и позабыто, никто сказать не может. Но каковы бы ни были причины забвения, вновь обнаруженные объекты вызывают неподдельный интерес. Любителей острых ощущений затерянные города манят неизведанными тайнами, а вот почитателей путешествий по особенным местам они восхищают своим величием и навеивают ощущение чуда. Ученые же стремятся исследовать каждый сохранившийся камешек, чтобы воссоздать историю, культуру и быт некогда процветающего населенного пункта.
1. Затерянный город Тикаль (Гватемала)
Тикаль – один из важнейших центров цивилизации майя (провинция Эль-Петен, Гватемала).
Тикаль (Tikal) – один из крупнейших городов майя, достигший наивысшего расцвета в период II-IX вв. нашей эры, хотя первые поселенцы в этом месте появились в VII веке до н. э. Ученые считают, что город в лесах Гватемалы назывался Yax Mutal и был столицей Мутульского царства, одного из самых могущественных в цивилизации Майя. В моменты наивысшего процветания в Тикале насчитывалось до 200 тыс. жителей, что является колоссальным количеством населения для того периода существования человечества.
Затерянный город Тикаль был столицей Мутульского царства (Гватемала). | Фото: adcitymag.ru.
Но самым непостижимым в трагической судьбе города стало то, что богатейшее поселение было уничтожено не войной, пожаром или природными катаклизмами, а нерадивыми людьми. Как оказалось, Тикаль стал жертвой собственного успеха, когда бездумная вырубка леса привела к катастрофической эрозии почв и последующему голоду. Вследствие этого его стали покидать горожане, и уже в середине X века город совсем опустел. Уход людей способствовал восстановлению флоры, и гватемальские тропическая леса очень быстро заняли его территорию, надежно замаскировав огромное количество строений. Много столетий об этом городе никто и не догадывался, пока в 1800-х гг. его не обнаружили европейцы, решившие покорить эти места.
Интересный факт: Название города Тикаль с языка майя переводится как «место, где слышны голоса духов».
2. Самый крупный доколумбовый город Чан-Чан (Перу)
Чан-Чан – самый крупный доколумбовый город Южной Америки (Трухильо, Перу).
Чан-Чан (Chan Chan) был крупнейшим из городов доколумбовой эпохи в Южной Америке. Древнее поселение являлось столицей империи Chimor, существовавшей с 900 по 1470 год н. э. Судьба государства и его столицы была более чем трагической, - после нескольких столетий процветания его поглотила могущественная и агрессивная империя инков. После тяжелого поражения в войне Чан-Чан превратился в провинциальное поселение, которое в скором времени пришло в упадок. Этому поспособствовали испанцы, которые сначала рядом построили свой город Трухильо и переманили туда лучших ремесленников, а после и вовсе разграбили некогда величественную столицу. Спустя некоторое время Чан-Чан полностью был заброшен и забыт.
Вот такая красота открывается взору археологам и всем, кому интересно знать, как жили предки (Чан-Чан, Перу).
Целых 500 лет он пребывал в полном запустении, пока в 1969 г. не начались археологические раскопки. В настоящее время культурное достояние активно исследуется, глазам современников постепенно открываются сохранившиеся части города, созданные из глины.
3. Древнейший город Мохенджо-Даро (Пакистан)
Древний город Mohenjo Daro расположен на возвышенности в современном районе Ларкана провинции Синд (Пакистан).
Мохенджо-Даро (Mohenjo-Daro), что в переводе означает «Курган мертвецов», является одним из древнейших городских поселений на нашей планете. Город был основан примерно в 2600 г. до нашей эры на территории современного Пакистана. До сих пор не известно по какой причине пришла в упадок цивилизация долины Инда, повлекшая за собой полное забвение города, но ученые считают, что случилось это почти 2 тысячелетия назад.
Обожженный кирпич стал основным материалом для строительства зданий (Mohenjo Daro, Пакистан). | Фото: pinterest.com.
Поселение заново открыли лишь в 20-х годах прошлого века и до сих пор там ведутся активные археологические работы. Хорошо спланированная уличная сеть и продуманная дренажная система говорят о том, что жители Мохенджо-Даро были искусными градостроителями. Хотя ни дворцов, ни помпезных общественных зданий до сих пор не найдено, о богатстве и величии города свидетельствуют найденные артефакты – это слоновая кость, лазурит, сердолик и золотые бусины, а также говорят сами сооружения из обожженного кирпича.
По сведениям редакции Novate.ru, в 1980 году древнейший город мира был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
4. Античный город Ктесифон (Ирак)
Древний город Ктесифон расположен на берегу Тигра (Ирак).
Начиная со II и по VII в. н. э. Ктесифон являлся столицей древней Парфии, а затем империи Сасанидов. Ктесифон был одним из самых больших городских поселений конца эпохи Древней Месопотамии вплоть до 637 г. н. э. Будучи политическим и торговым центром региона город всегда считался лакомым кусочком для соседей и поэтому 6 раз переходил от одной империи к другой.
Такие перипетии стали причиной того, что столица была перенесена в Багдад, а Ктесифон превратился в своеобразный карьер, откуда брали стройматериал, что и поспособствовало его разрушению. До наших дней сохранился лишь величественный сводчатый зал Таг Касра, являющийся дворцом царя Сасанидов Хосрова I. Его арка до сих пор считается крупнейшим в мире однопролетным неармированным кирпичным сводом.
5. Древний римский город Лептис Магна (Ливия)
Leptis Magna – величественный «Рим» в Африке (Ливия).
Лептис Магна (Leptis Magna) – великий город, расположенный на территории нынешней Ливии, был основан финикийцами, а во время правления римского императора Септимия Севера превратился в огромный мегаполис древности. Это был один из самых красивых городов Римской империи. Об этом свидетельствуют внушительные общественные здания, гавань, рынок, склады, магазины и роскошные жилые кварталы. Но после того, как великая империя пала, город постепенно покинули люди. Со временем он был полностью поглощен песками.
Leptis Magna – древний город на побережье Средиземного моря (Ливия).
Величественные остатки города обнаружили лишь в 20-е годы прошлого века. Археологам удалось раскопать театр, построенный еще в I веке, под которым нашли древнее захоронение. Также были обнаружены руины римских построек II - III вв., среди которых изящные элементы императорского дворца Villa Adriana, колонны базилики, построенные в эпоху правления Септимия Севера.
6. Древний город Геркуланум (Италия)
Древний город Геркуланум признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО (Италия).
Геркуланум (Herculaneum) – древнеримский город с населением 4-5 тыс. человек, проживавших до 79 г. н. э. Он находится в 8 км к юго-востоку от Неаполя, у западного подножия Везувия. Именно этот вулкан стал причиной того, что город исчез с лица земли одновременно с Помпеями, Торре-Аннунциата и Стабиями.
Город был похоронен под 15-18 м слоем туфовой породы, что уберегло его от разграбления, но значительно усложнило раскопки. Зато особые условия влажности почвы позволили сохранить деревянные каркасы домов, мебель, лодки, куски ткани и даже продукты питания. На данный момент Геркуланум является одним из немногих мест, сохранивших первоначальное великолепие древнего римского города.
Интересный факт: Именно раскопки Геркуланума и Помпеи в середине XVIII в. положили начало современной науке археологии.
7. Столица средневекового армянского царства Ани (Турция)
Ани — средневековая армянская столица (Турция).
Ани – это средневековая столица армянского царства, которая находится на территории современной Турции. Изначально поселение возводили в качестве крепости, но со времени оно превратилось в огромный город с населением в 100 тыс. человек. И это в XI в., когда Лондон насчитывал не более 40 тыс. горожан. Экономическому, культурному и духовному процветанию «Города тысячи храмов», так его еще называли, поспособствовало географическое положение, ведь Ани находился на перекрестке дорог Шелкового торгового пути.
Руины «Города тысячи храмов» (Ани, Турция).
Но это стало причиной и того, что город постоянно привлекал завоевателей. На протяжении 8 столетий он переходил от одной империи/царства к другому, пока полностью не зачах к началу XIX в. Некогда процветающий город с великолепными дворцами и множеством красивейших церквей превратился в руины, которые до сих пор находятся в плачевном состоянии, поскольку власти Турции бросили памятник архитектуры на произвол судьбы. Теперь в нем обитают лишь бездомные, а туристы иногда устраивают пикники.
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