Как братья-мошенники Гохманы сумели обмануть Лувр

Несколько экспертиз показали, что скифская тиара является подлинной. Причём проводили их не только в Лувре, но и в Венском музее. И ни один специалист не понял, что тиара является новоделом! Но кто же совершил эту аферу века?
Как братья Гохманы аферистами стать решили
Поддельную тиару французам продали два брата из Одессы — Шепсель и Лейба Гохманы. Но до своей главной аферы они занимались вполне мирной торговлей антиквариатом. Живя неподалёку от руин греческого города Ольвия, они участвовали в раскопках. Найденные ценности братья продавали в частные коллекции. Так продолжалось некоторое время, пока поток находок не пошёл на убыль. Тогда братья решились на изготовление подделок.
Основной добычей археологов в Ольвии были каменные плиты с надписями на греческом. За их подделку и взялись Гохманы. Материал они привозили из Крыма, а надпись на плитах выбивали нанятые рабочие. Они в точности копировали шрифт и стиль надписей и даже сами составляли тексты. И однажды это чуть не стало причиной провала.
Один из покупателей плит заметил, что текст на ней написан с ошибкой. Но Гохманам удалось выкрутиться. Они списали всё на то, что сами греческие писцы могли допустить ошибку. Оправдание было принято на ура. А братьям-мошенникам даже удалось продать свои «древние находки» в один музей Одессы. Но этого им было мало, мошенники решили играть по-крупному.
Поддельные украшения Шепселя и Лейбы
Новым уровнем для братьев стало изготовление ювелирных изделий под старину. Разумеется, они не сами корпели над украшениями. Их заказывали знакомым одесским ювелирам, даже не подозревающим, что они участвуют в афере. «Антикварные» украшения продавали коллекционерам. И главной добычей Гохманов стали 10 000 рублей — огромные деньги по тем временам!
Эти деньги братьям заплатил коллекционер Фришен. Однажды к нему явились подельники Лейбы и Шепселя и представились крестьянами. Рассказав вполне правдоподобную историю о находке кинжала и короны во время копки огорода, «агенты» назвали сумму. Фришен, не раздумывая, заплатил 10 000 и лишь после этого отдал «ценности» экспертам. А те в свою очередь заявили, что и кинжал, и корона являются ненастоящими. Но Гохманам это было уже неважно — они нацелились на Европу.
Обман экспертов в Вене
Дела братьев Гохманов шли более чем удачно. Однако залегать на дно они не спешили и затеяли самое крупное дело в своей жизни. Подделав часть подлинной плиты с «Декретом Протогена», они запустили слух о находке тиары скифского царя. Этим заинтересовались в Венском музее, и туда-то и прибыл Шепсель Гохман под видом коммерсанта.
Обаяв дирекцию музея, Шепсель показал им греческие фибулы и серьги. После продемонстрировали тиару царя Сайтоферна в виде шлема. Искусно сделанное украшение так поразило австрийцев, что они немедленно захотели его купить. Но Гохман заломил неподъёмную для Венского музея сумму. За тиару царя Сайтоферна он запросил 200 000 франков. Таких денег у музея не было. Поэтому Гохман уехал и отправил в Лувр своего поверенного с тиарой.
Миссия «Раскрутить Лувр на деньги»
Венские эксперты признали, что золотая тиара является подлинной. Но когда она оказалась в Париже в 1896 году, тамошние эксперты провели ещё один осмотр. И он дал тот же результат — украшение настоящее. Для выкупа тиары дирекция Лувра попросила деньги у парламента, но помогли им в итоге местные меценаты. На их деньги корона скифского царя Сайтоферна была приобретена в коллекцию музея. А спустя несколько месяцев всё пошло наперекосяк.
Некоторые коллекционеры заподозрили, что тиара в Лувре — подделка. Они потребовали провести ещё одну экспертизу, но им отказали. На некоторое время слухи о тиаре утихли. Но вскоре о ней снова заговорили.
В газете появилось заявление одесского ювелира, утверждавшего, что он своими глазами видел процесс изготовления тиары. Им занимался Израиль Рухомовский. Когда его вызвали в полицию, он не стал всё отрицать и сознался. Из экспозиции Лувра украшение изъяли. А что же братья Гохман?
Наказание или свобода?
Братьям Шепселю и Лейбе ничего не было за их обман музея. Во время допроса во Франции Рухомовский их не сдал. Но о братьях-мошенниках всё-таки узнали. Только вот они отказались отвечать на все вопросы, а напрямую их вину доказать не удалось. Дело замяли, братья занялись своими делами.
Старший Шепсель ушёл из антикварного бизнеса. Но младший дела бросать не захотел. Лейба всё так же продавал «археологические находки» во многие музеи России и Европы.
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