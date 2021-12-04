5 случаев намеренных поджогов, которые вошли в историю и даже изменили её

Пожар в Москве 1812 года.
С пожара началась диктатура нацистов в Германии. Огонь помог русским выиграть войну с французами 1812 года. Поджоги использовались как средство борьбы с неприятелем и в политических целях. История знает, как минимум 5 случаев, когда пожары оказывали внияние на ход истории, или были отчаянной попыткой изменить положение вещей.
Поджог Москвы в 1812, ставший фатальным для блестящего французского полководца
Москва во время нападения Наполеона насчитывала 270 тысяч жителей, она была важным многообещающим завоеванием для французов и просто красивым городом. Проиграв Бородинскую битву, русские могли бы оборонять Москву. Но оставили ее врагу, позволив ему войти, осмотреться и почувствовать триумф от легкой победы. Лишь на протяжении суток Наполеон мог сохранять торжествующее настроение, предвкушая успешность переговоров о заключении мира с русским царем Александром на своих условиях.
Пожары, устроенные диверсантами, сделали проблематичным жизнеобеспечение Великой французской армии./Фото: b1.culture.ru
Но уже 15 сентября в опустевшем городе начались первые пожары, которым французский император не придал особого значения. Но возгорания продолжались, пламя охватывало все больше построек — стало понятно, что это дело рук русских диверсантов-поджигателей. Их усиленно стали выискивать и казнить, оставляя тела на площади для устрашения остальных.
В ночь на 16 сентября небо над Москвой освещалось ярким заревом от пожаров, которые беспрепятственно охватывали все новые постройки и внушали французам растерянность. Наполеон, не знавший военных поражений, недоумевал от «глупости и варварства» московского губернатора Ростопчина, приказавшего сжечь Москву. А также сокрушался о «жестокости населения», из-за которого не удалось реализовать амбиции блестящему французскому полководцу.
Французы хотели бы остановить пламя, но это было не под силу — распространению огня способствовал сильный ветер, а кроме того эффективно тушить было невозможно, так как губернатор предусмотрительно эвакуировал из города пожарные насосы.
Наполеон решил покинуть Москву через месяц, совершив несколько безуспешных попыток сообщить императору Александру о мирных намерениях. Оставшись без ответа, в условиях ощутимой нехватки провизии, теплой одежды и комфортных помещений для расквартирования всех солдат, французский полководец был вынужден покинуть Москву с приходом первых заморозков.
Майские пожары в Петербурге, устроенные нигилистами
В 1862 году обширные пожары произошли в Петербурге. Их совершили представители нового течения — нигилизма, которые стремились изменить политическое устройство России, а именно — устранить монарха и создать республику. А также обеспечить трудолюбивым людям достойную жизнь, к чему отмена крепостного права на практике не вела.
Пожары в Петербурге как отражение социально-политического кризиса./Фото: img-fotki.yandex.ru
Пожарам предшествовало распространение прокламаций среди интеллигенции, листовки содержали призывы к расправе с императором и всеми его наследниками, только так можно было спасти современного человека от «страшного и губительного положения».
Напряжение и тревога в обществе стремительно росли. Одна его часть ждала начала революции, главной силой которой должны были стать студенты-нигилисты. Другая часть общества испытывала страх перед кровопролитием, хаосом и близкими переменами.
В такой нервной атмосфере ужаса и предвкушения изменений начались пожары. С 16 по 28 мая 1862 года горели Апраксин двор, Толкучий рынок, жилые дома на Фонтанке и много других объектов прямо в центре столицы. Жители города тоже не бездействовали, искали 300 студентов-активистов, на которых и возлагалась ответственность за пожары, панику и «возбуждение враждебных чувств к правительству».
Этот эпизод завершился арестом наиболее влиятельного революционера и социалиста-теоретика — писателя Н.Г. Чернышевского. За время заключения в Петропавловской крепости «опасный агитатор» написал роман «Что делать?», ставший чрезвычайно популярным среди молодежи, перевернувший сознание россиян и приблизивший социалистическую революцию.
В петербургских пожарах 1862 года горели остатки феодализма, и множились искры войны экстремистской молодежи с властью.
Поджог Рейхстага в 1933 году стал решающим для немецкого общества
Крупный пожар Рейхстага в 1933, за организацию которого казнили коммуниста Маринуса ван дер Люббе, стал знаковым событием в истории Германии. Этот эпизод послужил причиной для объявления Чрезвычайного положения и начала диктатуры Гитлера. Признали целесообразными такие нововведения, как отмена неприкосновенности личности и тайны переписки, запрет собраний, существенные ограничения свободы слова. Поджог стал спусковым механизмом для осуществления жестокой борьбы с инакомыслием — нацисты арестовали более 10 тысяч оппонентов — политиков, журналистов и представителей других слоев общества. Ряды полиции были пополнены «вспомогательными» отрядами, насчитывающими 30 тысяч сотрудников, которые переквалифицировались в стражей порядка из штурмовиков.
Пожар Рейхстага не могли потушить 1,5 часа, признано, что источников возгорания было несколько./Фото: 3reich.ucoz.org
С момента, когда Гитлер объявил виноватых (не дожидаясь завершения расследования и судебного решения), несогласных с нацистской идеологией можно было задерживать без соблюдения юридических процедур, подвергать пыткам и избиениям.
Тоталитарный режим существовал в Германии до мая 1945 года.
Коммунист Люббе, радикально настроенный и психически нестабильный, действительно был причастен к поджогу, но все лавры за грандиозный пожар ему присвоили незаслуженно. Провокацию готовили нацисты, осведомленные о планах коммуниста — тот любил выпить и не делал тайны из своего отношения к политической ситуации и намерений. Существует версия, что штурмовики под командованием группенфюрера К. Эрнста проникли в подвал здания Рейхстага в установленное время и осуществили поджог гораздо более эффективно, чем упомянутый Люббе. Официально установить причастность Эрнста не удалось, так как он вскоре погиб (в 1934 году, во время «ночи длинных ножей»). Но именно к такой версии склоняется редакция журнала Spiegel, которая провела собственное расследование. А Маринус ван дер Люббе был посмертно оправдан в рамках закона о неправомерных судах в период диктатуры нацистов.
Диверсантка Зоя Космодемьянская — устраивала пожары в оккупированных немцами населенных пунктах
Устраивать поджоги и уничтожать населенные пункты — такая задача стояла перед военной разведчицей Зоей Космодемьянской. В ноябре 1941 года, когда нацисты интенсивно захватывали советские территории, командование ставило задачу совершать диверсии, на оккупированных территориях устраивать поджоги.
Зоя Космодемьянская перед казнью./Фото: pastelninja.files.wordpress.com
Диверсантка Космодемьянская успела успешно выполнить лишь первое задание, устроив пожар в нескольких домах Подмосковья. Вторая попытка стала фатальной — Зою схватили немцы. Звание Героя Советского Союза (это была первая женщина, удостоенная высокой награды в годы Великой Отечественной войны) она получила за стойкость на допросе и во время пыток — никого не выдала и даже имя свое не сказала, представившись Таней.
Стадион в Загребе сожжен коммунистами дотла
В 1941 году диверсионные группы отчаянно действовали против нацистов и в Югославии. В городе Загреб (Хорватия) красные партизаны во главе с Крешо Ракичем заблаговременно подготовив много взрывчатки, подожгли стадион. Предыдущие попытки диверсий были неудачными, поэтому к данному мероприятию готовились очень тщательно.
Хорваты гостеприимно встречают фашистов, но готовятся диверсии./Фото: tsargrad.tv
Сгоревший стадион воодушевил многих среди местного населения, недовольного нацистской властью. Партизанское движение начало активно пополняться добровольцами. Ракич Крешо в 1952 году был посмертно удостоен звания Народного героя Югославии.
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