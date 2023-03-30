Как дочь богача, погибшего на «Титанике», стала главным покровителем современного искусства ХХ века

Пегги Гуггенхайм, Франц Сераф Ленбах, ок. 1903 года. \Фото: guggenheim-venice.it.

В Греческом павильоне, Венецианская биеннале, 1948 год. \ Фото: mondointasca.it.

Выставка Дегенеративного искусства, Здание галереи Мюнхенского придворного сада, 1938 год. \ Фото: amusingplanet.com.

Гуггенхайм с художниками в изгнании в ее квартире в Нью-Йорке, Калифорния, 1942 год. \ Фото: gibbesmuseum.org.

Коллекция Пегги Гуггенхайм, Венеция. Фотограф: Matteo De Fina. \ Фото: les-bons-plans-de-venise.com.

Здание, в котором находится коллекция Пегги Гуггенхайм, Венеция. Фотограф: Matteo De Fina. \ Фото: gojourny.com.

Palazzo Venier Dei Leoni и коллекция Пегги Гуггенхайм в Венеции. \ Фото: themarchitettura.com.

Предметы искусства, собранные Пегги Гуггенхайм. \ Фото: pinterest.it.

Красная Башня, Джорджо де Кирико, 1913 год. (Данное произведение искусства находится в коллекции Пегги Гуггенхайм). \ Фото: guggenheim.org.

Белый крест, Василий Кандинский, 1922 год. (Данное произведение искусства находится в коллекции Пегги Гуггенхайм). \ Фото: blogspot.com.

Фреска Джексона Поллока, 1943 год. \ Фото: artnews.com.

Птица в космосе, Константин Бранкузи, 1928 год. (Данное произведение искусства находится в коллекции Пегги Гуггенхайм). \ Фото: wordpress.com.