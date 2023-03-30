Как дочь богача, погибшего на «Титанике», стала главным покровителем современного искусства ХХ века

Она родилась в 1898 году в Нью-Йорке в богатой еврейско-американской семье и унаследовала своё состояние в очень юном возрасте, после трагической гибели своего отца на роскошном британском пароходе «Титаник» в 1912 году. Пегги Гуггенхайм всегда была бунтаркой, считавшей себя самообразованной женщиной, так как не хотела поступать в колледж для учёбы. В свои двадцать лет она решила отправиться в Европу, где познакомилась с известными художниками, авторами и членами европейского авангардного движения. Искусство стало способом найти себя эмоционально, а её страсть к продвижению искусства сделала из неё настоящего покровителя современного искусства в ХХ веке.
Пегги Гуггенхайм, Франц Сераф Ленбах, ок. 1903 года. \Фото: guggenheim-venice.it.
Пытливый ум и тяга к приключениям влекли её в Париж. Там Пегги была очарована богемным миром и буржуазным обществом. Художники со всей Европы и Соединённых Штатов направлялись в столицу Франции, как будто их притягивал какой-то магнит. Вскоре она влюбилась в парижских художников-авангардистов, поэтов, писателей, которые вели творческий, нетрадиционный образ жизни. Поскольку она была очень амбициозна, то решила создать галерею современного искусства в Лондоне, заручившись опытом своих хороших друзей, Марселя Дюшана и Герберта Рида. К тому времени Пегги очень мало знала о современном искусстве, поэтому она полагалась на помощь своих друзей и консультантов, чтобы помочь собрать свою коллекцию и организовать передовые выставки современного искусства.
В Греческом павильоне, Венецианская биеннале, 1948 год. \ Фото: mondointasca.it.
В 1938 году она решила основать в Лондоне художественную галерею «Гуггенхайм Джин», как её стали называть. Демонстрируя творчество многих молодых художников, Василий Кандинский познакомил мир современного искусства со своей первой персональной выставкой. Среди прочих был французский сюрреалист Ив Танги, чья выставка современной скульптуры вызвала в своё время настоящий скандал в Лондоне. Она хотела продвигать искусство аутсайдера, которое считалось возмутительным и необычным. Примерно так Пегги относилась к себе. Дав огромное количество выставок в своей галерее, она уже сама по себе оказала большое влияние на восприятие современного искусства в Великобритании. Однако англичане в то время не могли оценить многое из современного искусства, поэтому Пегги решила закрыть галерею.
Выставка Дегенеративного искусства, Здание галереи Мюнхенского придворного сада, 1938 год. \ Фото: amusingplanet.com.
После одного года успеха Пегги отказалась от своей галереи, так как больше не было доходов. Хотя её хорошо приняли, в первый год она понесла убытки. Как только она решила уехать из Лондона, она отправилась в Париж. Весной 1940 года нацисты вторглись во Францию. Они также были известны своими нападками на идеи современного искусства. Гитлер контролировал производство произведений искусства, забирая то, которое он не одобрял, демонстрируя его на огромной выставке в Мюнхене под названием Entartete Kunst или Дегенеративное искусство. На этой выставке нацисты хотели продемонстрировать предполагаемое моральное разложение модернизма. Пегги, в числе немногих других, пыталась спасти некоторые из величайших произведений искусства, которые сохранились до наших дней.
Гуггенхайм с художниками в изгнании в ее квартире в Нью-Йорке, Калифорния, 1942 год. \ Фото: gibbesmuseum.org.
С началом Второй мировой войны Пегги начала коллекционировать картины, покупая по штуке в день. Учитывая сложившуюся ситуацию, художники отчаянно пытались сбежать и продать свои работы. К концу своего шопинга она создала огромную коллекцию современного искусства, которая обошлась ей менее чем в сорок тысяч долларов. Собрание работ включает картины Миро, скульптуры Бранкузи, а также работы Роберта Делоне, Жоржа Вантонгерло, Пита Мондриана, Жоржа Брака, Сальвадора Дали и многих других.
Коллекция Пегги Гуггенхайм, Венеция. Фотограф: Matteo De Fina. \ Фото: les-bons-plans-de-venise.com.
В июле 1941 года Пегги бежала из оккупированной нацистами Франции и вернулась в родной Нью-Йорк вместе со своими детьми, мужем Лоуренсом Вейлом, а также немецким сюрреалистом Максом Эрнстом, который должен был стать её вторым мужем. Коллекция, которую Пегги собрала до сих пор, прибыла немного позже совершенно нетронутой, что было довольно примечательно. В то время Нью-Йорк стал центром мирового искусства. В октябре 1942 года она открыла музейную галерею в Нью-Йорке под названием «Искусство этого века». Там она выставляла работы кубистов, абстракционистов и сюрреалистов, а также проводила временные выставки художников из Америки и Европы.
Здание, в котором находится коллекция Пегги Гуггенхайм, Венеция. Фотограф: Matteo De Fina. \ Фото: gojourny.com.
Пегги представляла собой одно из звеньев между европейским и американским модернизмом, а также сюрреализмом и абстрактным экспрессионизмом. Эрнста приняли как одного из самых знаменитых и выдающихся представителей сюрреалистического движения. Его брак с Пегги Гуггенхайм ещё больше усилил общественный интерес к нему. Галерея была одной из первых международных галерей в Нью-Йорке, где смешивалось американское и европейское искусство. Она быстро стала самым стимулирующим местом для современного искусства и платформой для молодых американских абстрактных экспрессионистов, таких как Джексон Поллок, Марк Ротко, Клиффорд Стилл и многие другие.
Palazzo Venier Dei Leoni и коллекция Пегги Гуггенхайм в Венеции. \ Фото: themarchitettura.com.
Сначала Пегги показывала искусство европейских художников-сюрреалистов в изгнании, но вскоре поняла, что её долг - поддерживать искусство своего времени. Она продвигала и культивировала работы новых художников, таких как Джексон Поллок. Именно Пегги дала Поллоку начало в художественной жизни, заказав картину «Фреска» летом 1943 года. К ноябрю того же года Поллок создал то, что станет крупнейшей работой за всю его карьеру - необычную горизонтальную фреску. Это должно было стать одной из самых важных картин абстрактного экспрессионизма. Таким образом, она и её коллекция сыграли жизненно важную посредническую роль в продвижении карьеры нескольких современных художников, включая Джексона Поллока и Макса Эрнста.
Предметы искусства, собранные Пегги Гуггенхайм. \ Фото: pinterest.it.
Несмотря на успех в Нью-Йорке, Пегги хотела вернуться в Европу и в 1947 году, закрыв свою галерею, улетела, осуществив задуманное. По дороге туда она решила, что Венеция станет её будущим домом. На Венецианскую биеннале в 1948 году Пегги пригласили выставить свою коллекцию, и это оказало огромное влияние на будущее выставки.
Красная Башня, Джорджо де Кирико, 1913 год. (Данное произведение искусства находится в коллекции Пегги Гуггенхайм). \ Фото: guggenheim.org.
Это был самый полный обзор абстрактного и сюрреалистического современного искусства, который ещё не был показан в Италии. Американские художники, такие как Джексон Поллок, Марк Ротко, Клиффорд, всё ещё выставлялись на международном уровне в самый первый раз. Коллекция Пегги познакомила европейских любителей искусства с нью-йоркской школой художников, которые стали доминировать на художественной сцене в 1950-х годах.
Белый крест, Василий Кандинский, 1922 год. (Данное произведение искусства находится в коллекции Пегги Гуггенхайм). \ Фото: blogspot.com.
Через год после Биеннале Пегги купила венецианский палаццо Веньер деи Леони XVIII века, где по сей день хранится её коллекция. Личные связи с художниками продолжали расти и после её возвращения в Европу. К 1951 году это был не только её дом, а место, доступное для публики. Всего там было выставлено триста двадцать шесть картин и скульптур. Пегги посвятила свою жизнь и своё состояние сбору и продвижению идей современного искусства и в конце концов преуспела, навсегда войдя в историю искусства.
Фреска Джексона Поллока, 1943 год. \ Фото: artnews.com.
В области искусства, где по сей день доминируют мужчины, Пегги сумела выделиться как модель раскрепощённой женщины. Её жизнь была переплетена с деятельностью по созданию идеальной коллекции современного искусства. Она одна из немногих женщин, основавших музеи в ХХ веке. В период с 1929 по 1939 год другие женщины, такие как Гертруда Вандербильт-Уитни , Хелен Клей Фрик, Лилли Блисс, Эбби Олдрич Рокфеллер и Мэри Куинн Салливан, также формировали историю в области развивающегося и современного искусства. Действительно, многие из этих женщин, коллекционируя произведения искусства, оказали влияние на рынок искусства, сыграв важную роль в его продвижении.
В то время, когда коллекционирование произведений искусства было мужским занятием, было труднее быть художницей, не говоря уже о покровительнице женского пола.
Птица в космосе, Константин Бранкузи, 1928 год. (Данное произведение искусства находится в коллекции Пегги Гуггенхайм). \ Фото: wordpress.com.
Однако Пегги Гуггенхайм определила социальные нормы, будучи первой, кто представил многочисленных художников широкой публике. Женщины были ограничены своим домашним хозяйством, но Пегги пошла на риск задолго до того, как это сделали многие другие в мире искусства. Если бы она не нарушила буржуазную мораль, она никогда не достигла бы такого уровня независимости в мире, где доминируют мужчины. Без женщин-галеристок трудно представить, какой была бы история современного искусства сегодня. В течение многих лет женщины были отстранены от традиционных руководящих ролей. Как покровители искусств, женщины доказали, что заслуживают важного и равного места рядом с мужчинами.
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