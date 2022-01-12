Верные способы, как скорейшим образом избавиться от перегара

Верные способы быстро избавиться от перегара.

1. Почему мы чувствуем перегар?

Один из основных признаков похмелья — запах перегара. /Фото: alkogolu.net

2. Как долго проходит?

Перегар может и не выветриться за несколько часов. /Фото: vzheludke.com

3. Контрастный душ

Приняв душ, не стоит забывать и о тщательной чистке зубов. /Фото: static5.depositphotos.com

4. Семечки

Семечки могут спасти в экстренной ситуации. /Фото: fb.ru

5. Орехи

Вместо таблеток лучше выбрать полезные орехи. /Фото: itd0.mycdn.me

6. Кофе

После кофе не только исчезнет перегар, но и появится заряд бодрости. /Фото: 2.bp.blogspot.com

7. Душистые травы

Петрушка полезна не только от перегара, но и для общего здоровья организма. /Фото: t1.aimg.sk

8. Не особенно сильный перегар

Пару бокалов вина без труда скрываются цитрусовыми. /Фото: clinicaodontobaby.com.br

9. Мороженое

Приятный бонус для любителей сладкого. /Фото: minimalistbaker.com

10. Легкая физическая активность

После веселого вечера не грех и поразмяться. /Фото: bm.img.com.ua