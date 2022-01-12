Верные способы, как скорейшим образом избавиться от перегара

Верные способы быстро избавиться от перегара.
Нравится веселиться в большой дружной компании? Отмечали праздник или приезд старого друга? Любое торжество с алкоголем заканчивается одинаково — наутро приходится бороться с перегаром. Надо же скрыть от начальника бурное веселье, чтобы он не раскрыл истинную причину ухода из офиса пораньше. Есть несколько проверенных средств, которые избавляют от досадливого признака в экстренно быстрые сроки.
1. Почему мы чувствуем перегар?
Один из основных признаков похмелья — запах перегара. /Фото: alkogolu.net
Почти каждый взрослый человек рано или поздно сталкивается с проблемой перегара. Характерный запах изо рта появляется примерно через полчаса после первой выпитой порции алкоголя. Переработкой алкоголя занимается печень. Под действием ее ферментов этанол распадается на разные составляющие, одной из которых является уксусная кислота. Алкоголь попадает в кровь, поэтому за его выведение отвечает не только печень, но и другие внутренние органы. Вопреки общепринятому мнению, перегар исходит не из желудка или рта. Организм избавляется от уксусной кислоты с помощью легких, мочевой системы и кожи. Можно сказать, что человек с похмельем в прямом смысле благоухает с головы до ног.
2. Как долго проходит?
Перегар может и не выветриться за несколько часов. /Фото: vzheludke.com
Конечно, запах перегара абсолютно безвреден и со временем проходит самостоятельно, но не всегда хочется ждать долго. Неприятный запах не прекратится, пока весь алкоголь полностью не выйдет из организма — это может занять от нескольких часов до двух дней, в зависимости от количества выпитого. Ускорить этот процесс поможет большое количество воды, а вот для того, чтобы заглушить запах существуют способы поинтереснее.
3. Контрастный душ
Приняв душ, не стоит забывать и о тщательной чистке зубов. /Фото: static5.depositphotos.com
Один из способов организма вывести алкогольные токсины — пот. Поэтому не стоит пренебрегать водными процедурами. Утро после веселого вечера стоит начинать с душа, а лучше всего если он будет контрастный. Такое освежающее мероприятие улучшит обмен веществ и ускорит выведение алкоголя из организма. Помимо этого контрастный душ способен увеличить приток жизненных сил, улучшить настроение и самочувствие, а также приятно освежить. Не стоит заменять исцеляющее водное омовение на обычный антиперспирант — запах он не убьет, а его сочетание с перегаром создаст еще более отталкивающее впечатление.
4. Семечки
Семечки могут спасти в экстренной ситуации. /Фото: fb.ru
Действенный метод, когда нужно избавиться от перегара. Требуется забросить в рот горсть семечек и хорошенько разжевать вместе с шелухой. Для идеального результата можно повторить эту операцию дважды. Семечки способны убрать надолго даже сильный перегар.
5. Орехи
Вместо таблеток лучше выбрать полезные орехи. /Фото: itd0.mycdn.me
Орехи очень эффективно маскируют запах перегара. Особенно действенными оказываются мускатные орехи. Благодаря их сильному запаху неприятные ароматы выходящей уксусной кислоты будут полностью заблокированы. Отличным средством борьбы с последствиями похмелья можно считать сочетание льняного масла и грецкого ореха. Такая смесь обладает отменными обволакивающими свойствами. Ротовая полость будто покрывается пленкой, которая не дает неприятному запаху выходить наружу.
6. Кофе
После кофе не только исчезнет перегар, но и появится заряд бодрости. /Фото: 2.bp.blogspot.com
На непродолжительное время избавиться от перегара помогает чашечка кофе. Она не только сделает дыхание более приемлемым, но и придаст сил, взбодрит, уберет головную боль. Но чтобы полностью избавиться от неприятного запаха, нужно долго жевать кофейные зерна. На такое экстренное решение решится далеко не каждый.
7. Душистые травы
Петрушка полезна не только от перегара, но и для общего здоровья организма. /Фото: t1.aimg.sk
Травы особенно действенны в борьбе с перегаром от вина. Пряный насыщенный аромат мяты, укропа или петрушки поможет справиться с неприятными последствиями алкогольного опьянения. От пары веточек эффект непродолжительный, но довольно хороший для моментального освежения дыхания.
8. Не особенно сильный перегар
Пару бокалов вина без труда скрываются цитрусовыми. /Фото: clinicaodontobaby.com.br
Слабый запах алкоголя можно с легкостью перебить более привычными приправами. Например, гвоздикой или лавровым листом. Не менее эффективными оказываются кожура апельсина или лимона. Чтобы эти средства подействовали, их нужно тщательно разжевать и немного подержать во рту. Тогда запах перебьет перегар на какое-то время.
9. Мороженое
Приятный бонус для любителей сладкого. /Фото: minimalistbaker.com
Сладкоежки будут в восторге. Вкусное мороженое не только поднимет настроение, но еще и избавит от досадных последствий вчерашних гуляний. Сливочное, шоколадное, фруктовое или любое другое мороженое — положительное действие обеспечено на 25 минут.
10. Легкая физическая активность
После веселого вечера не грех и поразмяться. /Фото: bm.img.com.ua
Быстрее выгнать из организма все токсины поможет зарядка. Парочка несложных упражнений оказывает поистине впечатляющее действие. Если шевелиться уж совсем не хочется, можно заменить движения глубоким дыханием. Провентилировав как следует легкие, вы сможете избавиться от большей доли уксусной кислоты, благодаря чему дыхание станет чистым и приятным.
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