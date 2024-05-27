Правда о жизни в Северной Корее: 20 запрещенных фотографий, сделанных нелегально

Фотографии из Северной Кореи, сделанные нелегально.

1. Жизнь без электричества

Девочка за компьютером.

2. Фотографировать армию запрещено

Женщина в окружении солдат.

3. Общественная работа

Мужчина собирает траву.

4. Солдаты в свободное время помогают местным фермерам

Тяжелый труд вместо отдыха.

5. Истощение

Изможденный мужчина.

6. Отсутствие автомобилей

Дети играют на проезжей части.

7. Метро

Фотография, сделанная в метро.

8. Уличный художник

Роспись стен.

9. Фотография с портретом Кима

Дети позируют для общей фотографии.

10. Стояние в очереди - национальный вид спорта

Очередь на троллейбус.

11. Дельфинарий

Во время посещения дельфинария можно фотографировать дельфинов, но запрещено делать снимки солдат.

12. Фотография из церкви

Чиновник заснул во время службы.

13. Мнимое благополучие

Фотография зажиточного дома.

14. Фотографировать бедняков запрещено

Тяжелый труд детей.

15. Низкие стандарты безопасности

В Северной Корее мало кто заботится о безопасности труда.

16. Рестораны для избранных

Роскошный ресторан.

17. Будни

Такие ситуации часто можно увидеть на дорогах, но сфотографировать - нельзя.

18. Запрещенный снимок отдыхающего мужчины

Мужчина уснул на камнях.

19. Мама с ребенком во время отдыха

Мама и ребенок отдыхают во время прогулки на лавочке.

20. Запрещено фотографировать памятники Киму сзади

Памятник Киму. Вид сзади.