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5 интересных фактов о комоде, которые обязательно стоит знать

Сейчас комод – очень популярный, практичный, красивый предмет мебели, который занимает свою нишу в современном интерьере. Он встречается практически в каждом доме, но так было не всегда. Сегодня мы делимся интересными фактами о происхождении комода, и о том, как его можно применить в современном интерьере.

Сундук- комод- журнальный столик

5 интересных фактов о комоде, которые обязательно стоит знать

Что означает слово «комод»?

5 интересных фактов о комоде, которые обязательно стоит знать

Слово «комод» заимствовано у французов. В переводе commode означает «удобный», что вполне оправдано. Такой предмет мебели, имеющий выдвижные ящики для хранения вещей, в России раньше называли шаф или скрыня.

Когда и где появился?

5 интересных фактов о комоде, которые обязательно стоит знать

В обиход комоды вошли в начале 18-го столетия. Его прародителем считается сундук. Хотя существуют разные версии происхождении этого предмета мебели. По одной из них, комод появился в Италии в 17 столетии. Тогда это был невысокий шкаф с распашными дверками. Его называли креденцом, и предназначен он был для хранения посуды.

Затем комод был модернизирован и появился уже во Франции. Но все же, вначале был сундук, который, постепенно видоизменялся, подрастал, и со временем приобрёл опорные ножки.

Комод образца 1775 года

5 интересных фактов о комоде, которые обязательно стоит знать

Не всегда было удобно находить необходимую вещь в сундуке, в результате были изобретены выдвижные ящики.

Так затем появились дверцы и сплошные фасады. Так сундук преобразовался в невысокий шкаф, у которого был выдвижной ящик и две двери. Это и был тот самый итальянский креденец.

Звездный час комода

5 интересных фактов о комоде, которые обязательно стоит знать

Эпоха рококо – звездный час комода. Как раз в это время комод приобрёл изящный дизайн, а в отделке мастера начали использовать перламутр, панцири черепах, слоновую кость, драгоценные (полудрагоценные камни).

Обязательными элементами комода были позолоченные детали. В это же время появились другие виды комодов: с зеркалом (для будуара), а также комод-секретер, предназначенный для кабинета. Правда, такой предмет мебели могли позволить себе только состоятельные особы.

Функциональность – прежде всего

5 интересных фактов о комоде, которые обязательно стоит знать

Эпоха ампира и классицизма также повлияли на внешний вид комода. В этот период делали ставку на функциональность. В декоре прослеживалась сдержанность, контуры были более чёткими. Модные формы того времени – правильный параллелепипед, а также полуовальные и полукруглые фасады.
Интересно, что первым в спальных комнатах появился комод, а не шкаф. Всё потому, что для хранения вещей отводились отдельные гардеробные, а в комоде помещали только самое необходимое, в основном, белье (чтобы оно было всегда под рукой).

Что влияло на внешний вид комода?

5 интересных фактов о комоде, которые обязательно стоит знать

На внешний вид комода влияла страна, в которой он находился. Например, англичане в период Викторианской эпохи первыми начали применять белый лак для комода. Также им принадлежит идея украшения комода резьбой в виде цветочной гирлянды.

В Америке предпочитали комоды, у которых были фигурные ножки и расписные панели. А французские мастера создали очень узкую модель комода, её можно было вписать в любой интерьер.

В некоторых странах этот предмет интерьера имел скромный дизайн, например, в Советском Союзе производили очень лаконичные и лишенные вычурности комоды.

Комод в советском стиле

5 интересных фактов о комоде, которые обязательно стоит знать

Известно, что были и походные раскладные варианты комодов, которые собирались быстро на месте. Они пользовались большой популярностью у путешественников.

Современный комод

5 интересных фактов о комоде, которые обязательно стоит знать

Комод с полупрозрачными ящиками

5 интересных фактов о комоде, которые обязательно стоит знать

Зеркальный комод в детской

5 интересных фактов о комоде, которые обязательно стоит знать

Белый комод в скандинавском стиле

5 интересных фактов о комоде, которые обязательно стоит знать

Презентабельный комод в интерьере гостиной

5 интересных фактов о комоде, которые обязательно стоит знать

Светлый комод в эклектическом интерьере

5 интересных фактов о комоде, которые обязательно стоит знать

Классический комод из массива дерева

5 интересных фактов о комоде, которые обязательно стоит знать

Угловой компактный комод

5 интересных фактов о комоде, которые обязательно стоит знать

Оригинальная модель ящиками, которые обозначают, что и где необходимо в нём хранить

5 интересных фактов о комоде, которые обязательно стоит знать

Полукруглый компактный и функциональный комод

5 интересных фактов о комоде, которые обязательно стоит знать

Известно, что прародителем комода стал сундук, но он не ушёл из жизни человека, и используется в интерьерах до сих пор.

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