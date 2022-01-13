Звёздный час, или Как сложились судьбы актёров одной роли

Их имена зрители запомнили по самой яркой роли.
В кинематографе немало актёров, запомнившихся зрителю только по одной роли. Они пользовались вполне заслуженной популярностью, но на дальнейшую судьбу успех не оказал никакого влияния. И пусть их слава была не слишком долговечной, однако имена этих звёзд зрители помнят до сих пор.
Янина Лисовская, «Любовь и голуби»
Янина Лисовская. / Фото: www.kino-teatr.ru
Самой яркой работой актрисы стала роль Людмилы в фильме «Любовь и голуби». Во время съемок Янина подружилась с Игорем Ляхом, который сыграл роль Леньки, а благодаря ему познакомилась со своим первым мужем, актёром Игорем Волковым. Брак был недолговечным, через два года супруги расстались, но развод оформили ещё через несколько лет, когда актриса во время гастролей в Германии встретила свою настоящую любовь, немецкого актёра Вольфа Листа. В настоящее время Янина Лисовская постоянно проживает в Германии с мужем и дочкой Василисой. Снялась в нескольких немецких фильмах, занимается театральными постановками в качестве режиссёра, преподаёт актёрское мастерство.
Инга Ильм, «Приключения Петрова и Васечкина»
Инга Ильм. / Фото: www.ntvplus.ru и www.lact.ru
Инга стала звездой в 12 лет, сыграв роль Маши Старцевой. Естественно, что после школы она решила стать профессиональной актрисой, окончила Школу-студию МХАТ, после эмигрировала в Америку. Однако жизнь за границей показалась актрисе слишком скучной и прагматичной. Возвратившись на родину, стала актрисой Московского Драматического театра имени Пушкина, несколько лет работала на телевидении. В 2001 году решила закончить свою карьеру актрисы, закончила исторический факультет МГУ, став историком искусств. В настоящее время занимается научной и издательской деятельностью, воспитывает сына.
Ирина Чериченко, «Завтра была война»
Ирина Чериченко. / Фото: www.kino-teatr.ru
Актриса оказалась заложницей успешной роли Искры Поляковой. Режиссёры предлагали Ирине вновь и вновь играть похожих на Искру героинь. В 25 лет Ирина в поисках смысла жизни стала послушницей в Пюхтицком монастыре, однако быстро поняла, что пока не готова полностью посвятить себя Богу. В лихие 90-е годы на трое суток попала в испанскую тюрьму по обвинению в распространении наркотиков, перенесла микроинсульт. К наркоторговле актриса оказалась непричастна, после освобождения вернулась на родину. Некоторое время занималась бизнесом, после вернулась к актерской профессии. Снимается, в основном, в сериалах.
Борис Быстров, «Волшебная лампа Аладдина»
Борис Быстров. / Фото: www.kino-teatr.ru
Слава, пришедшая к актёру в 21 год, едва не стала причиной всех его несчастий. Поначалу его узнавали, звали в компании с неизменными возлияниями, затем он сам стал употреблять спиртное от того, что былая слава куда-то ушла и его больше не узнают на улицах. Изящный восточный принц со временем превратился в солидного мужчину, но такого же ошеломительного успеха, как после роли Алладина, ему достичь больше не удалось. Однако актёр нашел свою нишу: он успешно озвучивает мультфильмы и зарубежные фильмы, является ведущим актёром театра имени Ермоловой.
Елена Метёлкина, «Через тернии к звездам»
Елена Метёлкина. / Фото: www.kino-teatr.ru и www.kommersant.ru
После роли Нийи Елену Метёлкину, казалось, ждала успешная карьера в кино, однако она снялась ещё в нескольких фильмах и вернулась к своей предыдущей профессии манекенщицы. Она в течение 10 лет работала секретарём-референтом. После смерти своего последнего руководителя Ивана Кивелиди нашла утешение в вере, работала уборщицей в монастыре, затем была воспитателем в интернате для детей-инвалидов. Сменила множество профессий, не гнушаясь любой работы. Она продавала одежду и обувь, работала менеджером, в настоящее время служит в хоре приходской церкви. Супруг Елены оказался аферистом, суд признал их брак недействительным. Одна воспитала сына Александра.
Александр Михайлов, «Формула любви»
Александр Михайлов. / Фото: www.qiqru.org и www.bigbilet.ru
Роль провинциального помещика Алёши Федяшева оказалась для актёра судьбоносной. Как и его герой, Александр Михайлов повзрослел и остепенился после женитьбы. Супругой актёра стала Елена, коллега по Центральному детскому театру. Александр и Елена Михайлова всерьез обратились в веру, оставили театр ради служения Богу. Александр Михайлов получил специальность религиоведа после окончания Православного университета. Вместе с супругой выпустили четыре православных аудиоальбома.
Наталья Богунова, «Большая перемена»
Наталья Богунова. / Фото: www.kino-teatr.ru
Наиболее запомнилась зрителям в роли Светланы Афанасьевны, жены Ганжи. Однако после этого снялась всего в одной главной роли в сказке «Умные вещи» и постепенно совсем пропала с экранов. 17 лет служила в Театре имени Моссовета, после смены руководства уволилась. Актриса неоднократно обращалась к врачам по поводу психических расстройств, лечение всегда было успешным. Состояние Натальи резко ухудшилось после смерти мамы и тяжбы, связанной с квартирой. После курса реабилитации актриса чувствовала себя полной сил, собиралась отправиться с гастролями по России, предварительно отдохнув на острове Крит. Во время отпуска Наталья Богунова была госпитализирована, а 9 августа 2013 года скончалась от инфаркта миокарда.
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