Самое доступное удобрение для комнатных растений

Любители комнатного озеленения знают, что внесение дополнительного питания под цветочные культуры – лучший способ добиться продолжительного и пышного цветения. На сегодняшний день проблем с выбором эффективных минеральных и органоминеральных подкормок для красивоцветущих растений не существует.







Виды удобрений для комнатных цветов

Рецепт универсального удобрения под цветочные культуры

В продаже имеются как универсальные составы, так и средства, разработанные с учетом особенностей минерального питания растений, относящихся к различным видам и семействам («Флоровит», «Акварин цвточный», «Идеал», «Agree's комнатные цветы», «Гуми-Оми фиалка-герань», «Агрекол», «Здравень для комнатных цветов» и пр.). Их очень просто использовать для корневых и некорневых подкормок. Достаточно лишь внимательно прочитать инструкцию и развести препарат, строго придерживаясь дозировки.Однако многие цветоводы, не доверяющие производителям синтетических удобрений, продолжают готовить питательные составы для домашних цветов самостоятельно, используя растительное сырье, пищевые отходы и доступные продукты. Рецептов подкормок комнатных цветов существует множество. К самым популярным из них относят настои из банановой кожуры и скорлупы яиц.Очистки бананов содержат легкодоступные для корневой системы растений соли калия и фосфора, а также ценные микроэлементы и азотные вещества, стимулирующие процессы цветения. А водные вытяжки из птичьих скорлупок насыщены сероводородом и кальцием, отвечающим за иммунитет саженцев и их способность противостоять различным неблагоприятным факторам.Просушите на воздухе или в духовом шкафу кожуру от трех больших бананов, измельчите сырье в порошок с помощью кофемолки, засыпьте в литровую банку. Сухие яичные скорлупки от двух куриных или пяти перепелиных яиц также перемелите в кофемолке и добавьте в емкость. Залейте сырье водой, накройте марлей и поставьте в темное место на сутки.Процеженную жидкость используйте для планового полива домашних растений.Внесение настоя из порошка скорлупы и банановых очисток улучшает структуру почвы, обогащает грунт питательными компонентами, повышает здоровье растений. Такие корневые подкормки проводят с марта по октябрь раз в месяц. А поскольку растения во время активного цветения рекомендуется удобрять каждые 2 недели, то дополнительно под них вносят другие питательные составы, например, зольный настой (столовая ложка пепла на литр воды, настаивать 1-3 дня).Наиболее отзывчивы на внесение настоя скорлупы и кожуры от бананов следующие растения: пеларгония, фиалка, миниатюрная роза, спатифиллум, комнатный жасмин, суданская роза, амариллис, петуния, гардения, кливия, декабрист, бальзамин, хлорофитум.Желаем, чтобы ваши цветы радовали обитателей дома своей красотой в любое время года!