Как оформить коридор: 8 идей, которые пригодятся каждому

Как оформить коридор: 8 крутых примеров, от которых сложно отвести взгляд
На первый взгляд это может показаться странным, но коридор способен выполнять больше функций, чем просто связывать между собой комнаты в квартире. Тут можно расположить домашнюю библиотеку или картинную галерею. Мы нашли немало интересных примеров преобразования этой небольшой и несуразной по планировке комнате.
1. Яркое пятно
Коридор способен стать ярким пятном всего интерьера квартиры. В некоторых квартирах коридор часто выполняет ещё и роль прихожей, этот приём будет особенно актуален как раз в таких жилищах. Цвет стоит выбирать тот же, что встречается в каждой из комнат, только в коридоре можно использовать его более яркую или глубокую вариацию.
2. Стильный ковёр
Если же эксперимент с цветом кажется очень смелым, то можно поиграть с расцветкой ковра или узором, который на нём изображён. Если хочется отвлечь от чего-то внимание, то нужно выбирать яркую и неординарную модель, когда же хочется задать немного динамики, то для этих целей подойдёт ковёр с зигзагообразным рисунком.
3. Фотогалерея
Часто так бывает, что семейные фото копятся в альбомах и на флэшках годами, а украшать ими стены особо негде. Тут на помощь также придёт коридор, он способен стать отличным холстом для галереи. Чтобы пространство смотрелось стильно и не перегружено, стоит выбирать для стен светлый нейтральный оттенок, а фото помещать в тёмные рамы.
4. Обои, как с обложки журнала
Пожалуй, коридор – комната, в которой проще всего делать ремонт или обновлять её интерьер.требуются большие затраты. Например, тут часто можно менять отделку, заменяя покраску стильными обоями, как с обложки модного интерьерного журнала.
5. Оригинальное напольное покрытие
Этот приём можно осуществить несколькими способами – ещё на этапе укладки напольного покрытия или в целях обновления. В первом случае нужно подбирать не просто однотонные паркетные доски, а комбинировать 2-3 цвета, которые будут хорошо гармонировать между собой. А для того, чтобы освежить пространство пол можно просто-напросто покрасить. Он будет смотреться необычно и интересно, а также задаст определённую динамику в пространстве.
6. Подвесные лампы
Многие борются с низкими потолками в интерьере, а некоторым неуютно в помещениях, где потолок слишком высокий. Чтобы избежать неприятных ощущений, необходимо установить несколько подвесных ламп, которые визуально сбалансируют пространство и устранят чувство дискомфорта.
7. Решение для широкого коридора
Некоторые коридоры настолько широкие, что их интерьеры смотрятся скучно и неинтересно. В этом случае лучше заполнять пустое пространство мебелью, например, поставить комод, стеллаж или консоль.
8. Домашняя библиотека
Когда в квартире много книг, а в коридоре просторно, можно организовать в этой комнате настоящую домашнюю библиотеку. Для этого лучше всего задействовать открытые полки или просторный стеллаж по ширине одной из стен.
