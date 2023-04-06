Как картографы древности защищали своё авторское право: «Пасхалки» на древних картах







На этой карте можно рассмотреть человека, взбирающегося на гору.

Здесь картограф спрятал маленькую рыбку.

В контурах горных вершин, действительно напоминающих паутину, спрятали изображение паука.

Тут скучающий картограф замаскировал под ручей фигуру женщины.

Англичане тоже отличились - на их картах обнаружили замаскированные имена.