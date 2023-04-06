Как картографы древности защищали своё авторское право: «Пасхалки» на древних картах

Картография — одна из самых почтенных наук, возраст её исчисляется тысячелетиями. С самых древних времён люди старались воссоздать очертания земной поверхности. Самые ранние картографические произведения обнаружены на Северном Кавказе и в Египте. У картографов древности существовали и свои секреты. Почему древние карты настолько уникальны и какими сюрпризами они удивляют картографов современности?
История этой невероятно увлекательной науки изучается по сохранившимся древним картам, чертежам, наброскам и описаниям к этим произведениям. Развитие картографии тесно связано с развитием таких областей знаний, как география, астрономия и геодезия. Географические открытия и исследования, геодезические измерения и астрономические определения положения земных координат, дают материалы для составления карт. От уровня развития этих наук напрямую зависит точность составленных картографических материалов.
На этой карте можно рассмотреть человека, взбирающегося на гору.
Картография появилась вследствие необходимости удовлетворения простых практических потребностей человека. Это и торговля, и развитие сельского хозяйства, и промышленность, военное дело, и многие иные сферы человеческих интересов.
Первые картографические произведения относятся ко временам глубочайшей древности. Самые ранние появились за несколько тысячелетий до нашей эры в доисторических восточных рабовладельческих государствах. Весь Древний Восток был исследован и воссоздан географами Китая. Древние люди смогли составить настолько точные карты, каких не было даже в средние века. Как им это удалось без современных инструментов — загадка.
Здесь картограф спрятал маленькую рыбку.
Безусловно, огромное влияние на развитие картографии оказало ведение войн. Особенно в этом преуспели греки. Начиная с Александра Македонского и его завоеваний, которые дали мощный толчок к развитию торговли и оживлённым взаимоотношениям с другими державами. Развивалось мореплавание, активизировалась колонизация. Всё это безмерно обогатило географический кругозор греков.
Наука никогда не стояла на месте. Картографы, люди весьма учёные, изобретательные, им совершенно не чуждо чувство юмора. Весьма специфическое и с профессиональным уклоном. Веками эти люди включали в свои карты маленькие, преднамеренные изъяны. К примеру фальшивую улицу, фантастический город, забавный рисуночек. Нечто незаметное для любого другого, кроме автора. Это была своего рода ловушка для незаконно копирующих - такой своеобразный любопытный способ защиты авторских прав.
В контурах горных вершин, действительно напоминающих паутину, спрятали изображение паука.
Такие рисуночки были обнаружены недавно на официальных картах Швейцарии. Здесь едва заметный паук, там рыба, лежащая обнажённая женщина, замаскированная под ручей, сурок, скрытый холмами. Рисунки ловко спрятаны среди контурных линий, которые изображают отдалённые горные районы Швейцарии. Отдалённость от населённых пунктов позволяет им оставаться незамеченными в течение десятилетий.
Тут скучающий картограф замаскировал под ручей фигуру женщины.
Создание карт — тяжёлый, кропотливый труд. Многие из этих иллюстраций служили тем, что способно оживить повседневную монотонность жизни картографа. Многие рисунки на картах датируются серединой 20 века, а обнаружены они были менее десяти лет назад. Можно представить скучный медленный рабочий день, когда уставший картограф решил себя развлечь, добавив забавную иллюстрацию в свою работу.
Конечно, когда такие рисунки или иные изъяны обнаруживаются — карту редактируют. Официальные карты обновляются и все эти забавные вещи удаляются. Уже более половины известных иллюстраций исчезли таким образом. «Творчеству нет места на этих картах», - пояснил представитель Swisstopo, национального картографического агентства Швейцарии.
Англичане тоже отличились - на их картах обнаружили замаскированные имена.
Швейцарцы отнюдь не единственные кто баловался со своими картами. На этом были пойманы и англичане. Среди случайных извилистых линий, образующих скалы вдоль южного побережья острова Уайт, были обнаружены надписи в виде имён.
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