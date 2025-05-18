5 методов отсрочить появление ржавчины на кузове автомобиля

Любой автомобиль сделан из металла, а он, как известно, подвержен коррозии. Так что будьте готовы к тому, что ваша машина, какой бы дорогой на ни была, со временем начнет ржаветь. Но есть несколько способов если не предотвратить, то хотя бы отсрочить это неприятное явление. Ведь если не обратить внимание на появление коррозии и вовремя не принять меры, то впоследствии это грозит шлифовкой и сваркой кузова, что обойдется довольно дорого.
Почему образуется коррозия
Ржавчина образуется из-за контакта железа с кислородом/ Фото: amscolor.ru
Автомашины сталкиваются с двумя видами коррозии: химической и электрохимической. Химическая появляется в результате взаимодействия металла с коррозионно активной средой. Электрохимическая – результат взаимодействия двух материалов с различными восстановительными характеристиками через электролит.
Если оперировать физическими терминами, то кузов автомобиля – это анод, металлические элементы – катод, а вода, содержащая соли – электролит. С анода электроны попадают на катод через электролит. А если говорить просто, то ржавчина представляет собой оксид железа, образующийся в процессе «сгорания» металла в контакте с растворенным в воде кислородом.
Таким образом, если гипотетически представить, что машина не контактирует с водой, то есть с кислородом, который в ней растворен, то она не будет ржаветь. Но на самом деле такого не бывает. А появление коррозии еще и усугубляет ряд причин:
- грязь на кузове и днище;
- реагенты и соль на зимних дорогах;
- царапины, сколы и микротрещины на лакокрасочном покрытии авто.
Так что коррозия для автомобиля неизбежна. Но с ней можно и нужно бороться.
Превентивные меры
Для предотвращения ржавчины машину нужно мыть/ Фото: favorit-motors.
Автопроизводители дают гарантию от сквозной коррозии кузова на новые легковые автомобили – до 12 лет, на развозные и коммерческие – до 5 лет. Но это не значит, что ржавчина не появится в течение этого периода. Бывает, что уже через год после начала эксплуатации авто в местах скола краски, а то и на самом лакокрасочном покрытии появляются очаги коррозии. И это происходит даже тогда, когда вы не выезжаете на машине каждый день, а она долгое время стоит на парковке.
Чтобы этого не допустить, за машиной нужно ухаживать – это основа! Во-первых, ее нужно мыть как снаружи, уделяя особое внимание днищу, колесам и элементам подвески в арках, так и внутри, не реже трех раз в месяц, при этом не экономя на водных процедурах.
Если вы привыкли использовать быструю мойку без пены, то знайте, что это не мойка, а просто сбивание грязи. При таком методе лакокрасочное покрытие страдает сильнее, так что лучше мыть машину с автошампунем.
Особенно это актуально зимой, когда реагенты разъедают кузов, днище и технологические полости автомашины. Но здесь важно соблюдать одно правило – не мыть авто на улице, когда температура перешла отрицательную отметку.
Во-вторых, нужно регулярно и тщательно осматривать машину на эстакаде, смотровой яме или подъемнике, чтобы вовремя заметить пятна ржавчины на днище и затем своевременно их удалить, не дожидаясь расползания коррозии.
Основные виды защиты от ржавления
Оцинковка автомобильного кузова/ Фото: mdnprom.com
Существует два основных вида защиты автомобиля от коррозии:
1. Барьерная – предотвращает контакт металла с внешней средой. Сюда относятся лакокрасочные и механические средства.
2. Протекторная – когда к металлу, требующему защиты, «прикрепляют» протектор, то есть более активный металл. Он корродирует первым, а основной металл остается защищенным.
Примером может служить оцинковка кузова (горячая или холодная), где в роли протектора выступает цинк.
Основные варианты борьбы с появлением ржавчины
Есть несколько вариантов борьбы с коррозией автомобильного кузова/ Фото: rolf-probeg.ru
Рассмотрим три основных способа борьбы со ржавчиной на автомашине:
1. Электромеханический – подключение особого прибора с электродом, который берет коррозию на себя. То есть корродирует электрод, а металлические поверхности машины остаются целыми. Метод эффективный, но дорогостоящий.
2. Активный – применение антикоррозийных веществ или мастик. Они разнятся по месту применения. Например, для днища используется антигравийное покрытие на базе мелкодисперсного алюминиевого порошка, для колесных арок – жидкий локер, а для порогов, усилителей пола и других труднодоступных мест – специальные составы для обработки скрытых поверхностей.
3. Пассивный – нанесение на кузов лакокрасочных материалов, которые призваны поддерживать целостность лакокрасочного покрытия. К таким веществам относятся жидкое стекло и пленки. Собственно, само поддержание чистоты поверхностей как превентивную меру можно отнести к пассивному способу борьбы со ржавлением.
Далее рассмотрим эти виды более подробно.
1. Обработка антикоррозийными составами
Обработка машины антикором/ Фото: moritz.repair
Новые автомашины на заводе покрывают специальными антикоррозийными веществами. Но нет гарантии, что состав попал в точки сварки, на стыки и во все щели, а также во внутренние полости порогов и трубопроводы. Поэтому дополнительная антикоррозийная обработка не помешает.
Ее имеет смысл сделать сразу после покупки нового авто. Помимо перечисленных мест, стоит уделить особое внимание днищу, дверям, порогам, крыльям и колесным аркам. Антикоррозийный препарат, например, «Тектил», «Динитрол» или «Мовиль», следует наносить под давлением.
2. Воскование
Покрытие машины горячим воском/ Фото: spb.okleyka.pro
Воскование – еще один способ защиты автомобиля. Воск наносится на чистые и сухие поверхности – только такая защита действительно работает. Он не только придает блеск, но и защищает автомобиль от негативных воздействий, в том числе от коррозии.
Обычно воскование предлагают на профессиональных автомойках или в салонах детейлинга. Но его можно сделать и самостоятельно с помощью средств, которые продаются в магазинах автозапчастей. Они выпускаются в жидкой форме, в виде пасты, воскосодержащего спрея или герметика.
3. Покрытие антигравийной пленкой
Антигравийная пленка защищает и от гравия, и от ржавчины/ Фото: vinyl-tm.ru
Ее название говорит само за себя: она защищает кузов автомобиля от попадания мелкого гравия с дороги. Твердые частицы скалывают лакокрасочное покрытие, и в этих местах при попадании воды со временем образуется ржавчина. Так что антигравийная пленка защищает не только непосредственно от повреждения гравием, но и от коррозии. Ею обклеивают либо весь кузов, либо его наиболее уязвимые части.
4. Обработка кузова полиролью
Полировка кузова машины своими руками/ Фото: kuzov-media.ru
Обработка полиролью также может защитить кузов автомобиля от ржавления. Мягко полировать авто специалисты советуют дважды в год – весной и осенью. А вот глубокую полировку с использованием абразивных паст, которые снимают верхний слой лака, рекомендуется делать один-три раза в течение всего срока эксплуатации автомобиля.
5. Электрохимическая защита
Катодная защита кузова Volvo/ Фото: youtube.com
Здесь речь как раз идет о «жертвенных» протекторах, или «жертвенных» анодах. Это цинковые, алюминиевые или медные пластины, которые приклеиваются эпоксидным клеем в наиболее уязвимых местах кузова. Далее они с помощью проводов интегрируются в бортовую сеть машины. Когда подается ток, протекторные накладки окисляются, а менее активный металл, из которого сделан кузов, наоборот восстанавливается.
Также существует более простой способ катодной защиты, для которого не нужен внешний источник напряжения. Специальные протекторные аноды изготавливают из графита, магнетита и других материалов, чья электроотрицательность выше, чем у металла кузова автомашины.
Кстати, электромеханическая защита от коррозии используется не только в автомобилях. Этим способом защищают и пролегающие в земле трубопроводы, днища судов, промышленные конструкции.
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