5 методов отсрочить появление ржавчины на кузове автомобиля

Почему образуется коррозия

Ржавчина образуется из-за контакта железа с кислородом/ Фото: amscolor.ru



грязь на кузове и днище;





реагенты и соль на зимних дорогах;





царапины, сколы и микротрещины на лакокрасочном покрытии авто.



Превентивные меры

Новости СМИ2 Для предотвращения ржавчины машину нужно мыть/ Фото: favorit-motors.ru

Основные виды защиты от ржавления

Оцинковка автомобильного кузова/ Фото: mdnprom.com

Основные варианты борьбы с появлением ржавчины

Есть несколько вариантов борьбы с коррозией автомобильного кузова/ Фото: rolf-probeg.ru

1. Обработка антикоррозийными составами

Обработка машины антикором/ Фото: moritz.repair

2. Воскование

Покрытие машины горячим воском/ Фото: spb.okleyka.pro

3. Покрытие антигравийной пленкой

Антигравийная пленка защищает и от гравия, и от ржавчины/ Фото: vinyl-tm.ru

4. Обработка кузова полиролью

Полировка кузова машины своими руками/ Фото: kuzov-media.ru

5. Электрохимическая защита

Катодная защита кузова Volvo/ Фото: youtube.com