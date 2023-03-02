7 практичных и полезных узлов, которые пригодятся в повседневной жизни

В жизни пригодятся разные узлы, не только самый простой и стандартный.
Мало кто задумывается, насколько полезными в повседневной рутине могут оказаться разные узлы. Многие знают только один привычный узел и используют его всю жизнь. Но на самом деле узлов гораздо больше и каждый из них имеет свое специфическое назначение. Редакция Novate.ru предлагает раздвинуть горизонты своих познаний и облегчить множество привычных задач, которые с правильными узлами становятся легко выполнимыми.
1. Узел «Пожарная лестница»
Захват и фиксация образованной петли в левой руке. /Фото: youtube.com/watch?v=a-q8CNgu3GE&ab_channel=KulibinTV
Узел лучше всего выполнять, держа веревку навесу. Для этого один ее конец фиксируем в левой руке, а второй будем перемещать правой. Правой рукой делаем захват свободно весящей веревки и полученную петлю фиксируем в левой руке. Повторяем действие до тех пор, пока вся веревка не будет сложена подобным образом.
Оставшийся конец веревки нужно продеть во все петли. /Фото: youtube.com/watch?v=a-q8CNgu3GE&ab_channel=KulibinTV
Когда останется небольшой свободный конец веревки, его нужно продеть в образованные петли, фиксируем в руке, а всю сложенную веревку отпускаем вниз. Она самостоятельно сложится в узелки, расположенные на равном расстоянии. С помощью такой импровизированной «лестницы» можно спуститься из дома через окно или с крыши гаража. А еще ее удобно использовать, когда нужно что-то вытянуть: узелки не позволят веревке скользить в руках.
Вот какой в итоге получается веревка, когда используется узел «Пожарная лестница». /Фото: youtube.com/watch?v=a-q8CNgu3GE&ab_channel=KulibinTV
2. Узел «Удавка»
Так выглядит узел «Удавка» с колоритным названием. /Фото: i.pinimg.com
Чтобы сделать этот узел, нужно взять веревку и для начала выложить ее английской буквой «z». После этого одним из свободных концов необходимо сделать несколько оборотов вокруг сложенной части веревки: сначала один оборот, второй оборот накрест и еще два рядом. Затем свободный конец продеваем в петлю. Узел затягивается с помощью рабочей петли. Такая затягивающаяся петля очень надежна, поэтому с успехом может использоваться в бытовых вопросах. Например, с ее помощью можно на веревке зафиксировать банку или бутылку, любых размеров и веса, которые нужно поднять или опустить. Также этот узел весьма полезен на стройке, где посредством него можно перемещать даже крупногабаритные вещи.
Схема, которая поможет завязать узел. /Фото: 64.media.tumblr.com
3. Узел «Булинь»
Схематическое создание узла «Булинь». /Фото: lastday.club
Этот узел позволяет достаточно быстро и очень надежно закрепить веревку на какой-либо опоре. Для начала концом веревки с правой стороны делаем обмотку вокруг опоры. На длинной части веревки, которая впоследствии будет держать нагрузку, нужно сделать маленькую петельку. Затем в нее же продеваем ту же часть веревки, немного отступив и сложив край вдвое. Продевать веревку в петлю нужно снизу вверх. Эти действия помогут образовать надежную петельку на правой части веревки, которая будет держаться там без дополнительной помощи. В нее нужно продеть свободный конец веревки, который находится слева. Теперь узел «Булинь» можно затягивать. Чтобы обеспечить ему дополнительную надежность, нужно обязательно обычным узлом еще раз зафиксировать свободный короткий край веревки.
4. Узел «Бочечный»
Пригодится для высотных работ. /Фото: i.ytimg.com
Этот узел активно используют высотники, которым нужно безопасно и без лишних сложностей поднять груз. С его помощью можно с удобством перемещать ведра, кондиционеры, стройматериалы. Чтобы сделать узел, сначала раскладываем веревку на столе, а сверху ставим груз. Концы веревки поднимаем вверх и завязываем поверх груза обычный узел. После этого петлю узла растягиваем и надеваем на стенки предмета. Готово! Таким образом даже можно фиксировать несколько предметов, например, пару банок или цветочных горшков, кастрюль, одну над другой.
Схема для облегчения работ по созданию узла. /Фото: i.pinimg.com
5. Узел «Встречный»
Надежный узел для двух разных веревок. /Фото: youtube.com/watch?v=a-q8CNgu3GE&ab_channel=KulibinTV
Таким узлом очень удобно скреплять две веревки одинакового диаметра. Для начала на одной из веревок завязываем обычный узел. Другой веревкой направленной навстречу этой необходимо просто повторить рисунок узла. После этого необходимо потянуть за два свободных конца веревок и утянуть узел. Теперь две веревки будут прочно соединены. Этот лайфхак пригодится, как дома, так и на огороде или на стройке для самых различных целей.
Вот так выглядит схема создания узла для соединения двух веревок. /Фото: hydroponicsbc.com
6. Узел «Констриктора»
Узел можно сразу выполнять на какой-нибудь основе. /Фото: upload.wikimedia.org
Сначала по центру веревки делаем закрытую петлю. Один край опускаем вниз, чтобы получилось две петли. Опустив вниз от основной веревки две петли, получаем готовый узел в свободном формате. Подготовленное кольцо узла можно набросить на любую основу и затянуть. Основная основа узла «Констриктор» заключается в том, что после того как его затянут, его невозможно ослабить изнутри. Таким образом очень удобно затягивать мешки и пакеты, чтобы их содержимое не просыпалось даже под сильным давлением.
7. Узел «Срединный проводник»
Вот так узел выглядит вживую. /Фото: upload.wikimedia.org
Создание узла «Срединный проводник» — очень полезный лайфхак. Его можно использовать для различных целей, например, чтобы укрепить веревку, которая начинает протираться в одном месте. Для этого слабое место берем за центр, а оставшиеся края опускаем вниз. Теперь делаем прокручивание веревки на 360 градусов. Расправив верхнюю петельку, опускаем ее вниз, накладывая на скрученное место. Протертую часть веревки продеваем в образовавшуюся петлю снизу вверх. Теперь, потянув за два конца веревки, можно затянуть узел, который будет находиться под ослабленным местом. Прочная фиксация позволяет не переживать за то, что веревка не выдержит нагрузки и порвется.
Схема создания узла: сделать его достаточно просто, если разобраться. /Фото: trailfollowers.com
Полезная информация: Еще одно полезное качество узла «Срединный проводник» заключается в том, что с его помощью можно нагружать веревку сразу в три направления.
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