7 практичных и полезных узлов, которые пригодятся в повседневной жизни

В жизни пригодятся разные узлы, не только самый простой и стандартный.

1. Узел «Пожарная лестница»

Захват и фиксация образованной петли в левой руке. /Фото: youtube.com/watch?v=a-q8CNgu3GE&ab_channel=KulibinTV

Оставшийся конец веревки нужно продеть во все петли. /Фото: youtube.com/watch?v=a-q8CNgu3GE&ab_channel=KulibinTV







Вот какой в итоге получается веревка, когда используется узел «Пожарная лестница». /Фото: youtube.com/watch?v=a-q8CNgu3GE&ab_channel=KulibinTV

2. Узел «Удавка»

Так выглядит узел «Удавка» с колоритным названием. /Фото: i.pinimg.com

Схема, которая поможет завязать узел. /Фото: 64.media.tumblr.com

3. Узел «Булинь»

Схематическое создание узла «Булинь». /Фото: lastday.club

4. Узел «Бочечный»

Пригодится для высотных работ. /Фото: i.ytimg.com

Схема для облегчения работ по созданию узла. /Фото: i.pinimg.com

5. Узел «Встречный»

Надежный узел для двух разных веревок. /Фото: youtube.com/watch?v=a-q8CNgu3GE&ab_channel=KulibinTV

Вот так выглядит схема создания узла для соединения двух веревок. /Фото: hydroponicsbc.com

6. Узел «Констриктора»

Узел можно сразу выполнять на какой-нибудь основе. /Фото: upload.wikimedia.org

7. Узел «Срединный проводник»

Вот так узел выглядит вживую. /Фото: upload.wikimedia.org

Схема создания узла: сделать его достаточно просто, если разобраться. /Фото: trailfollowers.com