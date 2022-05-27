Несколько фактов о БДСМ, о которых вы не узнаете из «50 оттенков серого»

Наверняка, многие даже самые заядлые любители «на спине» все равно в своих потаенных мыслях мечтают о различных секс-игрушках, новых позах и ролевых играх. Поверьте, даже если человек вам искреннее доказывает, что никогда и ни за что бы не попробовал что-то эдакое, все равно, всем людям иногда хочется испытать на себе несколько вариантов нестандартного наслаждения. БДСМ – это как раз один из них.







Вокруг этой «латексной» темы очень много разговоров и мифов, которые распространяются самыми разными людьми с различными целями. Некоторые из них хотят попробовать, но либо религиозные убеждения, либо еще что-то им не позволяет этого сделать, другие же ярые приверженцы стандарта, который включает в себя исключительно положение лежа, выключенный свет и триста пятьдесят одеял. Тут сказать можно только одно, на вкус и цвет все презервативы для взрослых разные. Но в этой статье, дабы развеять некоторые мифы связанных с этой темой, мы подобрали несколько тезисов, которые должны убедить вас, что БДСМ – это нормально.



1. БДСМ не всегда предполагает собой секс

2. Люди, практикующие БДСМ, совершенно адекватны

3. «50 оттенков серого» в принципе очень мало описывает БДСМ

4. Техника безопасности – наше все