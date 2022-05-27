Несколько фактов о БДСМ, о которых вы не узнаете из «50 оттенков серого»

Наверняка, многие даже самые заядлые любители «на спине» все равно в своих потаенных мыслях мечтают о различных секс-игрушках, новых позах и ролевых играх. Поверьте, даже если человек вам искреннее доказывает, что никогда и ни за что бы не попробовал что-то эдакое, все равно, всем людям иногда хочется испытать на себе несколько вариантов нестандартного наслаждения. БДСМ – это как раз один из них.
Вокруг этой «латексной» темы очень много разговоров и мифов, которые распространяются самыми разными людьми с различными целями. Некоторые из них хотят попробовать, но либо религиозные убеждения, либо еще что-то им не позволяет этого сделать, другие же ярые приверженцы стандарта, который включает в себя исключительно положение лежа, выключенный свет и триста пятьдесят одеял. Тут сказать можно только одно, на вкус и цвет все презервативы для взрослых разные. Но в этой статье, дабы развеять некоторые мифы связанных с этой темой, мы подобрали несколько тезисов, которые должны убедить вас, что БДСМ – это нормально.
1. БДСМ не всегда предполагает собой секс
Большинство людей свято верят в то, что БДСМ – это всегда секс. Да, конечно, предполагается, что такие сексуальные утехи должны привести к счастливому завершению, но это отнюдь не всегда так. Некоторые люди четко проводят границу, где секс возможен, а где нет. «Оба этих состояния приносят физическое удовлетворение, которое является очень чувственным, страстным и интенсивным. Но их необходимо разделять» – говорит Кларисса Торн, известный писатель и автор статьи«The S&M Feminist». Когда человек практикует БДСМ без секса, Торн это интерпретирует как массаж. Тут очень важную роль играют личные и сексуальные предпочтения.
2. Люди, практикующие БДСМ, совершенно адекватны
«К сожалению, многие считают таких людей слегка поехавшими, а временами и не слегка. Но это самое большое и крайне неприятное заблуждение» – говорит Торн. БДСМ-ом не занимаются потому, что в детстве над кем-то было совершено надругательство, или же активно практиковалось насилие в семье. Откровенно говоря, это полная чушь и чистая субъективизация.
Наслаждаться таким сексом – это выбор лично каждого, и говорить о том, что «наверное, в детстве у тебя была какая-то травма» очень глупо. «Это обычные люди, которым нравится такой вид секса» – говорит эксперт в сексуальных отношениях Глория Брэмэ, доктор наук, автор книги «DifferentLoving». «Это могут быть ваши соседи, друзья, продавец в супермаркете или же разносчик газет. Не нужно осуждать человека за его сексуальные предпочтения, ведь, согласитесь, вас тоже есть за что наказать» – добавила Глория.
3. «50 оттенков серого» в принципе очень мало описывает БДСМ
То, что сейчас эти книги, а также фильмы крайне популярны, конечно же, хорошо. В принципе, они описывают БДСМ довольно правильно, но если вы зайдете на форум любителей настоящих жестких плеток, то поймете насколько они обсмеивают сие творение. Крайне нереалистичные сцены, неуверенные действия актеров и в принципе эта тайная комната Грея вводят некоторых посетителей форумов в ступор. Поверьте, наручниками и эпичными швыряниями на кровать БДСМ не заканчивается.
4. Техника безопасности – наше все
Те, кто практикуют БДСМ в повседневной жизни, а не в кино, зачастую уделяют технике безопасности намного больше внимания, чем некоторые рабочие на опасных производствах. Перед тем, как двое хотят заняться таким сексом, они заранее оговаривают все нюансы, которые включают в себя желания обоих партнеров. Человека просто так никто и никогда не будет принуждать к действиям, которые по каким-то причинам ему не подходят. Вы должны понимать, что грубое принуждение – это уже насилие над человеческой волей. Помимо того, что все нюансы процесса оговариваются заранее, существуют еще определенные стоп-слова, которые нужны для того, чтобы прекратить то или иное действие со стороны партнера. Не зря главным лозунгом БДСМ является аббревиатура SSC, что означает три главных принципа этой субкультуры: «безопасно, разумно, добровольно».
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