10 колоритных автобусных остановок, построенных в своё время в разных уголках СССР

Колоритные остановки, построенные ещё в СССР.
Канадский фотограф Кристофер Хервиг путешествовал по всему бывшему Советскому Союзу в поисках самых странных и красивых автобусных остановок, которые остались еще с эпохи бывшего СССР. Учитывая, что он исколесил около 30 000 километров дорог в течение 12 лет, то фотографий у него набралось на целую книгу-альбом. В этом обзоре некоторые из его снимков.
1 Пицунда, Абхазия
Остановка в Пицунде. Автор - Церетели.
Когда фотограф взял интервью у создателя этой автобусной остановки, знаменитого Зураба Церетели, тот объяснил, почему его автобусным остановкам не хватало функциональности. «На самом деле, я не могу ответить, почему у остановки нет крыши и почему я так сделал, - ответил он. - Это действительно проблема. Но я художник, и делал все так, как мне это представлялось».
2. Кутси, Эстония
Очень душевная остановка.
Сначала Кристофер Хервиг нашел эту автобусную остановку онлайн, а затем разместил ее фотографии на Google Maps. Он приехал на эту остановку посреди ночи после Рождества 2013 года и спал в арендованной машине до утра, чтобы сфотографировать остановку во время восхода солнца.
3. Тараз, Казахстан
Остановка, которая хочет укусить пассажира.
Это один из любимых снимков Хервига, который был помещен на обложку его книги. Посреди пустынных полей на дороге возле Тараза, Казахстан стоит остановка, которая выглядит так, будто вот-вот укусит пассажира.
4. Гагра, Абхазия
Где-то в Гаграх.
По дороге в Сочи из Гагру можно найти остановку, которая выглядит, как необычная раковина. Грузинский художник Зураб Церетели построил эту остановку с видом на Черное море в спорном регионе Абхазия.
5. Шымкент, Казахстан
Остановка на месте древнего Шелкового пути.
На месте древнего Шелкового пути, по дороге к узбекской границе, к югу от казахского Шымкента можно найти строение, которое выглядит как крошечный минарет. Это еще одна остановка в непонятном месте, учитывая что вблизи нет ни единого дома.
6. Эчмида, Армения
Армянский минимализм.
Очередное причудливое творение среди остановок находится в городе Эчмидаз в Армении. Кажется, у архитектора было сильное желание показать, как бетонная конструкция может нарушать законы физики.
7. Каракол, Кыргызстан
Остановка-голубь.
Рядом с курортным озером Иссык-Куль сидит голубь... точнее, стоит остановка в виде голубя. А скамейки на этой остановке укрыты под его крыльями.
8. Аральск, Казахстан
Самая изолированная автобусная остановка.
Самая изолированная автобусная остановка во время его путешествий попалась Кристоферу Хервигу на юге от Аральска в Казахстане. Стоит только представить себе — остановка посреди пустынного солончака... а на десятки километров вокруг ни единого дома.
9. Чарын, Казахстан
Остановка почти у китайской границы.
Следующая остановка находится вне города, по дороге к китайской границе. Несмотря на то, что остановка очень изолированная, кто-то потратил время, чтобы перекрасить ее.
10. Ниицику, Эстония
Советское наследие в Эстонии.
В это трудно поверить, но вблизи российской границы в Эстонии есть застекленная остановка советских времен, чем-то похожая на НЛО. Построена она была в 1980-х годах.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии