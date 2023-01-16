9 фактов о женской груди, в которые трудно поверить

1. Некоторые женщины могут испытать оргазм во время стимуляции груди
Ага, это подтверждают главные секс-педагоги планеты Дориан Солот и Маршалл Миллер. Правда, характерно это только для 1% женщин.
2. Две груди не полностью идентичны. Это скорее двойняшки, чем близняшки
Женская грудь вообще-то практически всегда ассиметрична. Две половинки могут отличаться друг от друга весом, размером, формой сосков и т. д. В большинстве случаев правая грудь всегда немного больше, чем левая.
3. Грудь может весить как три кирпича
Представьте себе, каково это: носить на груди три кирпича каждый день, спать с ними и еще подбирать для них одежду. Средний бюстгальтер выдерживает грудь размером от 230 г до 9 кило. Тяжело, ага?
4. Если вы любите большую грудь, то, скорее всего, вы человек бедный
Исследование, проведенное в 2013 году, что мужчины, «испытывающие недостаток материальных благ», а также те, кто принадлежит к низким социально-экономическим слоям общества, любят грудь побольше, а вот богачи — поменьше.
С чем это связано? Ученые говорят, что все дело в биологии: бедные мужчины подсознательно ищут «богатую», т. е. полненькую женщину, потому что она может дать им доступ к ресурсам, нехватку которых они испытывают. Звучит отвратительно, но эволюция, она такая, совсем не романтичная.
Более того, исследователи обнаружили, что для мужчин-представителей среднего класса размер груди не важен, а вот для представителей «низов» этот фактор — чуть ли не номер один. А вот богачи, т. е. представители высших слоев общества, напротив, предпочитают «маленькие титьки».
По сути, чем беднее человек, тем бОльший размер груди у его жены или подруги.
5. Каждый мужчины оценивающе смотрит на грудь. КАЖДЫЙ
Однажды было проведено любопытное исследование, в ходе которого мужские глаза оснастили устройствами для слежения за их зрачками. А потом им показывали женщин. И следили за тем, куда они смотрят.
Оказалось, что КАЖДЫЙ мужчина, даже женатики, обращает внимание сначала на лицо женщины, а потом на ее грудь. Более того, это оценочный взгляд. Такова природа, ничего не пошишешь.
6. Увеличение груди — это самый популярный в мире вид пластической хирургии
Согласно «Американскому Обществу Пластических Хирургов», только в 2014 году в США было проведено 286 254 таких операций.
7. У некоторых женщин — три соска, а не два
Это называется полителия. Эта патология наблюдается у трех процентов женщин. И, в общем, она безопасна. Иногда их ошибочно принимают за родинки.
8. Курение и беременность приводят к провисанию груди
С беременностью все в порядке. А вот причем тут курение, спросите вы?
Ну, за эластичность и упругость кожи отвечает белок под названием эластин. Постоянное курение его физически разрушает. Результат — обвисшие, «расслабленные» пазухи.
9. Классический бокал для шампанского по форме и размеру повторяет грудь французской королевы, жены Людовика 16-го Марии Антуанетты
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