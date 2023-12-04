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Уродливые дети Ренессанса: Почему на некоторых картинах дети выглядят безобразными старичками


Уродливые дети Ренессанса.

Уродливые дети Ренессанса.

На Тамблере уже довольно давно существует зантная страница под названием "Ugly Renaissance Babies" или же «Страшные дети Ренессанса». Здесь собрана большая коллекция старых картин с изображением детей - и не просто детей, а чрезвычайно уродливых, страшных, больше похожих на обрюзгших взрослых, чем на ангелоподобных детишек.

Подборка уродливых детей на картинах Ренессанса.

Подборка уродливых детей на картинах Ренессанса.

 

На Tumbler картины сопровождаются довольно саркастичными, а иногда и откровенно издевательскими подписями, из-за которых может сложиться впечатление, что художники того времени просто-напросто не умели рисовать людей, или же не умели рисовать конкретно детей. Кто знает, может, тогда люди искусства и не знали вовсе, как выглядят реальные дети?
Явление господне: изгнание менял (фрагмент). ок. 1480-1500.

Явление господне: изгнание менял (фрагмент). ок. 1480-1500.

 
Ребенок, выглядящий старше своей матери.

Ребенок, выглядящий старше своей матери.

 

Но на самом деле причина в другом. На самом деле, по тому, как изображен младенец на картине, можно даже понять, принадлежит ли она периоду Ренессанса или Средневековья. Это не всегда будет гарантией, но тенденции все-таки налицо. Дело в том, что большинство картин с уродливыми детьми на самом деле принадлежат периоду до XIV века - именно в это время, как считается, зародился Ренессанс.
Представление художника о рождении гомункула.

Представление художника о рождении гомункула.

 
Мартен ван Хеемкерк.

Мартен ван Хеемкерк.

 

До этого времени основная часть картин была на религиозную тему, и потому дети на полотнах изображали или Иисуса или знаменитых святых. Согласно тогдашнему верованию, Иисус не мог родиться маленьким беспомощным орущим детенышом, это полность противоречило идее о его божественности. Неужели сын божий стал бы мочиться под себя и ползал на коленках по грязному полу хлева? Нет, церковь утверждала, что Иисус родился уже полностью сформировавшимся и даже сразу после рождения он выглядел так же, как и взрослый, просто был маленького размера - и с возрастом он увеличивался, но существенно не менялся.
Святой Николай отказывается от материнского молока. Автор неизвестный.

Святой Николай отказывается от материнского молока. Автор неизвестный.


Андреа Мантегна *Мадонна с ребенком.*

Андреа Мантегна *Мадонна с ребенком.*

 

Эта идея получила название "гомункула," что буквально переводится как "человечек." И раз уж Иисус родился "взрослым," то и остальных детей было негоже изображать иначе. Вот так вот и появилась тенденция изображать детей, которые подчеркнуто не выглядят, как дети. Тем более, что художников средневековья мало интересовал реализм - их больше заботила приверженность традициям. Раз остальные рисуют детей уродливыми, то значит и все художники должны так рисовать.
Лукас ван Лейден *Дева с ребенком* (фрагмент).

Лукас ван Лейден *Дева с ребенком* (фрагмент).


Икона.

Икона.

 

В эпоху Возрождения, или Ренессанса, кроме религиозной темы стали также появляться и другие мотивы среди картин. Появились портреты людей среднего класса, простых людей. И им совсем не хотелось видеть своих детей уродливыми старичками. Так гомункулы ушли на второй план, а реалистичность образов стала первоочередной.
Джулиано Буджардини *Сцена из Истории Тобиаса.*

Джулиано Буджардини *Сцена из Истории Тобиаса.*

 

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