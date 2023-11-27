Почему растут волосы у японской куклы Окику: Тайна, которую не могут раскрыть уже 100 лет

В фольклоре каждого народа, живущего на земле, существуют свои страшные легенды, веками передаваемые из поколения в поколение – и Страна восходящего солнца в этом не исключение. Причем японские страшилки являются одними из самых жутких. Именно поэтому самыми страшными фильмами ужасов считаются те, которые сняты в Японии. Но, что любопытно, сюжеты хорроров, холодящие кровь зрителей, не всегда являются плодом необузданной фантазии и воображения их создателей. Иногда их истоки берут своё начало в реальности. И одним из таких примеров является мистическая история куклы Окику.
Японский хоррор — это совершенно иной мир, отличающийся от европейского необыкновенной азиатской культурой, традициями и мировоззрением, который развивался длительное время по своим законам. Традиции хоррора в Японии имеют солидную историю, восходящую к XVII-XVIII векам, когда в стране начали широко распространяться страшные сказки, получившие обобщенное название кайдан («истории с привидениями»).
Кайданы затрагивали спектр всевозможных мистических явлений, связанных с потусторонними силами - призраками, духами, привидениями, демонами, заживо погребенными, загадочными явлениями природы. Присутствовал в них также большой пласт мистических историй о зловещих куклах, многие из которых основаны на реальных событиях. Одной из самых жутковатых является реальная история о японской кукле Окику (Okiku).
Тайна куклы Окику
Эта кукла кажется самой обычной, но это только на первый взгляд. В неё, согласно преданию, вселился дух умершей маленькой девочки. Именно поэтому история легендарной Окику уже целое столетие будоражит умы как самих японцев, так и тех, кто об этой кукле знает за пределами страны.
Окику существует на самом деле и "проживает" она в городе Ивамидзама, что на острове Хоккайдо, в одном из местных храмов. Названа она в честь той самой маленькой девочки Окику и представляет собой фигурку в кимоно. Высота фигурки менее полуметра, у нее черные глазки-бусинки и длинные черные волосы, которые служители храма постоянно подстригают, поскольку те отрастают со скоростью, свойственной росту волос человека.
Как всё начиналось
История куклы Окику началась на острове Хоккайдо более ста лет тому назад, в 1918 году. Изначально это была обычная игрушка, которая продавалась в небольшом магазинчике Саппоро. Именно тогда 17-летний юноша Ёйкиси Сузуки подарил её своей 2-годовалой сестрёнке. В местечке Саппоро, где Ёйкиси был на морской выставке, он приобрел куклу в качестве сувенира. Малышке подарок брата очень понравился и, назвав ее своим именем - Окику, она играла с ней целыми днями, практически не выпуская из рук.
Малышка Окику играла с куклой целыми днями, не выпуская из рук.
Вскоре родители девочки, и ее брат, видя любовь ребенка к кукле, стали считать, что в их семье теперь две Окику - одна настоящая, вторая игрушечная. Таким образом, подыгрывая малышке, они стали наделять куклу качествами живого существа.
Но спустя год случилась беда: неожиданно девочка заболела гриппом и скоропостижно скончалась от осложнений. В память о своей дочери родители усадили её любимую куклу в домашний алтарь - самое красивое и светлое место в доме, где каждый день молились за упокоение души малышки. Воспринимая игрушку как частичку своей умершей девочки, мать с отцом обращались к её образу, разговаривали с с ней и даже иногда советовались.
Мистическое явление
Но вскоре родные заметили нечто необычное: чёрные, как смоль, прямые волосы куклы, которые изначально едва доходили до плеч, становились всё длиннее и длиннее. Они вырастали до той длины, какая была у малышки при жизни, после чего их рост несколько замедлялся. Родители стригли волосы - и те снова начинали расти.
После такого невероятного открытия родные посчитали это знаком того, что душа их ребенка нашла пристанище в кукле. Теперь им приходилось каждый месяц подстригать волосы игрушке, которые за несколько недель отрастали вновь. Родители, веря в чудо, демонстрировали своим знакомым куклу с растущими волосами, а те, в свою очередь, делились сенсацией со своими знакомыми. И весть о необычной кукле стремительно разнеслась по всему острову.
Специалисты того времени, изучающие паранормальные явления констатировали, что в куклу вселился призрак Окику, и всему виной сами родители девочки - они не дали душе дочери успокоения, и теперь она, мечась между двумя мирами: миром живых и загробным миром, нашла для себя лишь одно место обитания - свою любимую игрушку.
Любой желающий может, периодически заходя в храм, наблюдать динамику роста волос куклы Окику.
И так прошло почти 20 лет. В 1938 году семья покойной Окику, собравшись переехать в другой город, решила куклу не брать с собой, поскольку считали, что дух их малышки должен оставаться там, где она родилась. Поэтому мистическую куклу отдали служителю местного храма Маннендзи, который сделал для неё специальный деревянный ящик и поместил на самое видное место в храме. Там она находится и по сей день. И, уже современные монахи периодически стригут ее, и любой желающий может, периодически заходя в храм, наблюдать динамику роста волос куклы.
Отмечается также, что из-за присутствия в храме Окику, его стали посещать гораздо больше местных жителей и гостей города. Причем многие из посетителей утверждают, что им непросто посмотреть в глаза кукле. Но, вполне возможно, что это обычный самовнушаемый страх.
Почему тайна остаётся тайной
И что в этой истории больше всего любопытно, так это то, что секрет этого паранормального явления до сих пор не раскрыт, поскольку многие верующие люди попросту боятся даже коснуться необычной игрушки, да и сами служители храма противятся всяческим попыткам изучить куклу научным методом. Лишь однажды, в порядке исключения, японским учёным разрешили провести небольшое исследование: сделать анализ волоса куклы Окику. Результат показал, что волос - человеческий, и что растёт он со скоростью, свойственной росту волос человека.
Жутковатая история куклы Окику уже давно известна во всем мире и стала культурным феноменом Японии.
Однако, ученые мужи по сей день так и не могут объяснить феномен этого явления. Они признают, что волосы куклы человеческие; соглашаются, что они растут, но почему - на этот вопрос у них так и нет ответа.
История мистической куклы уже давно известна во всем мире и стала культурным феноменом Японии. Её описывали в книгах, про неё ставили спектакли в традиционном стиле Кабуки. Сейчас Окику настолько популярна в Японии, что стала ярчайшей достопримечательностью острова Хоккайдо, поглазеть на которую не прочь и многие зарубежные туристы.
К слову сказать, эта удивительная история не прошла мимо и создателей японского хоррор-кинематографа. Она вдохновила сценаристов и режиссеров фильма-ужасов "Звонок" (Ringu, 1997). И хотя в основу хоррора лег одноименный бестселлер писателя Кодзи Судзуки, некоторые моменты были позаимствованы из легенды об Окику.
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