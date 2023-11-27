Почему растут волосы у японской куклы Окику: Тайна, которую не могут раскрыть уже 100 лет







Тайна куклы Окику

Как всё начиналось

Малышка Окику играла с куклой целыми днями, не выпуская из рук.

Мистическое явление

Любой желающий может, периодически заходя в храм, наблюдать динамику роста волос куклы Окику.

Почему тайна остаётся тайной

Жутковатая история куклы Окику уже давно известна во всем мире и стала культурным феноменом Японии.