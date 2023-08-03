10 самых красивых железнодорожных вокзалов в мире
Не все относятся к железнодорожному вокзалу, как к достопримечательности, где можно провести выходной день. Шум и толпа людей, которые снуют туда-сюда – основные характеристики большинства железнодорожных вокзалов. Но есть несколько таких, которые, кроме своей прямой функции, могут предложить еще и эстетическое наслаждение, так как являются жемчужинами архитектуры или историческими объектами.
10. Вокзал Куала-Лумпур, Малайзия
Вокзал Куала-Лумпур, Малайзия
Вокзал Куала-Лумпур, Малайзия
Строительство вокзала, спроектированного Артуром Хаббэком, было завершено в 1917 году. Архитектура здания объединяет в себе арабские, индийские и европейские нотки. Трудно представить, что это железнодорожный вокзал, а не дворец. После того как в Куала-Лумпур открыли Центральный вокзал, этот стал больше туристическим объектом.
9. Вокзал Каназава, Каназава
Вокзал Каназава, Каназава
Вокзал Каназава, Каназава
Вокзал Каназава, построенный в 1898 году, стал оригинальным архитектурным сооружением благодаря реконструкции 2005 года, после которой многие утверждали, что его современные особенности не подходят архитектуре старого города. Все дело в декоративных массивных деревянных воротах, основы которых напоминают традиционные барабаны цудзуми. Вокзал Каназава в Японии является одним из самых величественных вокзалов в мире.
8. Вокзал CFM, Мапуто
Вокзал CFM, Мапуто
Единственным африканским вокзалом в этом списке является вокзал CFM, который находится в столице Мозамбика и построен в стиле португальской архитектуры. Здание, спроектированное Альфредо Августо Лисбоа де Лима, Марией Веига и Феррейра да Коста, было открыто в 1916 году. Вокзал находится на знаменитой Рабочей площади. В районе вокзала находится музей паровозов. Кроме того, в его здании проводят концерты и выставки.
7. Вокзал Сиркеджи, Стамбул
Вокзал Сиркеджи, Стамбул
Спроектированное архитектором Августом Джасмундом в восточном стиле и в стиле модерн здание вокзала было открыто в 1890 году. Он расположен на набережной Босфорского пролива. Самыми выдающимися особенностями здания можно назвать витражные окна и часовня. В свое время именно здесь ходил известный Восточный экспресс, соединяющий Стамбул и Париж.
6. Гар-дю-Нор, Париж
Гар-дю-Нор, Париж
Неудивительно, что в самом красивом городе в мире находится самый красивый железнодорожный вокзал. Вокзал Гар-дю-Нор, который был открыт в 1864 году, является уникальным архитектурным сооружением в неоклассическом стиле с оригинальным декором, включая 23 женские статуи, расположенные на фасаде.
5. Центральный вокзал Антверпена, Антверпен
Центральный вокзал Антверпена, Антверпен
Центральный вокзал Антверпена, Антверпен
Один из самых красивых вокзалов в мире, Центральный вокзал Антверпена, был открыт в 1905 году. В основе дизайна, автором которого является Луи Деласенсери, лежит сочетание нескольких архитектурных стилей. Архитектор особенно гордился куполом, расположенным над Залом ожидания. Кроме этого купола, можно назвать навес над перроном от Клемента ванн Богаерта и стеклянный виадук от архитектора Жана Ван Асперена.
4. Вокзал Аточа, Мадрид
Вокзал Аточа, Мадрид
Вокзал Аточа, Мадрид
Свое название вокзал, открытый в 1851 году, получил от рядом стоящей церкви Святой девы Аточи. Вокзал спроектирован архитекторами Альберто де Паласио-и-Элиссаге и Гюставом Эйфелем. Именно наличие большого ботанического сада внутри здания делает вокзал уникальным. Идея принадлежит испанскому архитектору Рафаэлю Монео. В саду растут сотни видов растений и живут редкие виды животных. В вокзале расположен мемориал жертв террористических атак 2004 года.
3. Вокзал Сент-Панкрас, Лондон
Вокзал Сент-Панкрас, Лондон
Известный как собор-вокзал, железнодорожный вокзал Сент-Панкрас был открыт в 1868 году. Много раз его реконструировали, но он не потерял шарма Викторианского стиля. Внутри стены здания декорированы картинами. Арочное монолитное сооружение над железнодорожными путями в то время являлось уникальным. Кроме отеля, в здании вокзала расположены магазины и рестораны.
2. Вокзал Чатрапати Шиваджи, Мумбай
Вокзал Чатрапати Шиваджи, Мумбай
Единственным вокзалом, занесенным в Список мирового наследия ЮНЕСКО, является вокзал Чатрапати Шиваджи, как пример архитектурного триумфа. Здание было спроектировано Фредериком Уильямом Стивенсоном, который сочетал традиционный стиль Великих моголов и готический викторианский стиль. Свое название самый оживленный вокзал в Индии получил в честь раджи Шиваджи. Ежедневно он принимает до 3 миллионов пассажиров.
1. Центральный вокзал, Нью-Йорк
Центральный вокзал, Нью-Йорк
Центральный вокзал Нью-Йорка, здание которого было спроектировано архитектурными компаниями Reed, Stem,Warren и Wetmore, является самым популярным туристическим объектом. За год через него проходит до 20 миллионов пассажиров. Кроме того, вокзал считается одним из самых больших в мире, так как здесь 44 платформы и 67 путей. Здание построено в 1913 году в стиле модерн. В свое время его использовали как картинную галерею и музей. Вокзал стал объектом и кинематографических съемок, например, здесь снимали такие фильмы, как «Люди в черном» и «Крестный отец».
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