7 самых необычных ювелирных украшений, которые может себе позволить далеко не каждый миллионер

Самые необычные ювелирные изделия
Какие у вас возникают ассоциации, когда вы слышите словосочетание «ювелирные украшения»? Конечно же, все сразу представляют себе золотые кольца, украшенные бриллиантами, колье с рубинами и прекрасные платиновые браслеты с сапфирами. Ну а что, если не только такие изделия можно назвать ювелирными? Ведь богатые люди могут позволить себе намного больше, а известные ювелирные бренды с радостью воплощают в жизнь самые экстравагантные заказы. Мы подобрали для вас топ-7 самых необычных ювелирных изделий, которые может себе позволить далеко не каждый миллионер.
Сумочка Ginza Tanaka
Сумочка Ginza Tanaka
Самая дорогая женская сумочка − работа японского бренда Ginza Tanaka. Ее стоимость − 1.900 000 долларов. Необычный аксессуар создан из платины и обсыпан бриллиантами, общий вес которых составляет 208 карат (всего 2 182 бриллианта). К тому же эта сумочка является трансформером: ее ремешок можно отстегнуть и использовать в качестве колье или браслета. А на лицевой стороне изделия есть брошка, которую так же можно носить отдельно от сумочки: брошь создана в виде 8 каратного грушевидного бриллианта, окруженного более мелкими бриллиантами в количестве 81 штуки.
Губная помада KissKiss Gold and Diamonds
Губная помада KissKiss Gold and Diamonds
Специально для женщин многие ювелирные бренды выпускают тюбики губной помады, инкрустированные драгоценными камнями. Так, например, помада KissKiss Gold and Diamonds, предлагает девушкам из высшего общества оценить изделие, тюбик которого создан из 18-ти каратного золота и обсыпан 199 бриллиантами, изумрудами и рубинами, общий вес которых составляет 2.2 карата.
Ручка Aurora Diamante
Ручка Aurora Diamante
Канцелярские принадлежности также могут стоит целое состояние. Так, за ручку Aurora Diamante нужно заплатить более 1 450 000 долларов. Перо ручки создано из платины и белого золота, которое инкрустировано 2000 бриллиантами весом в 30 карат. Колпачок также сделан из платины и украшен бриллиантом в 3 карата. К тому же, любой покупатель может заказать гравировку своего портрета или подписи, так что ручка станет именной.
Бриллиантовая водка DIVA
Бриллиантовая водка DIVA
Недавно на шотландском рынке появилась необычная бриллиантовая водка Diva. Этот напиток очищают специальным образом так, чтобы не осталось никаких вредных примесей. Процесс очищения происходит поэтапно: напиток дистиллируют, затем профильтровывают через древесный уголь (для этого используют исключительно уголь северной березы), а затем напиток профильтровывают сквозь песок и…крошку из бриллиантов и других драгоценных камней. Один небольшой флакончик такой водки стоит ни много ни мало – 1 миллион долларов.
Сигареты Lucky Strike
Сигареты Lucky Strike
Сигареты Lucky Strike стоят какие-то 100 тысяч долларов, что в сравнении с водкой Diva просто копейки. И хоть сами сигареты, мягко говоря, не самого высокого качества, зато их пачка – вот это да! Она создана из 18-ти каратного золота и украшена рубином и бриллиантом. Правда, не совсем понятно, что делать с пустой пачкой, когда сигареты закончатся.
Игрушечная машинка
Игрушечная машинка, усыпанная бриллиантами
Дети богатых тоже могут себе позволить весьма дорогие игрушки. Так, одна драгоценная машинка стоит около 100 000 долларов. Она создана из 18-ти каратного золота. Ее корпус обсыпан более 2 700 бриллиантами, а под капотом спрятан двигатель, инкрустированный белыми и черными бриллиантами. Правда, интересно, что родители скажут своему чаду, если он случайно ее потеряет в песочнице.
Журнал Royal Report
Журнал Royal Report
Одним из самых необычных ювелирных изделий считается журнал о предметах роскоши − издание от Royal Report. Его обложка украшена золотыми буквами и обсыпана чистыми бриллиантами. Стоимость такого издания составляет около 229 тысяч долларов. Вот бы попасть на работу в этот журнал! Интересно, а какой оклад у сотрудников этого издания?
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