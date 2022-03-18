Как не простаивать в ожидании своего багажа в аэропорту и получить его раньше всех

Крутится, крутится на ленте чемодан.
Даже у самого приятного авиаперелёта есть одна пренеприятнейшая особенность – когда пройден паспортный контроль, приходится долго простаивать в ожидании своего багажа. Но опытные путешественники знают секрет, как получить свой чемодан без особых хлопот и потратить на это минимум времени.
Пожалуй, никому не нравится тратить время в аэропорту на ожидание багажа. В зале аэропорта после каждого рейса собирается огромное количеств народа, которые внимательно всматриваются в чемоданы на «волшебной» ленте, дожидаясь своего родимого. Вот только, когда он появится, не знает никто, порой даже работника аэропорта. Но оказывается, есть один способ встретиться со своими вещами гораздо раньше. И никаких скандалов! Вот только знают об этом способе единицы.
Один маленький нюанс при оформлении документов.
Итак, отправляясь в следующий раз в полёт, при прохождении регистрации попросите во время взвешивания багажа пометить его как «ХРУПКИЙ». Практически у всех авиакомпаний за эту услугу доплачивать не придётся. На ваш чемодан или сумку приклеят наклейку «Fragile» и отправят, как обычно, в багажный отсек.
Та самая заветная бирка.
Это несложное действие значительно повысит шансы на то, что все вещи в чемодане будут в целости и сохранности. А поскольку весь «хрупкий» груз в багажном отделении находится в отдельном отсеке, но чаще всего на выдачу он прибывает первым. Таким образом, владельцы багажа с наклейкой «Fragile» встречаются со своими вещами раньше других пассажиров.
И не обязательно долго ждать багаж у ленты.
Обязательно воспользуйтесь этим секретом, отправляясь следующее путешествие. Никакого риска, зато шанс сэкономить время в аэропорту действительно велик.
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