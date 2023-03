Империя «понаехов», или Откуда и зачем приезжали иммигранты в Древний Рим

Исследования ученых

На территории будущей Римской империи с древних времен жили племена охотников и собирателей / Источник: twitter.com

Граждане Рима в меньшинстве

Американский историк и профессор Рейн Таагипера / Источник: wikipedia.org

Генетические исследования

Раскопки в пригороде Рима / Фото: ancientrome.ru

Этнический склад Рима эпохи бронзового века

Наконечники копий бронзового века, найденные во время раскопок в Риме / Источник: warspot.ru

Имперский период и крах Рима

В конце I века до н. э. в Рим начинают массово прибывать мигранты с Ближнего Востока / Источник: facebook.com

Карта Западной и Восточной Римских империй / pinterest . com

Во всех современных европейских столицах процент мигрантов от общего числа их населения довольно внушителен, и ежегодно продолжает расти. Так, по данным статистики, на конец 2020 года в Париже эта цифра составила почти 41% , в Лондоне – 37%, в Риме – чуть больше 13%. Получается, что иммигранты попросту без войны отвоевали Старый Свет у европейцев. Однако на самом деле случилось это не в XX или XXI веках, а намного раньше – примерно в V тысячелетии до н. э.Для многих исследователей античный период цивилизации является своеобразным «полигоном» для изучения эволюции человечества. Однако в случае с миграцией населения , «штудировать» этот предмет правильнее будет, начав с более ранней эпохи.Римское государство было образовано еще в VIII веке до нашей эры. Хотя селиться люди на данной местности начали еще за долго до этого. Так, в период республики (примерно 500 год до н. э.) население государства составляло всего порядка 140-150 тысяч граждан. Однако за 450 лет численность римлян выросла в 300 раз – до 45 миллионов человек.Данная статистика стала известной после публикации профессором Рейном Таагиперой (США) результатов своих исследований – Size and Duration of Empires: Growth-Decline Curves, 600 B.C. to 600 A.D (Размеры и продолжительность империй: кривые роста-падения с 600 года до н. э. до 600 года н.э.).Ученый подчеркивает, что подобный прирост жителей был обусловлен прежде всего завоевательной политикой преемника республики – Римской империей. Государство расширяло свои границы, покоряя соседние племена и народы.В своем исследовании Таагипера уточняет, что данные цифры описывают все население империи, уже ставшей на то время огромной по площади. При этом количество граждан Рима, обладающих всеми правами, росло не столь стремительными темпами. В 27 году до н. э., когда на римский престол взошел Октавиан, на 45 миллионов жителей империи приходилось всего 4 миллиона полноправных граждан.В эпоху своего рассвета численность жителей Рима, включая его пригороды, составляла порядка 500 тысяч человек. Именно в окрестностях тогдашнего «Вечного города» международная научная группа , в которую вошли ученые из Италии и нескольких американских университетов, собрала для проведения исследований образцы ДНК.Задачей научных изысканий было узнать, чья же кровь текла в венах римских жителей в исторический период с 12 тысячелетия до нашей эры и до времен краха Римской империи в конце V века н. э. Для научной работы ученые взяли 130 образцов « биологического материала» из 29 мест, где проводились археологические раскопки. Исследования показали, что этнический состав граждан Рима кардинально изменялся на протяжении всего этого времени.Результаты своих исследований научная группа собрала в материале Ancient Rome: A genetic crossroads of Europe and the Mediterranean (Древний Рим: генетический перекресток Европы и Средиземноморья), который был опубликован в научно-популярном журнале Science.С момента появления первых человеческих поселений на территории Рима и до эпохи бронзового века (с XII по V тысячелетие до н. э.) здесь жили племена собирателей и охотников. Их генотип был характерным для практически всех тогдашних людей, живших в Средиземноморье. Но за 5 тысяч лет до нашей эры случились первые, довольно серьезные демографические изменения.Ученые связывают этот «генный сдвиг» с переселением на территорию будущего Римского государства довольно численной группы, или даже нескольких племен земледельцев из Междуречья. Вновь прибывшие люди (несмотря на то, что расселились они более-менее компактно) внесли свой вклад в начало «генного разнообразия» предков римлян.Следующая, еще более масштабная волна миграции на будущую римскую территорию, произошла примерно 1 тысячу лет до н. э. – в конце эпохи бронзового века. Тогда на эти земли прибыли народы с Востока. Данное массовое переселение ученые связывают с активизацией торговых отношений между Азией и Средиземноморьем. А также с еще одним знаковым для всей человеческой цивилизации событием – катастрофой бронзового века.Став в конце I века до н. э. империей, Рим начал преображаться и генетически. Естественно, львиная доля «заслуги» в этом – порабощенные и покоренные народы. Однако не только «порочащие связи» с рабами и вассалами продолжали вносить разнообразие в ДНК последующих поколений римских граждан. В этот период в «Вечный город» начинают массово перебираться мигранты с Ближнего Востока . Так продолжалось до самого распада Римской империи на Западную и Восточную (Византийскую). В это время, как выяснили ученые, поток ближневосточных мигрантов в Рим практически полностью приостанавливается. Зато теперь главными «понаехами» в Вечном городе становятся кельты, германцы и представители североевропейских народов.По мнению ученых такое кардинальное изменение миграционной политики являлось исключительно результатом политических процессов. Мусульманские Ближний Восток, Азия и Северная Африка превратились во врагов нового христианского мира, центрами которого стали столицы обеих Римских империй – Рим и Константинополь.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: