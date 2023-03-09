Империя «понаехов», или Откуда и зачем приезжали иммигранты в Древний Рим

Исследования ученых

На территории будущей Римской империи с древних времен жили племена охотников и собирателей / Источник: twitter.com

Граждане Рима в меньшинстве

Американский историк и профессор Рейн Таагипера / Источник: wikipedia.org

Генетические исследования

Раскопки в пригороде Рима / Фото: ancientrome.ru

Этнический склад Рима эпохи бронзового века

Наконечники копий бронзового века, найденные во время раскопок в Риме / Источник: warspot.ru

Имперский период и крах Рима

В конце I века до н. э. в Рим начинают массово прибывать мигранты с Ближнего Востока / Источник: facebook.com

Карта Западной и Восточной Римских империй / pinterest . com