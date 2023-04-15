Кого мы ошибочно принимаем за цыган Вспомните известный фильм «Большой Куш» Гая Ричи. Один из самых колоритных персонажей в нём — цыган Микки, которого играет Брэд Питт . Все говорят про него и его «соплеменников» как о цыганах, их ненавидят, опасаются и восхищаются одновременно. Так вот. Это вовсе не цыгане. Эту народность называют пави, или же «ирландскими путешественниками». Кадр из х/ф «Большой куш» В действительности в мире существует несколько кочевых племён, которых несведущие поголовно называют «цыганами». Просто потому, что они так же бродяжничают, живут обособленно , часто мошенничают и приворовывают. Однако все они по происхождению вполне себе европейцы. Так почему они кочуют, и сколько в мире таких народностей? Ирландские пави Народ этот весьма древний, упоминания о нём можно найти ещё в Средних веках: их таборы кочевали по Британским островам, занимаясь перепродажей вещей и попрошайничеством. При этом никто не может точно сказать, когда, как и откуда появились пави. Их предками являются кельты, внешне они не сильно отличаются от ирландев, однако обычаями и поведением действительно ближе к привычным всем цыганам. Многие живут вполне оседло, но часть продолжает кочевать с места на место в трейлерах. Говорят пави на своём особенном языке — смеси английского, шотландского и ирландского, питают слабость к лошадям и просто обожают кулачные бои (эту черту и взял за основу в своём фильме Гай Ричи). Какое-то время считалось, что эта народность и правда является цыганами, попросту ассимилировавшимися в Ирландии. Выдвигались также предположения, что пави ведут свои корни от викингов, часть которых предпочла вечный кочевой образ жизни. Однако, когда это стало возможным, исследователи провели генетический анализ и с точностью доказали только одно: пави — потомки кельтов. Почему эта народность когда-то откололась и предпочла вести скитальческий образ жизни — неизвестно. Шотландские кочевники Их так же, как и пави, ещё романтично называют «путешественниками». Известно о происхождении этого народа гораздо меньше, чем про ирландских собратьев. Чаще всего предполагается, что шотландские бродяги — это смесь местного населения и когда-то забредших в страну настоящих цыган. Ромалы почему-то пошли на активное взаимодействие с шотландскими кочевниками, стали заключать с ними браки, рожать детей, обмениваться вещами и плодами мелкого промысла. Возможно, цыгане нашли близких по духу и культуре людей, поэтому образовали с ними новую ветвь. Разговаривают шотландские путешественники на какой-то поистине невероятной смеси цыганского, шотландского, английского, прослеживаются в их языке и кельтские диалекты. Зачастую их не понимают даже родственные кланы. Помимо прочего, шотландские путешественники играют совершенно чудесную самобытную музыку. Музыкальность — общая отличительная черта всех цыган, среди них много талантов. Взять, к примеру, великого Роберта Планта, вокалиста Led Zeppelin и командора ордена Британской империи. По матери он «британский романичал» — так называют себя настоящие местные цыгане. Благодаря существенному английскому и кельтскому следам в их культуре они откололись и стали абсолютно обособленной ветвью своего народа. Многие из них давно ведут оседлый образ жизни. Немецкие ениши Европейские ениши являются потомками немцев и ведут свою историю ориентировочно с XVIII века. В отличие от предыдущих двух народностей они меньше похожи на привычных нам цыган. Хотя так же кочуют, говорят на особом наречии и берегут свою уникальную культуру. Называют они себя «белые цыгане» и больше приучены к труду и законному образу жизни, чем остальные кочевые народы — возможно, как раз-таки в силу своих консервативных немецких корней. Из-за этого их часто сравнивают с американскими хобо — странствующими рабочими. Перемещаются ениши со своими таборами по Германии, Швейцарии и Австрии и в целом местное население к ним относится благосклонно, хотя во время Второй мировой войны нацисты подвергали их тотальному истреблению наравне с классическими цыганами. Ньюэйджевые бродяги и housetruckers Это самая юная кочевая «народность» в мире, которую, по сути, ещё не совсем верно называть отдельной народностью. Можно сказать, что мы являемся свидетелями образования этого нового цыганского «клана». Ньюэйдж-бродяги являются порождением хиппи. В семидесятых годах прошлого столетия идеи дауншифтинга стали настолько популярны, что многие люди бросали свою прежнюю жизнь и налегке путешествовали по всему миру. Кто-то позднее где-то осел, но большая часть образовала отдельную субкультуру модных бродяг. Эти кочевники не просто проживают в таком стиле жизнь, но и образовывают семьи, рожают новое поколение, как и цыгане, стремятся существовать абсолютно независимо, культивируя собственное наречие и культуру. Ньюэйдж-бродяги действительно создают на наших глазах новую про-цыганскую народность. Среди них особенно выделяются так называемые housetruckers. Эти ребята живут и перемещаются по миру в ярких фургонах и по-особому «перекроенных» школьных автобусах. В повозках сосредоточена вся их жизнь, и они уделяют им огромное внимание — украшают, оригинально дорабатывают, делают броскими, стильными, модными. Да и сами владельцы этих домов на колёсах не отстают. Больше всего housetruckers в Новой Зеландии и Австралии. Можно предположить, что не в последнюю очередь благодаря благоприятному климату и особенностям местного менталитета . Станут ли они новой национальностью — покажет время. Но можно сказать одно: являются или нет современные кочевые племена цыганами этнически, со старинным народом их роднит множество черт. Это свободолюбие и независимость, хитрость, изворотливость, незаурядный ум и живучесть. И, конечно, во все времена все бродяги оберегали самобытную культуру и свою страсть к музыке — неизменной спутнице путешественника. источник Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: И не забудьте: Подписаться на мой Instagram
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