Как выглядели фрукты и овощи до того, как их коснулась рука человека

1. Кукуруза

Вареной кукурузкой несколько столетий назад было бы трудно побаловаться. /Фото: blogspot.com

2. Арбуз

Эпизод из картины «Натюрморт с арбузами, персиками, грушами и другими фруктами», около 1645–1672 /Фото: daily.afisha.ru

3. Банан

Такими бананчиками вряд ли полакомишься. /Фото: discoverychannel.ru

4. Баклажан

Желтые баклажаны, оказывается, не являются чем-то из разряда фантастики. /Фото: wikipedia.org

5. Морковь

Морковка также раньше была несколько иного цвета. /Фото: discoverychannel.ru

6. Персик

Оказывается, у персиков много общего с...вишнями. /Фото: cod15.ru

7. Огурец

Не самые привлекательные огурчики были в древности. /Фото: brightside.me