Любопытные факты о загадочном Израиле

Страна, в которой вы сможете увидеть девушку на пляже в купальнике и винтовкой за плечами. Страна, в которой нет конституции. Страна, в которой нет официальных браков. Страна, где лучше всех борются с раком… И это далеко не все факты об Израиле. Интересно? Поехали дальше!
Посетить Иерусалим – мечта верующих людей практически любого вероисповедания.
Кстати, о русских – здесь их по неофициальным подсчетам около четверти. То есть если вы заговорите на улице на русском языке, вероятность, что вас поймут – очень велика. Здесь очень любят жениться на русских женах. Женщины тут в дефиците, даже не самые симпатичные израильтянки легко выходят замуж. Тут даже существует такое понятие, как брачный туризм. Хоть и официальных регистраций брака тут нет, только религиозные, но все же венчаться парам с разным вероисповеданием тут категорически запрещено. Но зато браки, заключенные в других государствах, Израиль признает.
Кроме русских здесь достаточно много и французов. Они очень любят израильские курорты, особенно Эйлат. Есть даже шутка о том, что можно получить бесплатный ускоренный курс французского языка именно в Эйлате.
Несмотря на то, что иврит во многом походит на арабский язык (например, направление письма справа налево, да и большинство ругательных слов – арабские), выучить разговорный иврит гораздо проще. Опыт наших соотечественников показывает, что язык вполне реально выучить всего за полгода.
А еще здесь практически каждым пунктом обмена валют владеют грузины. Население Израиля равна всего на всего половине численности Москвы, поэтому здесь очень пекутся о семейных ценностях и здоровье. Средняя продолжительность жизни тут одна из самых высоких в мире – 81,5 года.
Законом здесь запрещены худые модели – для того, чтобы молодые девушки им не подражали и не страдали анорексией. Традиционная израильская семья всегда многодетная – минимум три ребенка, а в норме – 5-7 детей.
И все же, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии