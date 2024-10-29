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Любопытные факты о загадочном Израиле

Страна, в которой вы сможете увидеть девушку на пляже в купальнике и винтовкой за плечами. Страна, в которой нет конституции. Страна, в которой нет официальных браков. Страна, где лучше всех борются с раком… И это далеко не все факты об Израиле. Интересно? Поехали дальше!

Любопытные факты о загадочном Израиле

Посетить Иерусалим – мечта верующих людей практически любого вероисповедания.

Если не для паломничества, то хотя бы любопытства ради. И в столице Израиля действительно есть, на что посмотреть. Только вот, несмотря на то, что официальная столица – Иерусалим, административным центром тут все же является Тель-Авив. Именно в этот аэропорт обычно и попадают большинство наших туристов.

Любопытные факты о загадочном Израиле

Кстати, о русских – здесь их по неофициальным подсчетам около четверти. То есть если вы заговорите на улице на русском языке, вероятность, что вас поймут – очень велика. Здесь очень любят жениться на русских женах. Женщины тут в дефиците, даже не самые симпатичные израильтянки легко выходят замуж. Тут даже существует такое понятие, как брачный туризм. Хоть и официальных регистраций брака тут нет, только религиозные, но все же венчаться парам с разным вероисповеданием тут категорически запрещено. Но зато браки, заключенные в других государствах, Израиль признает.

Любопытные факты о загадочном Израиле

Кроме русских здесь достаточно много и французов. Они очень любят израильские курорты, особенно Эйлат. Есть даже шутка о том, что можно получить бесплатный ускоренный курс французского языка именно в Эйлате.

Любопытные факты о загадочном Израиле

Несмотря на то, что иврит во многом походит на арабский язык (например, направление письма справа налево, да и большинство ругательных слов – арабские), выучить разговорный иврит гораздо проще. Опыт наших соотечественников показывает, что язык вполне реально выучить всего за полгода.

А еще здесь практически каждым пунктом обмена валют владеют грузины. Население Израиля равна всего на всего половине численности Москвы, поэтому здесь очень пекутся о семейных ценностях и здоровье. Средняя продолжительность жизни тут одна из самых высоких в мире – 81,5 года.

Любопытные факты о загадочном Израиле

Законом здесь запрещены худые модели – для того, чтобы молодые девушки им не подражали и не страдали анорексией. Традиционная израильская семья всегда многодетная – минимум три ребенка, а в норме – 5-7 детей.

И все же, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Любопытные факты о загадочном Израиле

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