Любопытные факты о загадочном Израиле

Страна, в которой вы сможете увидеть девушку на пляже в купальнике и винтовкой за плечами. Страна, в которой нет конституции. Страна, в которой нет официальных браков. Страна, где лучше всех борются с раком… И это далеко не все факты об Израиле. Интересно? Поехали дальше!







Посетить Иерусалим – мечта верующих людей практически любого вероисповедания.

Если не для паломничества, то хотя бы любопытства ради. И в столице Израиля действительно есть, на что посмотреть. Только вот, несмотря на то, что официальная столица – Иерусалим, административным центром тут все же является Тель-Авив. Именно в этот аэропорт обычно и попадают большинство наших туристов.Кстати, о русских – здесь их по неофициальным подсчетам около четверти. То есть если вы заговорите на улице на русском языке, вероятность, что вас поймут – очень велика. Здесь очень любят жениться на русских женах. Женщины тут в дефиците, даже не самые симпатичные израильтянки легко выходят замуж. Тут даже существует такое понятие, как брачный туризм. Хоть и официальных регистраций брака тут нет, только религиозные, но все же венчаться парам с разным вероисповеданием тут категорически запрещено. Но зато браки, заключенные в других государствах, Израиль признает.Кроме русских здесь достаточно много и французов. Они очень любят израильские курорты, особенно Эйлат. Есть даже шутка о том, что можно получить бесплатный ускоренный курс французского языка именно в Эйлате.Несмотря на то, что иврит во многом походит на арабский язык (например, направление письма справа налево, да и большинство ругательных слов – арабские), выучить разговорный иврит гораздо проще. Опыт наших соотечественников показывает, что язык вполне реально выучить всего за полгода.А еще здесь практически каждым пунктом обмена валют владеют грузины. Население Израиля равна всего на всего половине численности Москвы, поэтому здесь очень пекутся о семейных ценностях и здоровье. Средняя продолжительность жизни тут одна из самых высоких в мире – 81,5 года.Законом здесь запрещены худые модели – для того, чтобы молодые девушки им не подражали и не страдали анорексией. Традиционная израильская семья всегда многодетная – минимум три ребенка, а в норме – 5-7 детей.И все же, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)