Исчезнувшие породы собак

Любой хозяин знает, что поговорка «собака — лучший друг человека» имеет под собой железные основания. Четвероногим питомцам не важны ваши достижения на работе и в спорте, им не интересна марка вашей машины и наличие ее как таковой.







Все, что требуется псу — вы сами. К сожалению, люди относятся к собакам гораздо более прагматично. Стараясь подогнать под свои нужды эволюцию, человек веками занимался селекцией, создавая все новые и новые породы. Но то, что не создано природой, не может существовать без постоянного контроля демиурга. Поэтому веками выверяемые породы собак исчезали буквально за два десятилетия после того, как человеку наскучивало с ними возиться.







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