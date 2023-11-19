Исчезнувшие породы собак

Любой хозяин знает, что поговорка «собака — лучший друг человека» имеет под собой железные основания. Четвероногим питомцам не важны ваши достижения на работе и в спорте, им не интересна марка вашей машины и наличие ее как таковой.
Все, что требуется псу — вы сами. К сожалению, люди относятся к собакам гораздо более прагматично. Стараясь подогнать под свои нужды эволюцию, человек веками занимался селекцией, создавая все новые и новые породы. Но то, что не создано природой, не может существовать без постоянного контроля демиурга. Поэтому веками выверяемые породы собак исчезали буквально за два десятилетия после того, как человеку наскучивало с ними возиться.
Сальские шерстяные собаки
Коренные обитатели Британской Колумбии никогда не разводили овец. Шерстью для бытовых надобностей этих людей обеспечивали другие животные. Одеяла, пончо, накидки — сальские шерстяные собаки были не только верными друзьями и хорошими охранниками, но и бесценным источником жизненно важного ресурса. Порода исчезла, когда на материке появились первые европейцы: завезенные ими овцы сняли потребность в собачьей шерсти.
Бракк дю Пюи
Охотничьи собаки весьма ценились во все времена. Селекционеры постоянно работали над улучшением существующих пород и пытались создать новые. Бракк дю Пюи стал одним из удачных экспериментов по неоднократному скрещиванию французского бракка с борзыми: гибкая, смелая и быстрая собака, способная в одиночку вытащить самую неудачную охоту.
Молосс
А вот об этой породе упоминал в своих трудах еще Вергилий: мощные, крупные и отважные молоссы стали, судя по всему, предками современных мастифов.
Альпийский мастиф
Жители альпийских предгорий специально вывели собственную породу собак, отличающуюся весьма густой шерстью. Как и нынешние сенбернары, альпийские мастифы часто использовались как спасатели. К сожалению, неизвестная болезнь полностью уничтожила породу еще в середине девятнадцатого века.
Московский водолаз
Селекцией занимались и в Красной Армии: после Второй мировой войны специалисты вывели специальную породу собак, способных участвовать в спасательных операциях на воде. Вот только песик оказался слишком агрессивен для столь человеколюбивой миссии. Московские водолазы до тонущих матросов доплывали без труда, но, видимо, необходимость плыть черт знает куда за каким-то незнакомым дядей их настолько злила, что потерпевшему частенько приходилось удирать от спасителя.
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