10 «безобидных» вещей, которые могут стать большой угрозой

Мой дом – моя крепость. Даже, если «крепость» съёмная или взятая штурмом суровой ипотеки. По этому принципу живут миллионы людей. Но, как показывает история, даже в крепком замке за каменной стеной и рвом можно найти уязвимое место.

Что уж говорить о современных квартирах. Почему нужно поскорее избавиться от старых тряпок, переставить диван в зале и не пользоваться «переходниками», выясняем ниже.

Для пожара не нужны сигареты и зажигалки.

Дом должен быть максимально безопасным местом. Увы, даже в самом комфортном жилище притаилась скрытая угроза. А то и целых 10. К примеру, вещи из этого списка: они могут стать причиной пожара, притом не настолько очевидной, как непотушенная сигарета. Может, пришло время провести серьёзную ревизию и выкинуть их от греха подальше?

1.Старые тряпки

Вещи в доме, которые могут стать причиной пожара: грязные тряпки.

Особенно те, которыми вы вытирали плиту, грязь с любимой машины или полировали деревянную мебель. Во всех вышеперечисленных случаях на ткани наверняка остались следы жира в той или иной форме. А он потенциально огнеопасен. И достаточно всего лишь искры, чтобы разгорелось пламя. А потому лучше использовать одноразовые салфетки для уборки или же тщательно стирать тряпку/губку после каждого применения.

2.Ноутбук

Вещи в доме, которые могут стать причиной пожара: ноутбук.

Особенно, старый. Особенно, если вы любите погуглить забавные видео с котятами (и не только) или посмотреть «Игру престолов» прямо в кровати. Любой «загруженный» ноутбук, который активно нагревается, да еще и стоит при это на воздухонепроницаемой поверхности – потенциальная угроза пожара. А потому лучше сделайте инвестицию в собственную безопасность и купить подставку под ноут.

3.«Неправильные» лампочки

Вещи в доме, которые могут стать причиной пожара: лампочки.

Кажется, что в году № 2018 ещё не все знают, что лампочки бывают разные. Что случится, если лампу на 60 ватт вставить в патрон светильника, рассчитанный на 40? Явно ничего хорошего. И ещё и с большим риском пожара. Так что будьте внимательны и постарайтесь не перепутать.

4.Слишком много «переходников»

Вещи в доме, которые могут стать причиной пожара: переходник.

Да, розеток в доме может остро не хватать на ноутбуки и айфоны всех членов семейства. Так что переходник с дополнительными разъёмами давно поселился в каждой второй квартире. Но помните, что слишком много одновременно подключенных к сети питания устройств могут вызвать «перегруз» и замыкание. А это – одна из самых распространённых причин пожара в жилых помещениях. Уходя из дома, вы же не забываете выключить утюг? Вот и со всеми гаджетами лучше поступить так же.

5.Пыль

Вещи в доме, которые могут стать причиной пожара: пыль.

Особенно, если она благодатно скапливается на внешней (и внутренней!) поверхности бытовой техники. Потому что горит пыль не хуже бумаги или дерева. Так что чистота в доме – вопрос не только уюта и воспитания, но также безопасности.

6.Стиральная машинка

Вещи в доме, которые могут стать причиной пожара: стиральная машина.

Одной и з самых распространённых причин поломки среди стиральных машинок эксперты называют волокна и фрагменты ткани, в обилии скапливающиеся на поверхности фильтра (дренажного уловителя). Они же могут привести и к короткому замыканию. А потому позаботьтесь о чистке хотя бы раз в 2-4 месяца или же после каждой стирки подушек и вещей из натуральной шерсти. Они «линяют» сильнее всего.

7.Вытяжка на кухне

Вещи в доме, которые могут стать причиной пожара: кухонная вытяжка.

«По долгу службы» вытяжка активно собирает частицы жира, масла после каждой жарки и других субпродуктов ваших кулинарных экспериментов. Жир + близость огня/источника высоких температур = пожароопасная ситуация. Выход: не поскупиться на индукционную плиту, а саму вытяжку чистить раз в полтора-два месяца.

8.Старые батарейки

Вещи в доме, которые могут стать причиной пожара: батарейки.

И новые батарейки тоже. Особенно, если хранить их (где попало) в непосредственной близости с металлическими предметами: ножами, вилками, монетами и т.д. Не можете расстаться с батарейками? Тогда перед отправкой в долгий ящик на хранение хотя бы прикрепите по фрагменту изоленты на оба конца. А лучше почаще сдавайте их в специальные пункты сбора на утилизацию.

9.Вредители

Вещи в доме, которые могут стать причиной пожара: грызуны.

Окей, тараканы ещё не так опасны (хотя противные же!), а вот мыши – те ещё потенциальные поджигатели. И для этого им даже нет нужды давать в лапы зажигалку. Привычка всё грызть может запросто распространяться и на проводку. Повышенный аппетит к которой и желание попробовать «на зубок» наверняка приведёт к замыканию. Ну а от замыкания до пожара – дело одной искры. Так что при обнаружении первых следов грызунов тут же вызывайте специалистов.

10.Неудачно расставленная мебель

Вещи в доме, которые могут стать причиной пожара: мебель возле обогревательных приборов.

Любимое кресло всегда придвинуто поближе к батарее, дабы теплее было, а ёлка просто обязана красоваться перед окном? Уберите их немедленно! Золотое правило пожарной безопасности: ничто не должно стоять «впритык» с обогревательными приборами. Особенно, если это «что-то» изготовлено из дерева. Если вы случайно обустроили так какую-то из комнат, лучше сделать перестановку. Потому что зима близко и отопительный сезон – тоже. А с ним и повышенные риски.

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