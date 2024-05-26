С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 445 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Ох ты ж, мать моя-а, родина-а... Как сказал Ходжа Насреддин, - "Просто удивительно, что может натворить в большом гор...15 познавательных...
  • Алексей
    Раствор соды имеет щелочной характер.Химия 9 класс.Пищевая сода на з...
  • Алексей
    Герметик,специально предназначенный для плитки???Так плитку то уже покрасили!!! Бредятина какая тоРемонт в ванной к...

15 любопытных фактов о Вселенной, о которых не рассказывали в школе


Открылась бездна, звезд полна...

Открылась бездна, звезд полна...

Вселенная огромна, а даже современные ученые имеют весьма смутное представление о том, что в ней происходит. Информация, которая сегодня появляется в новостях, - лишь малые крохи из того, что предстоит узнать. Зато открытия, пускай и совсем небольшие в космических масштабах, бывают очень и очень интересными.

1. 99% массы Солнечной системы


Интересный факт о Вселенной: 99% массы Солнечной системы.

Интересный факт о Вселенной: 99% массы Солнечной системы.

 

Много кто знает, что Земля кажется песчинкой на фоне таких планет-гигантов, как Юпитер и Сатурн. При этом всем масса Солнца составляет 99% от массы всей Солнечной системы.

2. Планета HD189733b


Интересный факт о Вселенной: планета HD189733b.

Интересный факт о Вселенной: планета HD189733b.

 

Недавно учеными была открыта планета в созвездии Лисички, которая была названа HD189733b. В 2007 году астрономы на основании данных телескопа «Хаббл» предположили, что на этом газовом гиганте идут настоящие дожди из стекла.

3. 170 000 лет и 8 минут


Интересный факт о Вселенной: 170 000 лет и 8 минут.

Интересный факт о Вселенной: 170 000 лет и 8 минут.

 

Из ядра Солнца до его поверхности фотон в среднем идет 170 000 лет. После этого он долетает до Земли всего за 8 минут.

4. Облако Оорта


Интересный факт о Вселенной: облако Оорта.

Интересный факт о Вселенной: облако Оорта.

 

Как предполагают астрономы, далеко за пределами орбиты Нептуна находится так называемое облако Оорта. Согласно недавних исследований, в нем может находиться небесное тело размером с Землю.

5. Алкоголь созвездия Орла


Интересный факт о Вселенной: алкоголь созвездия Орла.

Интересный факт о Вселенной: алкоголь созвездия Орла.

 

В созвездии Орла было обнаружено газовое облако. Как считают астрономы, в нем содержится достаточное количество алкоголя, чтобы сделать 400 триллионов триллионов бутылок пива.

6. Навозные жуки и Млечный путь


Интересный факт о Вселенной: навозные жуки и Млечный путь.

Интересный факт о Вселенной: навозные жуки и Млечный путь.

 

Общеизвестным является тот факт, что перелетные птицы безошибочно определяют свой путь домой. При этом, мало кто знает, что навозные жуки могут использовать Млечный путь для навигации в пространстве.

7. Горящий лед


Интересный факт о Вселенной: горящий лед.

Интересный факт о Вселенной: горящий лед.

 

Сегодня каждый год ученые обнаруживают сотни разнообразных планет, которые зачастую бывают одна причудливее другой. В 33 световых годах от Земли есть экзопланета, полностью покрытая... горящим льдом.

8. 275 млн звезд ежедневно


Интересный факт о Вселенной: 275 млн звезд ежедневно.

Интересный факт о Вселенной: 275 млн звезд ежедневно.

 

Как уже было сказано в начале, ученые только предполагают, что на самом деле происходит во Вселенной. Считается, что сегодня каждый день только в Млечном пути рождается около 275 миллионов новых звезд.

9. Марсианский Олимп


Интересный факт о Вселенной: марсианский Олимп.

Интересный факт о Вселенной: марсианский Олимп.

 

Гору Олимп - самую большую гору в Солнечной системе можно найти на Марсе. Высота этого вулкана в 3 раза превышает высоту Эвереста и вершина Олимпа выходит за пределы атмосферы Марса. Гора также настолько широка, что если стоять на краю ее кальдеры, то основание вулкана будет скрываться за горизонтом.

10. Вкус малины и запах рома


Интересный факт о Вселенной: вкус малины и запах рома.

Интересный факт о Вселенной: вкус малины и запах рома.

 

В Млечном Пути есть четыре спиральных рукава, а не два, как это принято считать. По мнению исследователей (на основании данных спектрального анализа компонентов межзвездного газа), центр нашей галактики должен иметь вкус малины и пахнуть ромом. По словам космонавтов, космос пахнет как пережаренный бифштекс, горячий металл и дым от сварки.

11. И дольше года длится день...


Интересный факт о Вселенной: и дольше года длится день.

Интересный факт о Вселенной: и дольше года длится день.

 

Это парадоксально, но факт. День на Венере длится дольше, чем год. Планета вращается вокруг своей оси дольше, чем вокруг Солнца.

12. Алмаз PSR J2222-0137


Интересный факт о Вселенной: алмаз PSR J2222-0137.

Интересный факт о Вселенной: алмаз PSR J2222-0137.

 

Чудеса космоса просто бесконечны. В нашей галактике существует алмаз, который больше по размеру, чем Земля.

13. Нейтронная звезда


Интересный факт о Вселенной: нейтронная звезда.

Интересный факт о Вселенной: нейтронная звезда.

 

Одними из самых плотных космических тел во Вселенной являются нейтронные звезды. Хотя их масса сопоставима с массой Солнца, их диаметр составляет всего 10-20 км. Одна ложка вещества нейтронной звезды весила бы около миллиарда тонн.

14. Voyager 1


Интересный факт о Вселенной: Voyager 1.

Интересный факт о Вселенной: Voyager 1.

 

Voyager 1 - космический аппарат, который является самым удаленным рукотворным телом от Земли. В прошлом году он пролетел мимо Плутона. А также именно «Вояджер» сделал фотографию Земли с самого удаленного расстояния.

15. Ежегодно 3,8 см


Интересный факт о Вселенной: ежегодно 3,8 см.

Интересный факт о Вселенной: ежегодно 3,8 см.

 

Все привыкли к тому, что Луна является неизменным спутником Земли и вращается по орбите вокруг нашей планеты. На самом деле, каждый год Луна удаляется на 3,8 см от Земли.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх