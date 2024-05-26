15 любопытных фактов о Вселенной, о которых не рассказывали в школе

Открылась бездна, звезд полна...
Вселенная огромна, а даже современные ученые имеют весьма смутное представление о том, что в ней происходит. Информация, которая сегодня появляется в новостях, - лишь малые крохи из того, что предстоит узнать. Зато открытия, пускай и совсем небольшие в космических масштабах, бывают очень и очень интересными.
1. 99% массы Солнечной системы
Интересный факт о Вселенной: 99% массы Солнечной системы.
Много кто знает, что Земля кажется песчинкой на фоне таких планет-гигантов, как Юпитер и Сатурн. При этом всем масса Солнца составляет 99% от массы всей Солнечной системы.
2. Планета HD189733b
Интересный факт о Вселенной: планета HD189733b.
Недавно учеными была открыта планета в созвездии Лисички, которая была названа HD189733b. В 2007 году астрономы на основании данных телескопа «Хаббл» предположили, что на этом газовом гиганте идут настоящие дожди из стекла.
3. 170 000 лет и 8 минут
Интересный факт о Вселенной: 170 000 лет и 8 минут.
Из ядра Солнца до его поверхности фотон в среднем идет 170 000 лет. После этого он долетает до Земли всего за 8 минут.
4. Облако Оорта
Интересный факт о Вселенной: облако Оорта.
Как предполагают астрономы, далеко за пределами орбиты Нептуна находится так называемое облако Оорта. Согласно недавних исследований, в нем может находиться небесное тело размером с Землю.
5. Алкоголь созвездия Орла
Интересный факт о Вселенной: алкоголь созвездия Орла.
В созвездии Орла было обнаружено газовое облако. Как считают астрономы, в нем содержится достаточное количество алкоголя, чтобы сделать 400 триллионов триллионов бутылок пива.
6. Навозные жуки и Млечный путь
Интересный факт о Вселенной: навозные жуки и Млечный путь.
Общеизвестным является тот факт, что перелетные птицы безошибочно определяют свой путь домой. При этом, мало кто знает, что навозные жуки могут использовать Млечный путь для навигации в пространстве.
7. Горящий лед
Интересный факт о Вселенной: горящий лед.
Сегодня каждый год ученые обнаруживают сотни разнообразных планет, которые зачастую бывают одна причудливее другой. В 33 световых годах от Земли есть экзопланета, полностью покрытая... горящим льдом.
8. 275 млн звезд ежедневно
Интересный факт о Вселенной: 275 млн звезд ежедневно.
Как уже было сказано в начале, ученые только предполагают, что на самом деле происходит во Вселенной. Считается, что сегодня каждый день только в Млечном пути рождается около 275 миллионов новых звезд.
9. Марсианский Олимп
Интересный факт о Вселенной: марсианский Олимп.
Гору Олимп - самую большую гору в Солнечной системе можно найти на Марсе. Высота этого вулкана в 3 раза превышает высоту Эвереста и вершина Олимпа выходит за пределы атмосферы Марса. Гора также настолько широка, что если стоять на краю ее кальдеры, то основание вулкана будет скрываться за горизонтом.
10. Вкус малины и запах рома
Интересный факт о Вселенной: вкус малины и запах рома.
В Млечном Пути есть четыре спиральных рукава, а не два, как это принято считать. По мнению исследователей (на основании данных спектрального анализа компонентов межзвездного газа), центр нашей галактики должен иметь вкус малины и пахнуть ромом. По словам космонавтов, космос пахнет как пережаренный бифштекс, горячий металл и дым от сварки.
11. И дольше года длится день...
Интересный факт о Вселенной: и дольше года длится день.
Это парадоксально, но факт. День на Венере длится дольше, чем год. Планета вращается вокруг своей оси дольше, чем вокруг Солнца.
12. Алмаз PSR J2222-0137
Интересный факт о Вселенной: алмаз PSR J2222-0137.
Чудеса космоса просто бесконечны. В нашей галактике существует алмаз, который больше по размеру, чем Земля.
13. Нейтронная звезда
Интересный факт о Вселенной: нейтронная звезда.
Одними из самых плотных космических тел во Вселенной являются нейтронные звезды. Хотя их масса сопоставима с массой Солнца, их диаметр составляет всего 10-20 км. Одна ложка вещества нейтронной звезды весила бы около миллиарда тонн.
14. Voyager 1
Интересный факт о Вселенной: Voyager 1.
Voyager 1 - космический аппарат, который является самым удаленным рукотворным телом от Земли. В прошлом году он пролетел мимо Плутона. А также именно «Вояджер» сделал фотографию Земли с самого удаленного расстояния.
15. Ежегодно 3,8 см
Интересный факт о Вселенной: ежегодно 3,8 см.
Все привыкли к тому, что Луна является неизменным спутником Земли и вращается по орбите вокруг нашей планеты. На самом деле, каждый год Луна удаляется на 3,8 см от Земли.
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