15 любопытных фактов о Вселенной, о которых не рассказывали в школе

Открылась бездна, звезд полна...

1. 99% массы Солнечной системы

Интересный факт о Вселенной: 99% массы Солнечной системы.

2. Планета HD189733b

Интересный факт о Вселенной: планета HD189733b.

3. 170 000 лет и 8 минут

Интересный факт о Вселенной: 170 000 лет и 8 минут.

4. Облако Оорта

Интересный факт о Вселенной: облако Оорта.

5. Алкоголь созвездия Орла

Интересный факт о Вселенной: алкоголь созвездия Орла.

6. Навозные жуки и Млечный путь

Интересный факт о Вселенной: навозные жуки и Млечный путь.

7. Горящий лед

Интересный факт о Вселенной: горящий лед.

8. 275 млн звезд ежедневно

Интересный факт о Вселенной: 275 млн звезд ежедневно.

9. Марсианский Олимп

Интересный факт о Вселенной: марсианский Олимп.

10. Вкус малины и запах рома

Интересный факт о Вселенной: вкус малины и запах рома.

11. И дольше года длится день...

Интересный факт о Вселенной: и дольше года длится день.

12. Алмаз PSR J2222-0137

Интересный факт о Вселенной: алмаз PSR J2222-0137.

13. Нейтронная звезда

Интересный факт о Вселенной: нейтронная звезда.

14. Voyager 1

Интересный факт о Вселенной: Voyager 1.

15. Ежегодно 3,8 см

Интересный факт о Вселенной: ежегодно 3,8 см.