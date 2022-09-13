Наслаждение ступней или их мучение — эти туфли вы должны увидеть

Балетки начала ХХ века, древние египетские сандалии и котурны [древнегреческие и древнеримские шнурованные открытые сапоги на толстой корковой подошве — прим. автора], сделанные по проекту Захи Хадид, которые выглядят как небоскрёб. Эти и многие другие модели туфлей можно увидеть в Лондоне в «Victoria and Albert Museum» на выставке с очень подходящим названием «Shoes: Pleasure and Pain» или «Обувь: удовольствие и боль». Предлагаем вам полюбоваться этими редкими экземплярами туфлей, некоторые из которых достойны называться настоящими произведениями искусства.