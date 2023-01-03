Самый тёмный материал на Земле

Британская научно-исследовательская компания Surrey NanoSystems представила инновационный материал Vantablack, который поглощает 99,965% и отражает лишь 0,035% падающего на него света. Такое «сверхчерное» вещество можно использовать в том числе и для изготовления солнечных батарей повышенной производительности. Об этом сообщает интернет-ресурс GreenEvolution.













Vantablack состоит из мельчайших углеродных трубок. Его уже по праву окрестили самым черным







Кроме того, что Vantablack почти не отражает прямых лучей и значительно снижает уровень рассеянного света, он в семь с половиной раз лучше чем медь проводит тепло и является в 10 раз более прочным, чем сталь. Поэтому неудивительно, что у нового изобретения есть масса







В частности, им можно маскировать военные объекты или покрывать внутреннюю часть высокочувствительных телескопов, предназначенных для обнаружения тусклых и







Попытки создания абсолютно темного материала в мире уже предпринимались и не раз. Например, в 2008 году команда разработчиков из Политехнического института Ренсселера (США) представила материал, который отражал



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Подписаться на мой Instagram Vantablack состоит из мельчайших углеродных трубок. Его уже по праву окрестили самым черным материалом в мире. Если представить себе одежду, созданную из такого материала, то носящий ее человек воспринимался бы двумерно, как тень — человеческий глаз не способен был бы воспринимать изгибы ткани.Кроме того, что Vantablack почти не отражает прямых лучей и значительно снижает уровень рассеянного света, он в семь с половиной раз лучше чем медь проводит тепло и является в 10 раз более прочным, чем сталь. Поэтому неудивительно, что у нового изобретения есть масса возможных применений.В частности, им можно маскировать военные объекты или покрывать внутреннюю часть высокочувствительных телескопов, предназначенных для обнаружения тусклых и далеких объектов. Наконец, есть вариант добиться с помощью Vantablack повышения производительности солнечных батарей, использовав материал для изготовления панелей.Попытки создания абсолютно темного материала в мире уже предпринимались и не раз. Например, в 2008 году команда разработчиков из Политехнического института Ренсселера (США) представила материал, который отражал всего 0,045% световых волн. Однако британским ученым и инженерам из Surrey Nanosystems удалось превзойти это достижение.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: