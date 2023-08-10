С нами не соскучишься!

8 363 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    "...Датой возникновения крепостного права принято считать 1648 год, когда Соборное Уложение полностью прикрепило крес...Тёмные страницы «...
  • Meerflieger
    "...Как хочу так и пишу!..."(с) Да ради Бога!  Демонстрируй свою тупость, безграмотность и неуважение к Богу (которог...Тёмные страницы «...
  • Ингерман Ланская
    эт пиндосияФотографии знамен...

Удивительная планета: африканская деревня, где каждый дом - произведение искусства


Невероятно живописная деревня в Буркина-Фасо.

Невероятно живописная деревня в Буркина-Фасо.

Ещё остались такие места на нашей планете, куда туристы заглядывают очень редко, но вовсе не потому, что там нечего посмотреть, а из-за изолированности региона. Одним из таких мест является деревушка в одной из западно-африканских стран, примечательная тем, что каждый из домов местных жителей является настоящим произведением искусства.

Удивительная планета: африканская деревня, где каждый дом - произведение искусства

Деревушка Тьебель.

 

Буркина-Фасо — страна, которую очень редко посещают туристы, поэтому мало кто знает о небольшой деревушке Тьебель площадью 1,2 гектара, которая лежит у основания большого холма на просторах залитой солнцем саванны Западной Африки.
Дома расписаны традиционными узорами и рисунками.

Дома расписаны традиционными узорами и рисунками.

 

Примечательна эта деревня кассена (одной из самых старых этнических групп в Буркина-Фасо) своими домами — хижинами, вылепленными из глины, которые расписаны традиционными узорами и рисунками. Также деревушка является резиденцией "королевского двора" народности кассена, первое упоминание о которых датируется 15 веком.

 


Попасть в деревню проблематично.

Попасть в деревню проблематично.

 

Деревня крайне изолированная и фактически закрыта для посторонних. Скорее всего, это сделано для того, чтобы сохранить здешние уникальные традиции, архитектуру и искусство. Хотя многие люди ратуют за то, чтобы открыть Тьебель для туристов, попасть в деревню и сегодня очень проблематично.
Жители деревни.

Жители деревни.

 

Если удастся договориться с местными старейшинами по поводу посещения, для начала стоит знать, что носить любой предмет одежды красного цвета и брать с собой зонтик от солнца запрещено. Эти атрибуты являются привилегией правителей.
Дворец Кур Рояль.

Дворец Кур Рояль.

 

В деревне есть настоящий "королевский дворец", хотя стоит отметить, что королевская резиденция в Западной Африке — вовсе не то, к чему привыкли в Европе. Здесь дворец Кур Рояль — несколько небольших глинобитных сооружений, полностью покрытых сложными геометрическими узорами из красок природного происхождения. Делается это для того, чтобы отличить эти строения от домов простых людей.
Кухня дворца.

Кухня дворца.

 

Кухня "дворца " очень простая и отличается от обычных кухонь в Западной Африке разве что несколькими дополнительными глиняными и железными горшками. Большинство блюд готовят в одном горшке на мангале. Обычно местные люди едят густую кашу фуфу из маниоки, батата или кукурузы, к которой подается острый соус из овощей и перца.
Роспись стен.

Роспись стен.

 

Что удивительно, некоторые из наиболее богато украшенных домов в Тьебель нежилые, а выступают в роли своеобразных мавзолеев для мертвых.
Мавзолей для мертвых.

Мавзолей для мертвых.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Удивительная планета: африканская деревня, где каждый дом - произведение искусства

И не забудьте:
Удивительная планета: африканская деревня, где каждый дом - произведение искусстваПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх