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20 сказочных мостов, словно ведущих в другие измерения

Веками человечество возводит мосты. И все для того, чтобы они соединяли нас. Мы собрали 20 мостов и акведуков, которые смело можно назвать произведениями искусства.

Мост на водопаде Лотефоссен в Норвегии

20 сказочных мостов, словно ведущих в другие измерения

Мост Джурджевича, Черногория

20 сказочных мостов, словно ведущих в другие измерения

Мост Хеликс, Сингапур

20 сказочных мостов, словно ведущих в другие измерения

Мост Александра III, Франция

20 сказочных мостов, словно ведущих в другие измерения

Мост Курилпа, Австралия

20 сказочных мостов, словно ведущих в другие измерения

Мост Си-о-Се Поль, Иран

20 сказочных мостов, словно ведущих в другие измерения

Акведук Пон-дю-Гар, Франция

20 сказочных мостов, словно ведущих в другие измерения

Мост Волны Хендерсона, Сингапур

20 сказочных мостов, словно ведущих в другие измерения

Мост Дождя и Ветра, Китай

20 сказочных мостов, словно ведущих в другие измерения

Мост Питон, Амстердам

20 сказочных мостов, словно ведущих в другие измерения

Мост Риальто, Венеция

20 сказочных мостов, словно ведущих в другие измерения

Радужный мост-фонтан Банпо, Сеул

20 сказочных мостов, словно ведущих в другие измерения

Мост под водопадом Малтномах, США

20 сказочных мостов, словно ведущих в другие измерения

Виадук Ландвассер, Швейцария

20 сказочных мостов, словно ведущих в другие измерения

Ущелье Аройзе, Швейцария

20 сказочных мостов, словно ведущих в другие измерения

Мост Лупу, Китай

20 сказочных мостов, словно ведущих в другие измерения

Мост Хуанчжоу Бэй, Китай

20 сказочных мостов, словно ведущих в другие измерения

Паучий мост Сан-Сити, ЮАР

20 сказочных мостов, словно ведущих в другие измерения

Тауэрский мост, Великобритания

20 сказочных мостов, словно ведущих в другие измерения

Мост, ведущий в церковь Лас-Лахас, Колумбия

20 сказочных мостов, словно ведущих в другие измерения

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