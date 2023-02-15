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«Во время ремонта в доме мужчина обнаружил потайную комнату…»

Исследователи выяснили, что пространство за дверью состоит из восьми ярусов, а его глубина достигает 60 метров. Тоннели города были выдолблены из мягкой вулканической породы — туфа.

Историки считают, что Деринкую был построен в I–II тысячелетии до н. э. Он служил отличным убежищем для защиты от вражеских армий.



Qwertist.com

Qwertist.com


 

В тоннелях были все удобства, необходимые для комфортного проживания тех времен: жилые помещения, кухни, колодцы, пекарни, мастерские, даже конюшни и хлева.


Googleusercontent.com

Googleusercontent.com




В городе могло поместиться около 20 000 человек вместе с вещами и припасами.


Blogspot.com

Blogspot.com




Считается, что в Деринкую было даже кладбище.


Upic.me

Upic.me




Только представьте себе процесс создания этих тоннелей!


Lockerdome.com

Lockerdome.com




Свежий воздух поступал в город благодаря вентиляционным шахтам.


«Во время ремонта в доме мужчина обнаружил потайную комнату…»

Picssr.com




Сейчас это место открыто для туристов, и его могут посетить все желающие.


Ribalych.ru

Ribalych.ru


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«Во время ремонта в доме мужчина обнаружил потайную комнату…»

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«Во время ремонта в доме мужчина обнаружил потайную комнату…»Подписаться на мой Instagram
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