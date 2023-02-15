«Во время ремонта в доме мужчина обнаружил потайную комнату…»

Исследователи выяснили, что пространство за дверью состоит из восьми ярусов, а его глубина достигает 60 метров. Тоннели города были выдолблены из мягкой вулканической породы — туфа.



Историки считают, что Деринкую был построен в I–II тысячелетии до н. э. Он служил отличным убежищем для защиты от вражеских армий.









Qwertist.com





В тоннелях были все удобства, необходимые для комфортного проживания тех времен: жилые помещения, кухни, колодцы







Googleusercontent.com





В городе могло поместиться около 20 000 человек вместе с вещами и припасами.







Blogspot.com





Считается, что в Деринкую было даже кладбище.







Upic.me





Только представьте себе процесс создания этих тоннелей!







Lockerdome.com





Свежий воздух поступал в







Picssr.com





Сейчас это место открыто для туристов, и его могут посетить все желающие.







Ribalych.ru

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Подписаться на мой Instagram В тоннелях были все удобства, необходимые для комфортного проживания тех времен: жилые помещения, кухни, колодцы , пекарни, мастерские, даже конюшни и хлева.В городе могло поместиться около 20 000 человек вместе с вещами и припасами.Считается, что в Деринкую было даже кладбище.Только представьте себе процесс создания этих тоннелей!Свежий воздух поступал в город благодаря вентиляционным шахтам.Сейчас это место открыто для туристов, и его могут посетить все желающие.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: