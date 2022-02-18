Прятки для взрослых: как появился маскировочный камуфляж

Как развивалась маскировка.
В какой-то момент история и военное дело повернулись так, что армии всего мира стали отказывать от яркой, призванной выделять для ясности, формы бойца в пользу костюмов, которые могли бы напротив, как можно лучше, скрыть его присутствие на поле боя. Когда, как и почему это произошло? Сейчас и попробуем разобраться.
Пара слов для вступления
Долгое время маскировкой не пользовались.
На войне всегда ценилась незаметность и внезапность. Однако специфика ведения сражений и технологический прогресс накладывали определенные ограничения и требования на форму и снаряжение бойцов. Почти до конца XIX столетия в армиях мира почти не применялась маскировочная форма. Хотя люди давно знали о пользе маскировки, специфика боя требовала, чтобы солдат был как можно более заметным, а не незаметным. Все для того, чтобы в пылу сражения бойцы и командиры могли отличать своих от чужих.
Однако технический прогресс не стоял на месте. Огнестрельное оружие и артиллерия развивались все более динамично, и становилось понятно, что не сегодня так завтра, эпоха стройных шеренг, выправленной груди и шага под барабан уйдет в небытие, уступив место чему-то новому.
Давным-давно, в одной очень далекой колонии…
Британские колониальные войска.
Принято считать, что история современной полевой военной формы началась в середине XIX столетия, в Индии, которая на тот момент была колонией Британской Империи. Первопроходцем стал резидент генерал-губернатора одной из провинций по имени Генри Лоуренс, который командовал «Корпусом следопытов». Он решил переодеть своих бойцов во что-то менее заметное, а все потому, что британские войска несли не шуточные потери в столкновениях с местными.
Так появилась форма цвета «хаки». На персидском языке это слово означает «пыль» или «грязь». Сразу после этого потери корпуса значительно сократились, однако по-настоящему свою эффективность инновация доказала в войне с бурами 1899-1902 года.
Иностранный опыт тут же подхватили другие страны мира. Первыми полевую форму переняли находчивые японцы. А после ужасной русско-японской войны, преимущество «невидимых» бойцов на поле боя, оценила и армия России. И вот, уже к началу Первой мировой войны, форма однотонного цвета захватила почти все передовые страны. Исключением стала Франция, однако она просто не успела. На момент начала войны французы обкатывали сразу несколько вариантов новинки.
Отец-основатель маскировочной формы.
Примечание: Большой вклад в развитие полевой формы внес американский художник Эббот Тайер, который в 1909 году выпустил книгу «Окраска в животном мире» (Coloration in the Animal Kingdom). Описанные в ней принципы стали основой для разработки новой военной формы, а в последствии и камуфляжа.
Закалённый в сражении
Немецкий камуфляж времен войны.
Первая мировая война наглядно продемонстрировала все достоинства маскировки. Очень быстро стало понятно, что эффективный солдат – живой солдат, а живой солдат – это «невидимый» солдат. Именно тогда военные додумались до того, что если использовать рисунок из пятен разного цвета одной цветовой гаммы, то покрытый им предмет будет не так хорошо заметен на местности.
Межвоенный период стал решающим в развитии полевой военной формы и камуфляжа. В 1939 году Владимир Баранов-Россинэ, французский художник русского происхождения, запатентовал пятнистую военную форму. Она получила название «пуантилистически-динамичный камуфляж» или «камуфляж-хамелеон».
Создатель пятнистого камуфляжа.
Именно Баранов-Россинэ описал и систематизировал основные методы маскировки, нормы и требования к костюму и создал схемы камуфляжных рисунков для разных типов местности. Он рассчитал контрастность и границы цветов камуфляжа в разное время суток.
На момент начала Второй мировой войны все ведущие страны переодели свои армии в маскировочную форму. К 1939 году Германии существовали десятки вариантов маскировочной формы. В Советском союзе не отставали от стран Запада. Для зимнего времени были разработаны белые маскхалаты, которые одевались поверх шинели. Все бойцы облачались в форму земляных цветов. Камуфляж на момент начала войны полагался диверсантам, снайперам, разведчикам, пограничникам, а также саперам.
Маскировочная форма была у всех, но камуфляж поначалу использовали лишь специалисты.
Аналогичным образом ситуация обстояла в Великобритании и США, где камуфляж получали исключительно специальные подразделения, например знаменитые «Коммандос» и Морская пехота. Остальным бойцам - одноцветная форма под пору года или местность.
После войны
Американская шоколадка.
Очередной виток в развитии маскировочной формы произошел после Второй мировой войны, в конце 50-х годов. Большой вклад в развитие маскировки внесла война во Вьетнаме. Американцы создали известную на весь мир формулу камуфляжа Chocolate Chip (Кусочки шоколада).
Британская версия камуфляжа.
Немцы опирались на опыт Второй мировой.
Великобритания сделал свой собственный маскировочный рисунок - Disruptive Pattern Material, который увидел свет в середине 60-х годов. Немецкий Flektarn появившийся после войны, опирался на успехи маскировочного дела Вермахта. Китайцы сделали формулу «мелкопятнистого» камуфляжа Tibet, модификации которой используются солдатами страны и сегодня.
Китайская формула камуфляжа.
Общий принцип цифрового камуфляжа.
Примечание: цифровой камуфляж стал одним из важнейших достижений маскировочного дела в XX веке. Создали его в 1984 году. Данный камуфляж напоминает пиксели с экрана. Его особенность заключается в том, что он мешает человеческому глазу концентрировать на замаскированном объекте. Мозг воспринимает на удалении такой камуфляж, как «белый шум».
Советский Бутан или Дубок.
Были свои разработки камуфляжной формы и в СССР. В 1957 году на вооружение был принят «костюм защитный сетчатый». Поначалу продвижение камуфляжной формы в войска шло не очень хорошо, однако к моменту начала войны в Афганистане ее использовали уже повсеместно. Первым общим рисунком для войск СССР стал «Дубок», трехцветный военный камуфляж принятый в 1984.
Заключение
Камуфляж продолжает развиваться.
Сегодня камуфляж продолжает активно развиваться. Теперь его используют не только в армии, но и в военизированных организациях. Появляются новые формулы организации цветов и палитры. Нет ничего удивительного и в том, что камуфляжная расцветка приобрела огромную популярность в мире моды.
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