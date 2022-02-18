Прятки для взрослых: как появился маскировочный камуфляж

Как развивалась маскировка.

Пара слов для вступления

Долгое время маскировкой не пользовались.

Давным-давно, в одной очень далекой колонии…

Британские колониальные войска.

Отец-основатель маскировочной формы.

Закалённый в сражении

Немецкий камуфляж времен войны.

Создатель пятнистого камуфляжа.

Маскировочная форма была у всех, но камуфляж поначалу использовали лишь специалисты.

После войны

Американская шоколадка.

Британская версия камуфляжа.

Немцы опирались на опыт Второй мировой.

Китайская формула камуфляжа.

Общий принцип цифрового камуфляжа.

Советский Бутан или Дубок.

Заключение

Камуфляж продолжает развиваться.