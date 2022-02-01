Пип и Флип: дуэт сестер с "булавочными головками" из цирка уродцев

Пип и Флип: дуэт сестер с крохотными головками
Судьба людей, родившихся с определенными физическими отклонениями, в ХХ веке была плачевна: как правило, они становились объектами насмешек, выступая в цирках на потеху публике. Зрители ужасались и хохотали, удивлялись и не верили своим глазам. Дуэт сестер Сноу из Джорджии «прославился» своим неординарным поведением: взрослые девушки с крохотными головками и уровнем развития, как у малолетних детей, подкупали наивностью и простотой. Чтобы объяснить их странные повадки, организаторы пошли на некоторые хитрости…
Цирковая афиша: близняшки из Юкатана
«Пип и Флип» - таково было название творческого дуэта. Несмотря на то, что сестры Дженни Ли и Эльвира родились в Джорджии, организаторы их выступлений уверяли публику, что эти девушки – индейцы с Юкатана. Американцы охотно верили, что именно так и должны выглядеть представители племен ацтеков или майя, поэтому с интересом разглядывали крошечные головки Дженни и Эльвиры.
Фото сестер Сноу
Настоящая причина их странного внешнего вида была, конечно же, в другом. Обе девочки имели врожденное заболевание – микроцефалия. В этом случае черепная коробка не развивается в процессе роста и взросления, а вместе с этим и мозг остается таким, как у маленького ребенка. С годами внешний вид таких людей становится все более нелицеприятным. Родители девочек были прагматичными и жестокими людьми. Малышки родились с разницей в 12 лет, их обеих отдали в цирк, чтобы на гонорары остальная семья жила безбедно.
Кадр из запрещенного к показу фильма *Уродцы*
Псевдомайя
Карьера сестер Сноу началась с фильма «Уродцы», в котором актерские роли исполнили люди со всевозможными физическими и интеллектуальными отклонениями. Позже – их пригласили работать в «World Circus Sideshow».
Судьба сестер сложилась по-разному: младшая умерла молодой в возрасте 21 года, а старшая прожила долгую жизнь и даже отметила 75-летний юбилей.
Дженни Ли и Эльвира Сноу
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