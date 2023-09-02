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Что скрывают руины одного из величайших затерянных городов древности: Трагическая история Чан-Чана


Что скрывают руины одного из величайших затерянных городов древности: Трагическая история Чан-Чана

На бескрайних просторах перуанской пустыни лежат руины одного из величайших городов в истории человечества — Чан-Чана. Возведённый более 1000 лет назад, он был когда-то процветающей столицей могущественной империи Чиму. Сегодня Чан-Чан лежит в руинах, но его остатки позволяют заглянуть хоть одним глазком в его прошлое, узнать сложное устройство общества чиму, их удивительные инновации и невероятное художественное мастерство. Этот уникальный археологический комплекс учёные именуют пиктограммой внеземных цивилизаций. Какую же тайну хранят глиняные стены Чан-Чана?

Город Солнца


Название древнего перуанского города Чан-Чан (Chan Chan) с языка чиму переводится как «Большое солнце» или «Сверкающее солнце». Этот археологический комплекс расположен в долине Моче, на берегу Тихого океана, вблизи города Трухильо. Чан-Чан — самый крупный город мира, который построен из глины. Некогда бьющееся сердце великой империи Чиму раскинулось на колоссальной площади почти в 40 квадратных километров. В древние времена этот мегаполис населяло около 60 000 человек. Центр древней столицы Чиму застроен дворцами, а остальная часть города — это, в основном, остатки дорог, каналов, крепостных стен и кладбищ.
Название древнего города Чан-Чан означает «Сверкающее солнце».

Название древнего города Чан-Чан означает «Сверкающее солнце».


Город Чан-Чан в древности был столицей царства Чимор культуры Чиму. Это было могущественное и технически развитое, богатейшее государство. Возведён город был в 9 веке. Это был настоящий древний мегаполис. Делился он на независимые друг от друга сектора, каждым из которых управлял прославленный военачальник и его почитали как царя. Об этом свидетельствуют их захоронения, в которых находили богатые сокровища и множество скелетов молодых женщин, судя по всему, наложниц этих правителей.
Город Чан-Чан был столицей великого царства древности.

Город Чан-Чан был столицей великого царства древности.

 

Завоевание инками, а потом конкистадорами


В конце 15 века Чан-Чан осадили инки. Они несколько месяцев осаждали его, пока не соорудили дамбу и не лишили осаждённых воды. После этого столица Чиму пала. Вскоре Чан-Чан стал потихоньку терять своё значение. Вопреки репутации жестоких завоевателей, инки город не грабили и не разрушали. Они просто присоединили его к своей обширной империи. Разрушен он был другими завоевателями — испанцами. После их прихода, от всей этой древней развитой культурной цивилизации остались лишь руины некогда величественных сооружений.
После нашествия испанцев от города мало что осталось.

После нашествия испанцев от города мало что осталось.

 

В своё время инки разумно сохранили достижения чуждого им народа, ведь они гораздо превосходили их собственные. Сыны Солнца построили весьма развитую цивилизацию. Даже угасание Чан-Чана как столицы, не повлияло на исчезновение их древней культуры. Конкистадоры же разрушили город просто до основания. Они разграбили всё, что нашли, и даже без всякой жалости разламывали стены дворцов, потому что были уверены, что те скрывают несметные сокровища.

Как строился Чан-Чан


Чан-Чан – это глиняный город. Его строители использовали самый доступный в данном регионе строительный материал — глину. Её смешивали с тоторо, местной разновидностью камыша. Дворцы возводили из необожжённого кирпича, а фундамент делали из камней. Дерево практически не использовалось. Крыши изготавливали из соломы. Несмотря на незатейливость материалов, город и сегодня поражает посетителей своей безупречной красотой, удивительной простотой и невероятной стильностью своих зданий.
Красота, простота и стильность сооружений способны поразить любого посетителя.

Красота, простота и стильность сооружений способны поразить любого посетителя.

 

Окружали Чан-Чан плодородные пахотные земли и прекрасные фруктовые сады. В городе присутствовало три типа построек: дворцы и жилые дома, культовые сооружения и хозяйственные постройки. Все жилища ориентированы с севера на юг с одним входом. Внутреннее пространство делилось на три части. Одна часть предназначалась для совершения религиозных церемоний и ритуалов, вторая была хозяйственной, а третья та, где проходила повседневная жизнь владельца. В этой части располагались кухня, спальни и, обязательно, колодец.
Каждое жилище было разделено на три сектора.

Каждое жилище было разделено на три сектора.

 

В каждой автономной части города было небольшое погребальное сооружение - маленькая усечённая пирамида. В них хоронили правителей в сопровождении слуг, жён, наложниц, а также снабжали всем необходимым имуществом. Испанские конкистадоры в результате своей охоты за сокровищами все захоронения разграбили. Испанцы разрушили и разграбили города, но к тому моменту их просто не было кому защищать. Куда же исчез народ Чиму?

Мрачное пророчество и куда исчез народ чиму


Уникальные фрески и резьба, которые именуют пиктограммами внеземных цивилизаций, по сей день украшают стены зданий города Чан-Чан. Это изображения животных, птиц, рыб. Все резные фигурки покрашены в чёрный и жёлтый цвета. При рассмотрении самой большой фрески Чан-Чана, можно обнаружить грозное предупреждение потомкам. Это изображение просто гигантских размеров и находится в центральном дворце.

Представляет оно собой изображение постоянно нарастающих волн. Потом океанское течение внезапно меняет направление, следует какое-то резкое изменение и наступает момент великих разрушительных перемен. Похоже на мрачное пророчество и предсказание конца света. Учёные связывают это изображение с таким страшным природным явлением как Эль-Ниньо.
Учёные считают, что гигантская фреска изображает глобальный катаклизм.

Учёные считают, что гигантская фреска изображает глобальный катаклизм.

 

Это циклическое явление, присущее динамике климата планеты. Оно развивается в экваториальной части Тихого океана и поражает побережье Перу, но его последствия могут быть глобальными. Это явление связано с годовым циклом ветров, дующих вдоль побережья Перу и Чили с юга на север. Они охлаждают поверхность моря. Каждое лето эти ветра ослабевают, позволяя морю у Перу прогреваться, а тёплым водам поступать из Эквадора и даже из Индонезии. Повышенное испарение над морем в сочетании с безветренной погодой вызывают небольшой дождь в пустыне.

Каждые три-восемь лет цикл повторяется и усиливается. Проливные дожди переходят в разрушительные наводнения. Эль-Ниньо не связано каким-либо очевидным образом с изменением климата, но, вероятно, оно будет продолжаться в связи с глобальным потеплением, что в будущем приведёт к более интенсивным и частым экстремальным погодным явлениям.

Таким образом, через орнамент, показан конец всего человечества. Возможно, народ чиму предчувствовал собственную гибель? По мере того как исследователи продолжают исследовать руины Чан-Чана и окружающие горы, они надеются раскрыть новые подсказки о событиях, которые привели к гибели этой когда-то великой цивилизации.
Учёные ищут ответы на вопросы о том, куда исчезла цивилизация Чиму.

Учёные ищут ответы на вопросы о том, куда исчезла цивилизация Чиму.

 

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Что скрывают руины одного из величайших затерянных городов древности: Трагическая история Чан-Чана

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Что скрывают руины одного из величайших затерянных городов древности: Трагическая история Чан-ЧанаПодписаться на мой Instagram
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