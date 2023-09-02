Что скрывают руины одного из величайших затерянных городов древности: Трагическая история Чан-Чана

На бескрайних просторах перуанской пустыни лежат руины одного из величайших городов в истории человечества — Чан-Чана. Возведённый более 1000 лет назад, он был когда-то процветающей столицей могущественной империи Чиму. Сегодня Чан-Чан лежит в руинах, но его остатки позволяют заглянуть хоть одним глазком в его прошлое, узнать сложное устройство общества чиму, их удивительные инновации и невероятное художественное мастерство. Этот уникальный археологический комплекс учёные именуют пиктограммой внеземных цивилизаций. Какую же тайну хранят глиняные стены Чан-Чана?
Город Солнца
Название древнего перуанского города Чан-Чан (Chan Chan) с языка чиму переводится как «Большое солнце» или «Сверкающее солнце». Этот археологический комплекс расположен в долине Моче, на берегу Тихого океана, вблизи города Трухильо. Чан-Чан — самый крупный город мира, который построен из глины. Некогда бьющееся сердце великой империи Чиму раскинулось на колоссальной площади почти в 40 квадратных километров. В древние времена этот мегаполис населяло около 60 000 человек. Центр древней столицы Чиму застроен дворцами, а остальная часть города — это, в основном, остатки дорог, каналов, крепостных стен и кладбищ.
Название древнего города Чан-Чан означает «Сверкающее солнце».
Город Чан-Чан в древности был столицей царства Чимор культуры Чиму. Это было могущественное и технически развитое, богатейшее государство. Возведён город был в 9 веке. Это был настоящий древний мегаполис. Делился он на независимые друг от друга сектора, каждым из которых управлял прославленный военачальник и его почитали как царя. Об этом свидетельствуют их захоронения, в которых находили богатые сокровища и множество скелетов молодых женщин, судя по всему, наложниц этих правителей.
Город Чан-Чан был столицей великого царства древности.
Завоевание инками, а потом конкистадорами
В конце 15 века Чан-Чан осадили инки. Они несколько месяцев осаждали его, пока не соорудили дамбу и не лишили осаждённых воды. После этого столица Чиму пала. Вскоре Чан-Чан стал потихоньку терять своё значение. Вопреки репутации жестоких завоевателей, инки город не грабили и не разрушали. Они просто присоединили его к своей обширной империи. Разрушен он был другими завоевателями — испанцами. После их прихода, от всей этой древней развитой культурной цивилизации остались лишь руины некогда величественных сооружений.
После нашествия испанцев от города мало что осталось.
В своё время инки разумно сохранили достижения чуждого им народа, ведь они гораздо превосходили их собственные. Сыны Солнца построили весьма развитую цивилизацию. Даже угасание Чан-Чана как столицы, не повлияло на исчезновение их древней культуры. Конкистадоры же разрушили город просто до основания. Они разграбили всё, что нашли, и даже без всякой жалости разламывали стены дворцов, потому что были уверены, что те скрывают несметные сокровища.
Как строился Чан-Чан
Чан-Чан – это глиняный город. Его строители использовали самый доступный в данном регионе строительный материал — глину. Её смешивали с тоторо, местной разновидностью камыша. Дворцы возводили из необожжённого кирпича, а фундамент делали из камней. Дерево практически не использовалось. Крыши изготавливали из соломы. Несмотря на незатейливость материалов, город и сегодня поражает посетителей своей безупречной красотой, удивительной простотой и невероятной стильностью своих зданий.
Красота, простота и стильность сооружений способны поразить любого посетителя.
Окружали Чан-Чан плодородные пахотные земли и прекрасные фруктовые сады. В городе присутствовало три типа построек: дворцы и жилые дома, культовые сооружения и хозяйственные постройки. Все жилища ориентированы с севера на юг с одним входом. Внутреннее пространство делилось на три части. Одна часть предназначалась для совершения религиозных церемоний и ритуалов, вторая была хозяйственной, а третья та, где проходила повседневная жизнь владельца. В этой части располагались кухня, спальни и, обязательно, колодец.
Каждое жилище было разделено на три сектора.
В каждой автономной части города было небольшое погребальное сооружение - маленькая усечённая пирамида. В них хоронили правителей в сопровождении слуг, жён, наложниц, а также снабжали всем необходимым имуществом. Испанские конкистадоры в результате своей охоты за сокровищами все захоронения разграбили. Испанцы разрушили и разграбили города, но к тому моменту их просто не было кому защищать. Куда же исчез народ Чиму?
Мрачное пророчество и куда исчез народ чиму
Уникальные фрески и резьба, которые именуют пиктограммами внеземных цивилизаций, по сей день украшают стены зданий города Чан-Чан. Это изображения животных, птиц, рыб. Все резные фигурки покрашены в чёрный и жёлтый цвета. При рассмотрении самой большой фрески Чан-Чана, можно обнаружить грозное предупреждение потомкам. Это изображение просто гигантских размеров и находится в центральном дворце.
Представляет оно собой изображение постоянно нарастающих волн. Потом океанское течение внезапно меняет направление, следует какое-то резкое изменение и наступает момент великих разрушительных перемен. Похоже на мрачное пророчество и предсказание конца света. Учёные связывают это изображение с таким страшным природным явлением как Эль-Ниньо.
Учёные считают, что гигантская фреска изображает глобальный катаклизм.
Это циклическое явление, присущее динамике климата планеты. Оно развивается в экваториальной части Тихого океана и поражает побережье Перу, но его последствия могут быть глобальными. Это явление связано с годовым циклом ветров, дующих вдоль побережья Перу и Чили с юга на север. Они охлаждают поверхность моря. Каждое лето эти ветра ослабевают, позволяя морю у Перу прогреваться, а тёплым водам поступать из Эквадора и даже из Индонезии. Повышенное испарение над морем в сочетании с безветренной погодой вызывают небольшой дождь в пустыне.
Каждые три-восемь лет цикл повторяется и усиливается. Проливные дожди переходят в разрушительные наводнения. Эль-Ниньо не связано каким-либо очевидным образом с изменением климата, но, вероятно, оно будет продолжаться в связи с глобальным потеплением, что в будущем приведёт к более интенсивным и частым экстремальным погодным явлениям.
Таким образом, через орнамент, показан конец всего человечества. Возможно, народ чиму предчувствовал собственную гибель? По мере того как исследователи продолжают исследовать руины Чан-Чана и окружающие горы, они надеются раскрыть новые подсказки о событиях, которые привели к гибели этой когда-то великой цивилизации.
Учёные ищут ответы на вопросы о том, куда исчезла цивилизация Чиму.
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