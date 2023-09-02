Что скрывают руины одного из величайших затерянных городов древности: Трагическая история Чан-Чана

Город Солнца

Название древнего города Чан-Чан означает «Сверкающее солнце».

Город Чан-Чан был столицей великого царства древности.

Завоевание инками, а потом конкистадорами

После нашествия испанцев от города мало что осталось.

Как строился Чан-Чан

Красота, простота и стильность сооружений способны поразить любого посетителя.

Каждое жилище было разделено на три сектора.

Мрачное пророчество и куда исчез народ чиму

Учёные считают, что гигантская фреска изображает глобальный катаклизм.

Учёные ищут ответы на вопросы о том, куда исчезла цивилизация Чиму.