«Бандитские тачки» из лихих 90-х, которые были популярны у криминальных авторитетов

Бандитские тачки из «лихих 90-х»
В 90-е года дороги России активно заполнялись иномарками, получить которые честным трудом было почти нереально. Отчего такие автомобили подпольно и прозвали «бандитскими». В этой статье расскажем про 6-ку самых известных автомобилей с криминальной репутацией 90-х.
1. LADA SAMARA
LADA SAMARA - отечественный автомобиль российского криминалитета.
Подпольная кличка: «зубило».
ВАЗ 2109 хоть и выбивается из этого списка тем, что не является иномаркой, зато ему заслуженно можно присвоить звание «криминальной точилы». Это была чуть ли не самая популярная машина среди криминалитета. Интересный факт из истории Lada Samara — разрабатывалась она на АвтоВАЗе в содружестве с Porshe, отчего могла похвастать вполне неплохими техническими показателями. Конечно же, если сравнивать ее с другими отечественными автомобилями. Особый шик являли собой «длиннокрылые» модели, отчего и пользовались повышенным спросом у «серьезных парней».
2. AUDI 80
AUDI 80 - автомобиль, которые не могла догнать полиция.
Подпольная кличка: «бочка».
Выпуск модели пришелся на период 1987-91 года, в модификациях были предложены движки, объемом 1,4-2,3 литра, и по тем временам это был один из самых мощных авто. Такое преимущество позволяло быстро «уходить» от погони с милицией, и это был весомый аргумент для такого приобретения. Милиция-то тех времен раскатывала исключительно на родных ВАЗах, отчего и силы были неравны.
3. BMW 525i Е34
BMW 525i Е34 - только для бандинских главарей.
«Боевая Машина Вымогателей»
Это прозвище «прилепилось» к машине не просто так. Ведь именно таким образом в большинстве кругов расшифровывалась аббревиатура «БМВ». Известность этого автомобиля среди криминалитета выходила за все мыслимые границы. Эффект был настолько сильным, что у многих марка до сих пор ассоциируется с бандитами, хоть лихие 90-е давно уже позади.
Самыми востребованными из 5-ой серии были 525 и 535 модели, с мощностью движка не ниже 192 «лошадей» и объемом 2,5-3,5 литра. На улицах можно было увидеть «серьезных ребят» и на 7-ой серии, но такая роскошь была досягаема в основном «сливкам» криминального общества — главарям мафий. В таких вариациях объем движков составлял 2,5-5,5 литров.
4. Mersedes S600
Mersedes S600 - легендарно известный «кабан».
Подпольная кличка: «кабан».
А это самая настоящая легенда былых криминальных времен. Ее популярность была настолько высокой, что именно эта модель была регулярным фигурантом в анекдотах о «новых русских». Но любовь к Mersedes S600 была не безосновательной, «виной» тому стала прорывная оснастка машины.
Он выходил с конвейера в период 1991-98 годов и был наделен электронным контролем практически всего, даже зонированный климатический контроль, а также имелась возможность установить в автомобиле факс или телефон.
Mersedes S600 можно было приобрести в двух вариациях, разница которых заключалась лишь в длине кузова. На автомобиль ставили движки 2,8-6,0 литра. Причем особой популярностью в нашей стране пользовались машины с самыми мощными 326- и 408-сильными движками, с объемом 5 и 6 литров соответственно.
Но особого внимания заслуживают автомобили, которые принимали активное участие в процессе сопровождения. Зачастую на роль такого транспорта подбирались самые крепкие и проверенные «японцы» и «американцы», в числе которых...
5. CHEVROLET TAHOE
CHEVROLET TAHOE - главное в машине размер и мощный двигатель.
Подпольная кличка: «таха».
Угрожающий вид и внушительные габариты делали свое дело — автомобиль активно скупался криминалитетом тех времен. Его преимущество было и в том, что одновременно в машине умещалось до 9 пассажиров, да и серьезных размеров багажник позволял перевозить большой боевой арсенал. TAHOE снаряжался с завода очень мощными движками, самый маленький объем которых был 5,8 литра.
6. TOYOTA LAND CRUISER
TOYOTA LAND CRUISER - «крузак» для крутых.
Подпольная кличка: «крузак».
Эта машина полюбилась «крутым ребятам», в первую очередь за свою неприхотливость, простоту в эксплуатации и обслуживании, а также за относительно небольшую стоимость. Ведь даже самая элитная вариация «крузака» выходила намного дешевле мерседесовского «кубика». Land Cruiser 80 начал выпускаться с 88-го и имел шестицилиндровый 215-сильный движок 4,5 литра. А последующая модель Land Cruiser 100 оказалась на рынке ровно через 10 лет, в 98-ом. Начиная именно с этой модели «крузаки» оснащались V-образными движками 4,7 литра. Но при этом отметим, что востребованность этого автомобиля была высокой не только в криминальной сфере, но и у служб спецподразделения, например у «Беркута».
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