В каких интерьерах жили герои лучших мультфильмов СССР

Всегда интересно взглянуть под новым углом на то, что видел сто раз. Все помнят Дядю Федора из «Простоквашино», своенравного попугая Кешу, Винни-Пуха и Кролика — и не просто помнят, но и часто цитируют героев любимых с детства мультфильмов. При этом мало кто задумывался о том, в какой обстановке они «жили».
«Трое из Простоквашино»
Интерьер дома родителей Дяди Федора напоминает традиционное стихийное явление 1980-х годов: обои остались от прежнего ремонта, мебель тоже, но в новых сериях мебель постепенно обновляется — на смену классическому дивану приходит современный, люстра тоже моднейшая — а обои остаются верны традициям. Не будем биться об заклад, но люстра, скорее всего, в послевоенном стиле (точнее — midcentury modern), правда родина этого стиля, США, в 1980-е уже вовсю экспериментирует с хай-теком.
К серии «Зима в Простоквашино» интерьер обновился: вокруг дивана появилась необходимая «инфраструктура»: кресло, торшер, сбоку даже кофейный столик. Любопытно, что на диванах есть не только подушки, но и пледы, — редко встречающийся элемент декора. А то, что в самом начале мультфильма мама Дяди Федора признается, что картина им нужна, чтобы дырку на обоях закрыть, — печально. Картины на стенах не нужны, только если вы декоратор из любого телепроекта, во всех остальных случаях — это как ходить по улице без бровей.
А «Запорожец» посреди квартиры — это смелое решение для интерьеров любого времени.
«Варежка»
Примерно 90 процентов людей, увидевших этот интерьер, назовут его скандинавским. Но мультфильм вышел в 1967-м, скандинавский дизайн тогда только зарождался и был знаком лишь посетителям европейских выставок мебели. На самом деле, это типичные-типичные отголоски того же midcentury. В «Операции Ы» и «Приключениях Шурика» 1965 года похожий интерьер: копии американской мебели.
Впрочем, стены и пол из-за отсутствия плинтусов и тонюсеньких наличников у двери, пожалуй, и вправду получились скандинавскими. Делать аккуратный стык между полом и стеной отечественные строители до сих пор так и не научились.
И снова хочется похвалить мультипликационных декораторов: вокруг дивана есть и журнальный столик, и торшер для чтения. Выглядит все сиротливо, но на самом деле прекрасно поддерживает минималистичный стиль самого мультфильма: ведь в нем не произносится ни одного слова.
«Винни-Пух»
Стилистика всей фоновой части мультфильма — детские рисунки, где на одном дереве растут сразу и яблоки, и сливы. Всерьез говорить о стиле интерьеров «Винни-Пуха» сложно, сейчас это назвали бы эклектикой или фьюженом. Стол и лестница — совершенно точно rustic с грубо обработанной древесиной. Хотя точнее будет сказать, что это для стиля rustic характерно грубое дерево, а стол просто сколочен из грубых досок и понятия не имеет, что он сделан в каком-то стиле.
А вот умывальник, пожалуй, средиземноморский: это на Дальнем Востоке художники детально прорисовывали цветы, на Ближнем тратили время на узоры и паттерны, а южные испанцы и итальянцы нарисуют пару крупных цветов на весь горшок и все, устали, — пора на сиеста.
Буфет с витражом и овощами на дверцах — скандинавских «кровей», так что Кролик — коллекционер и вообще-то эстет. Самый яркий элемент интерьера его дома — лестница. Она одна компенсирует собой скудость остальной мебели, да и вообще всех фонов мультика. Многим она с детства помнится совершенно самодостаточным объектом.
Еще интересный момент: мебели мало, а под обеденным столом расстелен ковер, в русских интерьерах этого вообще днем с огнем не сыщешь. Здорово и то, что прихожая и гостиная со столовой объединены в единое пространство.
«Конек-Горбунок»
Это просто красивейший интерьер-фантазия в псевдорусском стиле. Яркий пример из реальной жизни — Дом Игумнова (нынешнее посольство Франции) в Москве, на Большой Якиманке, построенный в конце XIX века.
На самом деле, каменные палаты в большом количестве начали появляться в Москве после XVI века, когда государи стали называться царями, а Борис Годунов пригласил в столицу иностранных архитекторов. В старорусские времена дизайн палат «выстраивался» десятилетиями: послы, князья и бояре ездили к правителям на поклон и возили подарки — что-то из Константинополя, что-то из Франкских земель, все в разных стилях, все пестрое.
А тут — единый стиль у всех вещей, и даже Иван-дурак в сафьяновых сапогах. Одним словом — сказка. Между прочим, у нашумевшей киноленты Вуди Аллена «Вики Кристина Барселона» на IMDB рейтинг ниже, чем у «Конька-Горбунка».
«Кошкин дом»
Этот интерьер — типичный пример того, как простые люди в 1958 году представляли себе жизнь богатых до революции. Совершенно так же выглядят восстановленные «реальные» интерьеры в большинстве музеев. Так, в Зимнем дворце во многих комнатах из мебели есть только стулья, или козетки, софы и диванчики — иными словами, интерьер складывается так, будто обитатели комнаты только и делали, что сидели. Хотя на фотографиях тех же комнат совершенно четко видны и столы, и консоли (вообще забытый в России вид мебели), и много еще чего, что делает обстановку живой.
Да и отсутствие картин на стенах говорит о том, что или мультипликаторы ленились рисовать детали, или не очень хорошо представляли себе назначение картин и то, чем еще могли интересоваться состоятельные люди — помимо светских приемов.
Даже в одноименном мультфильме, вышедшем в 1938 году, интерьер больше похож на Кошкин дом, чем на Кошкину жилплощадь.
«Малыш и Карлсон»
А вот здесь произошла небольшая путаница: книги написаны Астрид Линдгрен в середине 1950-х годов, когда все было резным и капитальным, а сам мультфильм снят в 1970-х, и в интерьерах царят уже вполне набравшие силу тенденции минимализма: лаконичная мебель и много света от безумно популярных тогда бра на стенах, которые висели и там, где надо, и там, где можно головой удариться — например, над кроватью Малыша. Кстати эта кровать — типичный представитель чехословацкого гарнитура, о чем вряд ли могли мечтать шведы, зато совершенно точно мечтали мультипликаторы.
В остальном квартира воспринимается очень гармонично даже сейчас: классическая архитектура Стокгольма со ставнями и современная скандинавская мебель.
Обстановка комнаты Малыша весьма продуманна: хотя в ней и не хватает рабочего места, зато есть шкаф, на дверцах которого можно рисовать мелками. А главное — на стенах висят аж три рамки, да еще с паспарту!
«Возвращение блудного попугая»
Несмотря на то, что мультфильму почти 30 лет, для многих россиян этот интерьер более чем актуален. Даже одеты современные люди так же: на себе угги и пуховик, а дома «Версаль» с позолоченными рамами и резными шкафами.
Бюджет проекта реализован тоже очень современно — все деньги ушли на мебель: это не ДСПшный шкаф, к которому приклеены пластмассовые вензеля, это вполне себе мебель из массива. Дальше современная бытовая техника, которая, конечно же, обесценилась через пару лет. Потом бюджет начал иссякать и вместо недорогих и удобных придиванных столиков появились тумбочки от рабочих столов. Ну и «вишенка на торте», обратная сторона блеска гостиной — «табуреточная» нищета кухни.
Еще одна примета времени — мебель, расставленная по периметру комнаты. Хочется верить, что по мере того, как люди продолжат переезжать в бОльшие квартиры или собственные дома, этот дизайнерский прием исчезнет за ненадобностью.
«Теремок»
Даже интересно получается: если мультфильм снят до 1940 года, то с точки зрения планирования пространства там все прекрасно, а ближе к 1960-м становится все хуже и хуже — сказывалась борьба с архитектурными и прочими излишествами.
«Теремок» 1937 года — это лучший объект в подборке: он внутри кажется больше, чем снаружи. У самого дома есть четко выраженная входная группа, а еще мы видим единую цветовую гамму для интерьера и контрастную для фасада. При строительстве использовались натуральные материалы, по которым невозможно определить, когда был сделан ремонт.
А с каким умом дверные косяки и оконные проемы оформлены из необработанных бревен! И чего стоят разные стулья в столовой! Все сделано очень талантливо.
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