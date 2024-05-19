18 нелепых свадебных фотографий, которые не должны были попасть в Интернет, но попали

Неудачные свадебные снимки, которые не хочется показывать никому.
Свадьба – это, как правило, всеобщая радость, песни, пляски. И все это разудалое веселье для семейного альбома старательно снимает фотограф. Однако среди идеальных отретушированных романтических снимков находятся такие, что возникает только один вопрос: «Как они вообще попали на всеобщее обозрение!
1. Мост намекает, что вам всем пора худеть!
В нужный момент.
2. «Я буду сопровождать невесту и это не обсуждается!»
Собака в подоле.
3. «Дорогая, можешь кричать сколько угодно, в таком виде я все равно не воспринимаю тебя всерьез!»
Грозная невеста.
4. Вы, конечно, симпатичные ребята, но то, что происходит на заднем плане просто эпично!
Парень без штанов.
5. Кажется, у жениха появился серьезный конкурент!
Поцелуй слона.
6. «Дорогая, я пьян и на все согласен!»
Пьяный жених.
7. Семейная жизнь начинается красиво!
Фонтан шампанского.
8. Уверена, ваша история забавная, но то, что происходит сейчас смешнее в разы!
Писающий мальчик.
9. Встретить по пути в ЗАГС счастливую парочку - хороший знак
Счастливые собаки.
10. «Хороший тамада и конкурсы интересные, а главное, мы определили место, где будем отмечать второй день свадьбы...»
Сотрясение мозга для жениха.
11. Фотограф оказался бывшим моей жены, поэтому все свадебные фотографии у нас такие...
Удачный ракурс.
12. «Господи, это же голубь!»
Странные эмоции.
13. Неожиданные фотографии всегда самые живые и динамичные!
Неожиданный кадр.
14. Когда фотогеничность невесты просто зашкаливает
Красивая невеста.
15. Пришло время узнать, чем мальчики отличаются от девочек...
Подглядывание.
16. «Я уже замужняя женщина, могу себе позволить!»
Легкий перекус.
Видео-бонус:
17. «И кто придумал эти стринги!»
Подловили.
18. «Очень замуж хочется!»
Лицо отчаяния.
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