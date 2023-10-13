Зачем самураи носили странные «парашюты» за спиной

Если посмотреть на старые японские гравюры с изображением самураев в боевом облачении, то на многих рисунках можно увидеть один крайне странный элемент в экипировке средневековых бойцов. Так, у некоторых самураев за спиной будет изображен не то какой-то плащ, не то зонтик, не то шар, не то корзина. Что же это вообще за штуковина такая и зачем она могла быть нужна?
Долгое время самурай - это конный лучник. |Фото: gamerwall.pro.
Загадочный «зонтик» за спиной некоторых японских воинов – это так называемый плащ хоро. По всей видимости появился он где-то между 1185 и 1333 годами в эпоху Камакура. Сегодня из-за воздействия массовой поп-культуры все мы привыкли к тому, что самурай – это в первую очередь пеший боец с катаной! Но на самом деле образ японского средневекового воина из мультиков-аниме и популярных художественных фильмов имеет очень мало общего с действительностью. На протяжении большей части своей истории японские самураи, в том числе ранние буси, в первую очередь были, во-первых, всадниками, а во-вторых, лучниками. Таким образом «по форме» самурай имеет куда больше общего с кочевниками Великой степи в том числе с монголо-татарами, чем, например, с европейскими рыцарями.
Самураи с защитными плащами. |Фото: ya.ru.
Из-за того, что в Японии всегда было не очень хорошо с железной рудой, то и средства защиты здесь оказались менее развиты, чем на Ближнем востоке или в Европе. Хотя в Японии прекрасно знали и кольчугу, и ламеллярную броню, их распространение и качество оставляло желать лучшего. Поэтому стрелы, выпущенные из японского лука юми, представляли достаточно большую угрозу даже для состоятельных и относительно хорошо экипированных защитными средствами самураев. А так как основной формой самурайского боя долгое время были конные стычки с перестрелками, в ходе которых в том числе приходилось стремительно отступать для заманивания противника в ловушки, существовал отнюдь не нулевой риск наловить полную «пятую точку» 85-сантиметровых стрел.
Хоро в развернутом виде. |Фото: m.fishki.net.
Буддизм и кодекс чести – это, конечно, все очень круто, но почему-то даже свирепые ускоглазые островитяне не очень любили умирать. Ну, а так с местными доспехами были проблемы, японцы стали искать альтернативу традиционным видам брони для защиты от стрел. Выход был найден в том самом «зонтике» хоро. В XII веке это был обычный плащ очень большого размера, который подвязывался к одежде или доспехам самураев специальным образом так, чтобы в момент движения в него попадал воздух. В итоге получался этакий «парашют». Плотная ткань, наполненная воздухом, сокращала шансы на то, что стрела, пущенная из юми, угодит бойцу в спину (ну, или куда-нибудь пониже). При попадании в хоро стрела или меняла траекторию, или могла даже полностью застрять в плаще.
Внутрь вставлялся каркас из бамбука или китовьей кости. |Фото: m.fishki.net.
Уже в XV веке даймё Хатакэяма Масанага придумал, как доработать «подушку безопасности». Самурай создал бамбуковый (реже костяной из кита) каркас, который вставлялся внутрь хоро. Благодаря этому плащ стал выглядеть как надувной шар за спиной даже тогда, когда самурай не скачет галопом. Данная модернизация значительно повысила свойства такого пустякового на первый взгляд средства защиты, как плащ. Помимо защитной функции, хоро использовались в качестве флага. На шелковые накидки наносились символы того дома, к которому принадлежит/служит самурай. Использовались яркие плащи-шары вплоть до XVII века. Правда, в эпоху огнестрельного оружия их актуальность практически сошла на нет. По мере ухода с японских полей сражений лука, самураи все чаще отказывались от хоро как защитного средства. Постепенно носить их стали лишь гонцы, послы, посланники и командиры в качестве опознавательного средства.
Самурай с хоро. ¦Фото: YouTube.
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